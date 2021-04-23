Lawrence Wong

黄循财
Chan Chun Sing

陈振声
Teo Chee Hean

张志贤
Lee Hsien Loong

李显龙
Vivian Balakrishnan

维文
K Shanmugam

尚穆根
Ong Ye Kung

王乙康
S Iswaran

易华仁
Indranee Thurai Rajah

英兰妮
Mohamad Maliki bin Osman

孟理齐

内阁职务调整

李显龙总理4月23日宣布内阁改组。

这是2020年大选后李总理组阁以来，首次调整内阁职务。

点击阁员头像，了解相关职务变动。

新内阁将从2021年5月15日起生效。

（*橙色圆框代表职务有变）
Josephine-Teo
杨莉明 53
新职务 通讯及新闻部长兼内政部第二部长 主管智慧国计划与网络安全局
原职务 人力部长兼内政部第二部长
15
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Chan Chun Sing
陈振声 52
新职务 教育部长
原职务 贸工部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
社区发展、青年及体育部；社会及家庭发展部；贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Chan Chun Sing
张志贤 67
国务资政兼国家安全统筹部长
29
从政资历
25
入阁资历
执掌过的部门
环境部、教育部、国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lee Hsien Loong
李显龙 69
总理
37
从政资历
34
入阁资历
执掌过的部门
贸工部、财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Vivian Balakrishnan
维文 60
外交部长
20
从政资历
17
入阁资历
执掌过的部门
社区发展、青年及体育部；环境及水源部；外交部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
K Shanmugam
尚穆根 62
内政部长兼律政部长
33
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
内政部、外交部、律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ong Ye Kung
王乙康 52
新职务 卫生部长 也负责人口老龄化议题
原职务 交通部长
6
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
教育部、交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
S Iswaran
易华仁 59
新职务 交通部长、主管贸易关系部长
原职务 通讯及新闻部长、主管贸易关系部长
24
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
贸工部、通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Indranee
英兰妮 58
总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
20
从政资历
3
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Maliki
孟理齐 56
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长
20
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Edwin Tong></div> <div class=唐振辉 52
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长
额外职责 兼任人民协会副主席
10
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tan See Leng
陈诗龙 57
新职务 人力部长兼贸工部第二部长
原职务 总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长
1
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lawrence Wong
黄循财 49
新职务 财政部长
原职务 教育部长兼财政部第二部长
10
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部；国家发展部；教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Desmond Lee
李智陞 45
国家发展部长、在社会及家庭发展部主管社会服务整合
10
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部、国家发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Gan Kim Yong
颜金勇 62
新职务 贸工部长
原职务 卫生部长
20
从政资历
13
入阁资历
执掌过的部门
人力部、卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ng Eng Hen
黄永宏 63
国防部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
人力部、教育部、国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Heng Swee Keat
王瑞杰 60
新职务 副总理兼经济政策统筹部长
原职务 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
教育部、财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tharman Shanmugaratnam
尚达曼 64
国务资政兼社会政策统筹部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
教育部、财政部、人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Masagos Zulkifli
马善高 58
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长、主管回教事务部长
15
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部、社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Grace Fu
傅海燕 57
永续发展与环境部长
15
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部; 永续发展与环境部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Edwin Tong Chun Fai

唐振辉
Tan See Leng

陈诗龙
Josephine Teo

杨莉明
Desmond Lee

李智陞
Gan Kim Yong

颜金勇
Ng Eng Hen

黄永宏
Heng Swee Keat

王瑞杰
Tharman Shanmugaratnam

尚达曼
Masagos Zulkifli

马善高
Grace Fu

傅海燕

内阁职务调整

李显龙总理4月23日宣布内阁改组。

这是2020年大选后李总理组阁以来，首次调整内阁职务。

点击阁员头像，了解相关职务变动。

新内阁将从2021年5月15日起生效。

（*橙色圆框代表职务有变）
Lee Hsien Loong
李显龙69
总理
37
从政资历
34
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Heng Swee Keat
王瑞杰60
副总理兼经济政策统筹部长
新职务 副总理兼经济政策统筹部长
原职务 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Teo Chee Hean
张志贤67
国务资政兼国家安全统筹部长
29
从政资历
25
入阁资历
执掌过的部门
环境部
教育部
国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tharman Shanmugaratnam
尚达曼64
国务资政兼社会政策统筹部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ng Eng Hen
黄永宏63
国防部长
20
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
人力部
教育部
国防部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Vivian Balakrishnan
维文60
外交部长
20
从政资历
17
入阁资历
执掌过的部门
社区发展
青年及体育部
环境及水源部
外交部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
K Shanmugam
尚穆根62
内政部长兼律政部长
33
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
内政部
外交部
律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Gan-Kim Yong
颜金勇62
新职务 贸工部长
原职务 卫生部长
20
从政资历
13
入阁资历
执掌过的部门
人力部
卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
S Iswaran
易华仁59
新职务 交通部长、主管贸易关系部长
原职务 通讯及新闻部长
主管贸易关系部长
24
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Grace Fu Hai Yien
傅海燕57
永续发展与环境部长
15
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
永续发展与环境部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Chan Chun Sing
陈振声52
新职务 教育部长
原职务 贸工部长
10
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
社区发展、青年及体育部
社会及家庭发展部
贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lawrence Wong
黄循财49
新职务 财政部长
原职务 教育部长兼财政部第二部长
10
从政资历
9
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
国家发展部
教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Masagos Zulkifli
马善高58
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长
主管回教事务部长
15
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部
社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ong Ye Kung
王乙康52
新职务 卫生部长 也负责人口老龄化议题
原职务 交通部长
6
从政资历
6
入阁资历
执掌过的部门
教育部
交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Josephine Teo
杨莉明53
新职务 通讯及新闻部长兼内政部第二部长 主管智慧国计划与网络安全局
原职务 人力部长兼内政部第二部长
15
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Desmond Lee
李智陞45
国家发展部长
在社会及家庭发展部主管社会服务整合
10
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部
国家发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Indranee Thurai Rajah
英兰妮58
总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
20
从政资历
3
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Mohamad Maliki bin Osman
孟理齐56
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长
20
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Edwin Tong Chun Fai
唐振辉52
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长
额外职责
兼任人民协会副主席
10
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tan See Leng
陈诗龙57
新职务 人力部长兼贸工部第二部长
原职务 总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长
1
从政资历
1
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lee Hsien Loong
Heng Swee Keat
Teo Chee Hean
Tharman Shanmugaratnam
Ng Eng Hen
Vivian Balakrishnan
K Shanmugam
Gan Kim Yong
S Iswaran
Grace Fu Hai Yien
Chan Chun Sing
Lawrence Wong
Masagos Zulkifli
Ong Ye Kung
Josephine Teo
Desmond Lee
Indranee Thurai Rajah
Mohamad Maliki bin Osman
Edwin Tong Chun Fai
Tan See Leng

潜在总理接班人

四位第四代团队领军者人选的从政历程

其他职务变化

Chee Hong Tat

徐芳达

新职务 交通部高级政务部长
（兼任全国职工总会副秘书长）
原职务 外交部兼交通部高级政务部长
Sim Ann

沈颖

新职务 国家发展部兼外交部高级政务部长
原职务 国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长
Koh Poh Koon

许宝琨

新职务 卫生部兼人力部高级政务部长
原职务 卫生部高级政务部长
Tan Kiat How

陈杰豪

新职务 国家发展部兼通讯及新闻部政务部长
原职务 总理公署兼国家发展部政务部长
Rahayu Mahzam

拉哈尤·玛赞

新职务 卫生部兼通讯及新闻部政务次长
原职务 卫生部政务次长

职务不变

Zaqy Mohamad

扎吉哈

国防部兼人力部高级政务部长

Amy Khor

许连碹

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长

Janil Puthucheary

普杰立

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长

Heng Chee How

王志豪

国防部高级政务部长

Muhammad Faishal Ibrahim

费绍尔

内政部兼国家发展部政务部长

Sun Xueling

孙雪玲

教育部兼社会及家庭发展部政务部长

Low Yen Ling

刘燕玲

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长、西南区市长

Gan Siow Huang

颜晓芳

教育部兼人力部政务部长

Alvin Tan

陈圣辉

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长

Desmond Tan

陈国明

内政部兼永续发展与环境部政务部长

Baey Yam Keng

马炎庆

交通部高级政务次长

Eric Chua

蔡瑞隆

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长

Alex Yam

任梓铭

西北区市长

Mohd Fahmi Aliman

阀贺米

东南区市长

Denise Phua

潘丽萍

中区市长

Desmond Choo

朱倍庆

东北区市长