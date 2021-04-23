内阁职务调整

李显龙总理4月23日宣布内阁改组。

这是2020年大选后李总理组阁以来，首次调整内阁职务。

点击阁员头像，了解相关职务变动。

新内阁将从2021年5月15日起生效。

（*橙色圆框代表职务有变）