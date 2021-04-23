内阁职务调整
李显龙总理4月23日宣布内阁改组。
这是2020年大选后李总理组阁以来，首次调整内阁职务。
点击阁员头像，了解相关职务变动。
新内阁将从2021年5月15日起生效。（*橙色圆框代表职务有变）
杨莉明 53
新职务 通讯及新闻部长兼内政部第二部长 主管智慧国计划与网络安全局
原职务 人力部长兼内政部第二部长
15
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈振声 52
新职务 教育部长
原职务 贸工部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
社区发展、青年及体育部；社会及家庭发展部；贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
张志贤 67
国务资政兼国家安全统筹部长
29
从政资历
25
入阁资历
执掌过的部门
环境部、教育部、国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
李显龙 69
总理
37
从政资历
34
入阁资历
执掌过的部门
贸工部、财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
维文 60
外交部长
20
从政资历
17
入阁资历
执掌过的部门
社区发展、青年及体育部；环境及水源部；外交部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚穆根 62
内政部长兼律政部长
33
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
内政部、外交部、律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王乙康 52
新职务 卫生部长 也负责人口老龄化议题
原职务 交通部长
6
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
教育部、交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
易华仁 59
新职务 交通部长、主管贸易关系部长
原职务 通讯及新闻部长、主管贸易关系部长
24
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
贸工部、通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
英兰妮 58
总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
20
从政资历
3
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
孟理齐 56
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长
20
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
唐振辉 52
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长
额外职责 兼任人民协会副主席
10
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈诗龙 57
新职务 人力部长兼贸工部第二部长
原职务 总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长
1
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄循财 49
新职务 财政部长
原职务 教育部长兼财政部第二部长
10
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部；国家发展部；教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
李智陞 45
国家发展部长、在社会及家庭发展部主管社会服务整合
10
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部、国家发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
颜金勇 62
新职务 贸工部长
原职务 卫生部长
20
从政资历
13
入阁资历
执掌过的部门
人力部、卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄永宏 63
国防部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
人力部、教育部、国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王瑞杰 60
新职务 副总理兼经济政策统筹部长
原职务 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
教育部、财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚达曼 64
国务资政兼社会政策统筹部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
教育部、财政部、人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
马善高 58
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长、主管回教事务部长
15
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部、社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
傅海燕 57
永续发展与环境部长
15
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部; 永续发展与环境部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
内阁职务调整
李显龙总理4月23日宣布内阁改组。
这是2020年大选后李总理组阁以来，首次调整内阁职务。
点击阁员头像，了解相关职务变动。
新内阁将从2021年5月15日起生效。（*橙色圆框代表职务有变）
李显龙69
总理
37
从政资历
34
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
财政部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王瑞杰60
副总理兼经济政策统筹部长
新职务 副总理兼经济政策统筹部长
原职务 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
张志贤67
国务资政兼国家安全统筹部长
29
从政资历
25
入阁资历
执掌过的部门
环境部
教育部
国防部
教育部
国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚达曼64
国务资政兼社会政策统筹部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
人力部
财政部
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄永宏63
国防部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
人力部
教育部
国防部
教育部
国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
维文60
外交部长
20
从政资历
17
入阁资历
执掌过的部门
社区发展
青年及体育部
环境及水源部
外交部
青年及体育部
环境及水源部
外交部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚穆根62
内政部长兼律政部长
33
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
内政部
外交部
律政部
外交部
律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
颜金勇62
新职务 贸工部长
原职务 卫生部长
20
从政资历
13
入阁资历
执掌过的部门
人力部
卫生部
卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
易华仁59
新职务 交通部长、主管贸易关系部长
原职务 通讯及新闻部长
主管贸易关系部长
主管贸易关系部长
24
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
通讯及新闻部
通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
傅海燕57
永续发展与环境部长
15
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
永续发展与环境部
永续发展与环境部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈振声52
新职务 教育部长
原职务 贸工部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
社区发展、青年及体育部
社会及家庭发展部
贸工部
社会及家庭发展部
贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄循财49
新职务 财政部长
原职务 教育部长兼财政部第二部长
10
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
国家发展部
教育部
国家发展部
教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
马善高58
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长
主管回教事务部长
主管回教事务部长
15
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部
社会及家庭发展部
社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王乙康52
新职务 卫生部长 也负责人口老龄化议题
原职务 交通部长
6
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
教育部
交通部
交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
杨莉明53
新职务 通讯及新闻部长兼内政部第二部长 主管智慧国计划与网络安全局
原职务 人力部长兼内政部第二部长
15
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
李智陞45
国家发展部长
在社会及家庭发展部主管社会服务整合
在社会及家庭发展部主管社会服务整合
10
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部
国家发展部
国家发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
英兰妮58
总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
20
从政资历
3
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
孟理齐56
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长
20
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
唐振辉52
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长
额外职责
兼任人民协会副主席
兼任人民协会副主席
10
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈诗龙57
新职务 人力部长兼贸工部第二部长
原职务 总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长
1
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
潜在总理接班人
四位第四代团队领军者人选的从政历程
其他职务变化
徐芳达
新职务 交通部高级政务部长
（兼任全国职工总会副秘书长）
（兼任全国职工总会副秘书长）
原职务 外交部兼交通部高级政务部长
沈颖
新职务 国家发展部兼外交部高级政务部长
原职务 国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长
许宝琨
新职务 卫生部兼人力部高级政务部长
原职务 卫生部高级政务部长
陈杰豪
新职务 国家发展部兼通讯及新闻部政务部长
原职务 总理公署兼国家发展部政务部长
拉哈尤·玛赞
新职务 卫生部兼通讯及新闻部政务次长
原职务 卫生部政务次长
职务不变
扎吉哈
国防部兼人力部高级政务部长
许连碹
交通部兼永续发展与环境部高级政务部长
普杰立
卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长
王志豪
国防部高级政务部长
费绍尔
内政部兼国家发展部政务部长
孙雪玲
教育部兼社会及家庭发展部政务部长
刘燕玲
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长、西南区市长
颜晓芳
教育部兼人力部政务部长
陈圣辉
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长
陈国明
内政部兼永续发展与环境部政务部长
马炎庆
交通部高级政务次长
蔡瑞隆
社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长
任梓铭
西北区市长
阀贺米
东南区市长
潘丽萍
中区市长
朱倍庆
东北区市长