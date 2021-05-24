Hello芷馨! 这几个月你用的怎么样啊？ladies first 要不然你先来问这些问题吧！
你好！我直接进入主题吧，就想问一下你通常会赞和不会赞什么样的女生？
我通常会看是什么平台。如果在tinder的话说实话，一般我看了觉得入眼，很美很可爱的女生，我多数都会点个赞，但如果要说认真对话，考虑长期发展，我就会仔细看她简介里写的内容，比如她们的兴趣爱好，工作教育背景。如果是兴趣爱好很契合的对象，我甚至可能给个super like。
但如果在CoffeeMeetsBagel我在点赞时会吝啬一点，除了照片要吸引我，我也会更仔细阅读对方的简介，从她给出的vibes才来评估我们之间合不合得来。所以归纳起来我觉得就是照片和简介必须有让我心动的地方。ok那到我来问。
我想了解一下女生在什么情况下才会回复男生？男生应用什么开场白才能增加女生回复的概率？因为很多女生都指望男生先主动开启对话，但我们开启对话女生又不回复，这就让很多男生会觉得和女生之间有沟通障碍。不懂你怎么想？
只要那个人是长得顺眼的，即使只发来个简单的“嗨”我也会回复哈哈。很多时候跟对方聊了几句就失去想继续交谈的欲望，因为话题无法产生共振，彼此一来一回的问答好像在和人事部做面试。对我来说，一个男生若想吸引对方回复最好是避免土味情话，他们可以从女方的简介找东西来开启话题。
好比说我的简介提到我喜欢旅游，很多男生就会问我去过哪里旅游，有什么旅游攻略之类的。男生的简介也要有趣我才会考虑配对，那么简介和照片你会比较注重哪个？说一下原因。
像我刚才提到的，我两个都挺重视的，如果长相好看，但简介什么都不写，我会扣分，而且我发现tinder上面很多人什么都不写，长相很好看的女生其实是诈骗分子用的假账号，反而会让我起疑心。我觉得起码要把自己的兴趣爱好写进去，让我对你有一些了解，这也是为双方提供一些话题开聊必不可少的。
但如果你偏要我选一个，那我会选择照片，因为交友软件是一个很靠照片撑起来的发明，每个人停留在一个profile的时间才几秒钟，你要吸引对方的注意力，靠照片必须拍得好，因为那会构成别人对你的第一印象。
我的第二个问题是男生应怎么设计个人账号简介和图片才可以在女生面前突出自己，给自己加分？或许你可以举几个特征？
我觉得嘛……男生如果放自拍照，脸占了整个镜头的四分之三对我来说很扣分。要吸引女生点赞或回赞最好是避免放大头自拍照，个人账号可以参杂全身照、侧脸照和背影照，一定要看到五官，而且最好是不要放三人以上的团体照。如果那个人对自己的外表没自信，就用有趣的简介来加分，但不能太啰嗦太冗长，没有女生会想浪费十分钟去交友软件读文章。
通常我会赞和回赞笑容好看且牙齿整齐的男生，简介上若是提到建筑设计有关的我也会多看几眼，因为我本身喜欢画建筑物。我会读完那人的简介和照片才决定要不要配对，因为我很懒惰一直聊天。你使用交友软件也超过半年了，分享一下有趣或难忘的事吧！
有趣难忘肯定没有你的精彩哈哈！我分享在Tinder遇到的一个香港女生吧。其实我也不知道怎么配对到她。她人在香港，我人在新加坡，我的设置没有开放国际范围，我怀疑是bug。But anyway她是Tinder配对中难得回复我的一个对象。我们在软件上聊一会儿（互发两三波短信）就交换微信了。
起初我一直都怀疑她是不是假账号，因为我很少听到有香港人用微信，我还去问了另一个香港朋友，她告诉我香港人一般不用微信的，用Whatsapp。可是这个香港女生却说自己偏向跟我用微信聊天，原因是whatsapp是工作上用的。而且让我诧异的是，我们交换微信不久后，她就发个人自拍照给我，明显有修过，但还是很可爱很美的那种，一下就会让你心动的那种。
但因为那时我也没有别人可以聊天，就想着先继续跟她聊吧，看她能耍出什么花招，反正我已经带着戒心了。后来聊天时得知她是做金融业的，为了探她的虚实我还让她发公司名字，名片给我看。我也跟她视频聊天一次，证实有这样一个人。
我们每天都会相互发短信，频率不是很高，但每次都回复一大串一大串那种。那种感觉还是蛮不错的，至少在忙碌的工作生活中有一些小小的期待，有一个人可以谈心。她过生日的时候，我还从新加坡这里买了一小块蛋糕，点蜡烛唱生日歌发了视频给她当惊喜。可是后来因为我们分隔两地，而且都工作很忙，她也不太喜欢视频聊天，我们后来就没聊下去了。只维持了一两个多月吧。
没事，到你了！我印象中你说过在使用过程中有很多有趣的体验，你也来跟读者分享一下你使用过程中遇到的奇葩/有趣的对象吧
是有遇到两个到现在还会继续聊天和见面的朋友，其中一个很有才华，学识也渊博。
他在他的简介上提到他会中、英、日、法、俄文，所以我们第一次见面的时候就聊俄罗斯语的发音，还有一些日本文化。
他去过吉尔吉斯斯坦还有卡萨斯坦等冷门国家，他的旅游故事很有趣，比如我从来就不知道这两个地方有“抢新娘”的风俗。
这个男生和我一样很喜欢喝热茶，我们那天见面的时候互相交换了茶叶，他给我单枞和牡丹王，我给他我在俄罗斯旅游买回来的花茶。
总的来说，他是个很有趣的朋友。我和他是在bumble配对到的，这个交友软件的特点就是需要女生主动开启话题。那你呢？哪个软件配对比较多？
我成功聊下去，发展到线下约会的对象多数来自CMB。大家都会花心思聊下去，也愿意出来线下见面。我基本上没遇过假账号，骗子什么的，软件提供的多数对象都比较legit和decent。
那么反过来，我也想问，我看到很多女生会在简介注明不在寻找
FWB / DTF（性伴侣）。你使用过程中是不是会遇到很多这类约炮的要求？能分享一下你的感受吗？会不会让你对男生失去信心？
其实挺多的，但我从中也发现这些来约炮的人的问法也截然不同。比较直接一点的是在开头问你要不要一起看Netflix，因为有个网络用语叫做
Netflix and Chill，就是发生性行为的委婉说法。其实我个人没有多大感受，因为我理解不同人有不同的需求，我不会对“约炮”这件事评头论足，但我本身不会接受就是了。那你呢？你会给玩交友软件的人什么忠告？
我会建议用户以平常心对待，别有太高期望。
因为从我们访到的个案分享还有我自身的经验来看，在这些软件刷无数对象没有一个配对成功或遇到对方不回信息的情况，实际上是非常普遍的事。特别是在Tinder。
而且无论在哪个软件，纵然配对成功开始聊上，双方也可能因为没有共同话题无法延续对话，或在线下见面后发现真人与线上给人的印象相差甚远而决定踩刹车不发展下去。其实很多因素都可能导致情况不如预期那么理想。所就要看开一点。
这时，包括我在内的很多人可能容易觉得丧气，自信心受打击，开始自我怀疑的状态。但我觉得还是要stay positive振作起来，记得找对象是个长跑的过程，要相信早晚能遇到会“识货”，懂得珍惜自己的人。
....你呢？会给其他女生什么忠告？怎么避免遇上渣男？或上当受骗？
看了很多新闻，发现有很多男生要么“骗钱”，要么“骗炮”。“骗炮”就是用甜言蜜语哄骗人家发生性行为，到手后就消失。我希望单纯的女孩在网络上认识男生时要擦亮眼睛，不要轻易爱上表面上对你非常深情的男生，除非他用时间和行动证明这点。至于来骗钱的骗子，我就简单说一句好了，所有没见过面就要你花钱的，都是骗子啦！
最后一个问题题外话，是bonus但也很重要！你用了几个月有修成正果吗？我相信我们的一些年轻男性读者可能感兴趣哦！
没有修成正果，连个暧昧对象都没有，全都变成好朋友了哈哈。目前我还在使用两三个交友软件，不过不是很active在用，只是每天上去一两次看有谁发信息给我。因为有些不用配对就可以收到人家发来的信息。但在使用的过程中我更加确定自己以后要的是什么。
如果我和那个人在一起后，我的生活品质不升反降，那我会觉得没有在一起的必要。我一个人能过得很开心，如果有个人的出现能让我的日子变得更加有趣，那我们就在一起，但如果没有，我自己也能活得很精彩。目前只使用两、三个，其他都注销账号了。你呢？还有在使用交友软件吗？还是已经脱单啦？
不错至少你看的很开，哈哈但不要灰心！我还是听说不少使用交友软件的成功例子的，像我，忙完这个专题就打算删除所有软件了。所以答案够明显了吧！哈哈哈哈希望你也早日找到你的白马王子。
谢啦！不过我不急，我佛系交友，佛系脱单。命里有时终须有，命里无时莫强求啊！
哇真有墨水！说得好！那今天我们就先聊到这里。谢谢大家收听我们的分享！