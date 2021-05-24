刷、刷、刷 热门交友软件 10个采访 个案分享 学者分析 记者分享使用体验

刷、刷、刷……

在当今世界，刷手机已成为全人类最普遍的一种肢体语言。我们沟通社交时刷手机、获取新闻信息时刷手机，如今连在寻找伴侣时也是“刷、刷、刷”。

TinderBumbleCoffee Meets BagelOkCupidPaktorHinge

自多个交友软件在2012年如雨后春笋般在美国和全球各地登场，手机交友软件已成为当下年轻单身人士寻找爱情的一个主要途径。

在新加坡，市场调查公司Rakuten Insight2020年调查显示，使用手机交友软件的国人多达32%。

不过交友软件的出现和普及是否就意味现在的人们更容易“刷”出爱情？鱼龙混杂的用户背景在软件上刷出的是怎样的火花？

zaobao.sg试图通过10个个案采访，带你一窥虚拟情场，呈现这些工具的复杂性和多面性。

个案分享 拖动板块以滑动左右

热门交友软件一览表 拖动板块以滑动左右

部分人选择追求另一种刺激

目前来看，有些年轻人在使用这些软件时追求的不是爱情，而是一种在情场上乘风破浪的新鲜和刺激感。

对此，化名为汤米的男子深有感受，他告诉记者：“我来交友软件不是来找任何具体的东西，我也不想要认真的关系，我追求的东西很抽象，叫做fun。”

汤米喜欢身材娇小的女生，他说在不被父母和宠物狗发现的情况下，他曾带过一个女生半夜潜入他房间。但这样的刺激一次就够了，他害怕下次被父母发现。

而通过Bumble交友软件上寻找长期“炮友”（互相满足性需求的伴侣，非恋爱或婚姻关系）的黄先生，话题总是围绕着“性”。在交友软件上，他会单凭照片就邀请对方去他家。28岁的他解释，现阶段要冲刺事业，所以不想那么快进入认真的感情关系。他的上一个长期“炮友”已出国读书，因此现在上交友软件积极寻找下一个目标。

同样用Bumble交友软件找性伴侣长达半年的A小姐则在两性关系上有自己的看法，认为长期且稳定的单一关系可能会对自己和另一伴都有不好的影响。

没有竞争和评价的单一关系会引起自满，并可能成为不良行为的借口，如在情感上对自己不负责任和依赖伴侣为自己解决问题等等。没有一个可靠的长期伴侣满足情感需求让我整个人变得更加独立。

所以这位独立的90后女生干脆直接和非本地人维持“季节性”的炮友关系。

她坦承和陌生人性交难免会担心感染性病，所以会尽量做好防范措施。

我只跟和我一样‘怕染病’的人发生关系，而且每次都会问他们最后一次检测性病的日期。

当交友软件成为噩梦

一部分人在交友软件付出真心，最终换来的却是伤害。

从事媒体行业，长时间使用交友软件却未能开花结果的B先生则坦承自己偶尔会陷入自我怀疑。他从2016年至今使用过六种交友软件，没有一个配对开花结果，而且近90%的配对没有发展到第二次约会。

每天点赞十多个，没有一个给你回赞，就会想她们是没上线吗？还是你自己的问题？是我的条件不够好吗？如果过度沉迷就会把自我价值跟这个挂钩……但感情从来就不是努力就会开花结果的。

谈到这些软件的使用困难时，B先生认为问题主要出在沟通方面。“在这些软件上沟通会给人压力，比如CMB和Bumble设沟通时限，有点逼人聊天的感觉。聊天的内容也很套路，很表面，如‘how are you’（你好吗）、‘how’s your day’（你今天怎么样），让人不懂怎么谈恋爱，不懂要问什么问题。软件上问的问题要如何发展成恋情？我认为会遇到这样的瓶颈。”

还有一些使用者，不但没有收获感情，反而被骗走钱财。

回忆起自己被骗走辛苦工作攒下的血汗钱，C小姐至今仍很受伤。

她使用交友软件近两年，直到2020年才比较活跃于认识异性。她透露，她当时和骗子认识了几天后，对方每天嘘寒问暖总是说甜言蜜语，并要和她确定关系，说疫情结束后会过来找她。

当时还天真地以为这些关系都是真的。他会打电话和我聊天，直到有一天就告诉我他在投资，要带我一起投资。我一开始是拒绝的，但他说可以先放一点点来玩。就给了我一个链接。让我进去注册个账户。

一开始有赚到钱。但要提现的时候，他说我违反操作，必须充值才能解冻，所以我又再放了钱进去。解冻后又告诉我要玩到一定数额才能提现。就这样放了大概7000元的钱进去，完全拿不出来。

帅哥美女选择多不意味更容易脱单

而纵然是比较“受宠”，能收获无数点赞的帅哥美女，在交友软件上也未必能轻松刷出爱情。

27岁的黄小姐留着一头乌黑长发、身材曼妙且看起来开朗阳光，是大部分男生会回头看第二眼的类型。不过，她使用交友软件近五个月，见过八个男生，依然没找到心仪对象。

其中一个见了三次，是全部人里见过次数最多的。我们之后没发展下去，因为越聊越觉得三观不合，之后也没做成朋友，就这样不联系了。他比较自我为中心，而且对未来没有方向。

黄小姐说，只要是自己想配对的，基本上百分之八十会配对成功，但相貌出众虽然容易配对，却不一定聊得来。

我的理想型是成熟稳重，对未来有方向的，年龄基本上设定在30岁左右，因为他们经历过的东西比较多。

同样属于“理想型”的阳光男孩D先生，相貌俊朗、经常运动，而且名校毕业、事业有成，Instagram账户有近两千追随者。

不过因为工作忙碌所以不常在线，他使用Bumble、CMB和Tinder接近两年却依然单身，至今只和三到四个人约会过。

他受访时不讳言：“虽然不是每一个点赞的人都会回赞我，但大部分时候都是成功配对的。”

那是不是自己的选择太多、要求太高才会单身至今？

他说：“在现实生活中与对方说话和在交友软件上聊天非常不同。我不认为多数人的择偶条件高才会单身，而是他们找不到合适的对象。总觉得现实生活见面后的感觉和网上认识的预期有差距。”

D先生如今不怎么活跃在交友软件，觉得使用交友软件一段日子后，认识新人的过程变得单调而重复，自己只是在经历着刷人的动作，很少会出现有意义的对话。

单身却没有想下载交友软件的念头

27岁的吴小姐和26岁的萧小姐单身已久，至今仍没急着脱单，因此不打算下载交友软件寻找另一半。

吴小姐认为使用约会软件需要投入大量的时间和精力，因为她需要和很多不同的人交谈，并让对话继续下去。

我很忙，没有时间也没有精力做这种事。

萧小姐的观点也一样，她说自己不会聊天，而且也不喜欢和陌生人聊天。

接近而立之年，父母难免会催促单身的孩子找另一半。但萧小姐没有这样的困扰，她没有特别想脱单，认为如果这辈子一个人孤单终老过也没关系，一切顺其自然。

吴小姐在这点上也给出几乎一样的答案，相信“命里有时终须有，命里无时莫强求”。

未婚人士比率上升反映交友软件有效？

澳大利亚一项2017年的恋爱调查显示，在六成使用交友软件的受访者中，只有大约25%从中找到了长期伴侣。

在新加坡，虽然过去十年有更多本地人使用交友软件寻找爱情，但各年龄层的未婚人士比率依然呈上升趋势，交友软件的出现似乎并未扭转这一趋势。

不过新加坡管理大学心理学系副教授李品正对此分享观点时认为，这样的数据反而说明现今的交友软件运行得太有效了，让人不愿意和任一伴侣安顿下来结婚成家。

他说： “即使在交友软件上没有遇到任何对象，研究表明仅仅通过查看钟意的异性照片或个人资料，也会让人减少对现任伴侣的忠诚，不会有结婚的动力。使用这些软件长大的年轻人很可能会下意识地感觉到他们的选择很多，甚至是无限的，因此他们不太可能觉得自己想要与任何一个人长时间在一起。”

李品正副教授几年来都在用“进化错配框架”（Evolutionary Mismatch Framework）分析婚姻率下降的问题。他认为技术进步创造了一个与人类大脑设计越来越不匹配的世界，结果是虽然人们比以往任何时候都更富有，却同时也比以往任何时候都更有压力，觉得缺乏安全感、抑郁、焦虑和对自己感到不满。这些因素进而减缓人类的心理生殖时机。

也就是说，我们现在感到压力太大，缺乏安全感，还有大量的配偶选择，无法安顿下来组建家庭。如果你想让人们结婚生子，人们需要更多的安全感和更少的长期压力。
李品正新加坡管理大学心理学系副教授

记者亲试软件分享使用体验

zaobao.sg数码内容记者叶俊颖和体育记者陈芷馨过去半年都是交友软件用户。

叶俊颖从去年10月至今用过Coffee Meets Bagel、Tinder、Hinge、Bumble、Paktor和OkCupid。陈芷馨则用了交友软件将近一年，体验过Bumble、CMB、Okcupid、Tinder还有Hinge。

在以下的音频对话中，他们向对方抛出五道问题，尝试了解男女使用交友软件时的不同视角和考量，同时分享自己的一些使用心得和有趣体验。

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Hello芷馨! 这几个月你用的怎么样啊？ladies first 要不然你先来问这些问题吧！
你好！我直接进入主题吧，就想问一下你通常会赞和不会赞什么样的女生？
我通常会看是什么平台。如果在tinder的话说实话，一般我看了觉得入眼，很美很可爱的女生，我多数都会点个赞，但如果要说认真对话，考虑长期发展，我就会仔细看她简介里写的内容，比如她们的兴趣爱好，工作教育背景。如果是兴趣爱好很契合的对象，我甚至可能给个super like。

但如果在CoffeeMeetsBagel我在点赞时会吝啬一点，除了照片要吸引我，我也会更仔细阅读对方的简介，从她给出的vibes才来评估我们之间合不合得来。所以归纳起来我觉得就是照片和简介必须有让我心动的地方。ok那到我来问。

我想了解一下女生在什么情况下才会回复男生？男生应用什么开场白才能增加女生回复的概率？因为很多女生都指望男生先主动开启对话，但我们开启对话女生又不回复，这就让很多男生会觉得和女生之间有沟通障碍。不懂你怎么想？
只要那个人是长得顺眼的，即使只发来个简单的“嗨”我也会回复哈哈。很多时候跟对方聊了几句就失去想继续交谈的欲望，因为话题无法产生共振，彼此一来一回的问答好像在和人事部做面试。对我来说，一个男生若想吸引对方回复最好是避免土味情话，他们可以从女方的简介找东西来开启话题。

好比说我的简介提到我喜欢旅游，很多男生就会问我去过哪里旅游，有什么旅游攻略之类的。男生的简介也要有趣我才会考虑配对，那么简介和照片你会比较注重哪个？说一下原因。
像我刚才提到的，我两个都挺重视的，如果长相好看，但简介什么都不写，我会扣分，而且我发现tinder上面很多人什么都不写，长相很好看的女生其实是诈骗分子用的假账号，反而会让我起疑心。我觉得起码要把自己的兴趣爱好写进去，让我对你有一些了解，这也是为双方提供一些话题开聊必不可少的。

但如果你偏要我选一个，那我会选择照片，因为交友软件是一个很靠照片撑起来的发明，每个人停留在一个profile的时间才几秒钟，你要吸引对方的注意力，靠照片必须拍得好，因为那会构成别人对你的第一印象。

我的第二个问题是男生应怎么设计个人账号简介和图片才可以在女生面前突出自己，给自己加分？或许你可以举几个特征？
我觉得嘛……男生如果放自拍照，脸占了整个镜头的四分之三对我来说很扣分。要吸引女生点赞或回赞最好是避免放大头自拍照，个人账号可以参杂全身照、侧脸照和背影照，一定要看到五官，而且最好是不要放三人以上的团体照。如果那个人对自己的外表没自信，就用有趣的简介来加分，但不能太啰嗦太冗长，没有女生会想浪费十分钟去交友软件读文章。

通常我会赞和回赞笑容好看且牙齿整齐的男生，简介上若是提到建筑设计有关的我也会多看几眼，因为我本身喜欢画建筑物。我会读完那人的简介和照片才决定要不要配对，因为我很懒惰一直聊天。你使用交友软件也超过半年了，分享一下有趣或难忘的事吧！
有趣难忘肯定没有你的精彩哈哈！我分享在Tinder遇到的一个香港女生吧。其实我也不知道怎么配对到她。她人在香港，我人在新加坡，我的设置没有开放国际范围，我怀疑是bug。But anyway她是Tinder配对中难得回复我的一个对象。我们在软件上聊一会儿（互发两三波短信）就交换微信了。

起初我一直都怀疑她是不是假账号，因为我很少听到有香港人用微信，我还去问了另一个香港朋友，她告诉我香港人一般不用微信的，用Whatsapp。可是这个香港女生却说自己偏向跟我用微信聊天，原因是whatsapp是工作上用的。而且让我诧异的是，我们交换微信不久后，她就发个人自拍照给我，明显有修过，但还是很可爱很美的那种，一下就会让你心动的那种。

但因为那时我也没有别人可以聊天，就想着先继续跟她聊吧，看她能耍出什么花招，反正我已经带着戒心了。后来聊天时得知她是做金融业的，为了探她的虚实我还让她发公司名字，名片给我看。我也跟她视频聊天一次，证实有这样一个人。

我们每天都会相互发短信，频率不是很高，但每次都回复一大串一大串那种。那种感觉还是蛮不错的，至少在忙碌的工作生活中有一些小小的期待，有一个人可以谈心。她过生日的时候，我还从新加坡这里买了一小块蛋糕，点蜡烛唱生日歌发了视频给她当惊喜。可是后来因为我们分隔两地，而且都工作很忙，她也不太喜欢视频聊天，我们后来就没聊下去了。只维持了一两个多月吧。

没事，到你了！我印象中你说过在使用过程中有很多有趣的体验，你也来跟读者分享一下你使用过程中遇到的奇葩/有趣的对象吧
是有遇到两个到现在还会继续聊天和见面的朋友，其中一个很有才华，学识也渊博。

他在他的简介上提到他会中、英、日、法、俄文，所以我们第一次见面的时候就聊俄罗斯语的发音，还有一些日本文化。

他去过吉尔吉斯斯坦还有卡萨斯坦等冷门国家，他的旅游故事很有趣，比如我从来就不知道这两个地方有“抢新娘”的风俗。

这个男生和我一样很喜欢喝热茶，我们那天见面的时候互相交换了茶叶，他给我单枞和牡丹王，我给他我在俄罗斯旅游买回来的花茶。

总的来说，他是个很有趣的朋友。我和他是在bumble配对到的，这个交友软件的特点就是需要女生主动开启话题。那你呢？哪个软件配对比较多？
我成功聊下去，发展到线下约会的对象多数来自CMB。大家都会花心思聊下去，也愿意出来线下见面。我基本上没遇过假账号，骗子什么的，软件提供的多数对象都比较legit和decent。

那么反过来，我也想问，我看到很多女生会在简介注明不在寻找 FWB / DTF（性伴侣）。你使用过程中是不是会遇到很多这类约炮的要求？能分享一下你的感受吗？会不会让你对男生失去信心？
其实挺多的，但我从中也发现这些来约炮的人的问法也截然不同。比较直接一点的是在开头问你要不要一起看Netflix，因为有个网络用语叫做 Netflix and Chill，就是发生性行为的委婉说法。其实我个人没有多大感受，因为我理解不同人有不同的需求，我不会对“约炮”这件事评头论足，但我本身不会接受就是了。那你呢？你会给玩交友软件的人什么忠告？
我会建议用户以平常心对待，别有太高期望。

因为从我们访到的个案分享还有我自身的经验来看，在这些软件刷无数对象没有一个配对成功或遇到对方不回信息的情况，实际上是非常普遍的事。特别是在Tinder。

而且无论在哪个软件，纵然配对成功开始聊上，双方也可能因为没有共同话题无法延续对话，或在线下见面后发现真人与线上给人的印象相差甚远而决定踩刹车不发展下去。其实很多因素都可能导致情况不如预期那么理想。所就要看开一点。

这时，包括我在内的很多人可能容易觉得丧气，自信心受打击，开始自我怀疑的状态。但我觉得还是要stay positive振作起来，记得找对象是个长跑的过程，要相信早晚能遇到会“识货”，懂得珍惜自己的人。

....你呢？会给其他女生什么忠告？怎么避免遇上渣男？或上当受骗？
看了很多新闻，发现有很多男生要么“骗钱”，要么“骗炮”。“骗炮”就是用甜言蜜语哄骗人家发生性行为，到手后就消失。我希望单纯的女孩在网络上认识男生时要擦亮眼睛，不要轻易爱上表面上对你非常深情的男生，除非他用时间和行动证明这点。至于来骗钱的骗子，我就简单说一句好了，所有没见过面就要你花钱的，都是骗子啦！
最后一个问题题外话，是bonus但也很重要！你用了几个月有修成正果吗？我相信我们的一些年轻男性读者可能感兴趣哦！
没有修成正果，连个暧昧对象都没有，全都变成好朋友了哈哈。目前我还在使用两三个交友软件，不过不是很active在用，只是每天上去一两次看有谁发信息给我。因为有些不用配对就可以收到人家发来的信息。但在使用的过程中我更加确定自己以后要的是什么。

如果我和那个人在一起后，我的生活品质不升反降，那我会觉得没有在一起的必要。我一个人能过得很开心，如果有个人的出现能让我的日子变得更加有趣，那我们就在一起，但如果没有，我自己也能活得很精彩。目前只使用两、三个，其他都注销账号了。你呢？还有在使用交友软件吗？还是已经脱单啦？
不错至少你看的很开，哈哈但不要灰心！我还是听说不少使用交友软件的成功例子的，像我，忙完这个专题就打算删除所有软件了。所以答案够明显了吧！哈哈哈哈希望你也早日找到你的白马王子。
谢啦！不过我不急，我佛系交友，佛系脱单。命里有时终须有，命里无时莫强求啊！
哇真有墨水！说得好！那今天我们就先聊到这里。谢谢大家收听我们的分享！
谢谢！

叶俊颖侧记使用交友软件要调整好心态

依稀记得，自己去年10月左右开始使用Tinder和Coffee Meets Bagel（简称CMB）等交友软件时，与喜欢的女生配对成功会让我兴奋不已。我会满怀期待向人发出一句“hi :)”，然后急切等待对方回复，期待两人可以展开深入对话。不过随着自己每天查看应用没收到对方答复，这种期盼的感觉后来就渐渐转为失落，进而被时间冲淡……

相信这样的情景会与很多其他男生在交友软件上的经历相似。举这个例子一方面是想说明，这样的搭讪方式万万用不得，因为一点都不吸引人，也让人难以接话。其次我更想强调的是，以平常心对待，调整好心态别有过高期望在使用交友软件的过程中极为重要。

因为从我们的个案分享还有我自身的经验来看，在这些软件刷无数对象没有一个配对成功或遇到对方不回信息的情况，实际上是非常普遍的事。特别是在Tinder，我经常会遇到配对成功但不回复信息的对象（虽然我已经不用“hi”来搭讪）。

而且无论在哪个软件，纵然配对成功开始聊上，双方也可能因为没有共同话题等原因无法延续对话，或在线下见面后发现真人与线上给人的印象相差甚远而决定踩刹车不发展下去。反正很多因素都可能导致情况不如预期那么理想。

这时，包括我在内的很多人可能容易觉得丧气，自信心受打击，进入一种自我怀疑的状态。虽然反省是有必要的，但我想提的是，有时问题不就一定在我们身上，可能对方就是刷玩玩的、只想交朋友或有更钟意的对象。作为用户我们需要警惕对自己过于苛责，陷入负面情绪无法自拔。应切记找对象是个长跑的过程，重要的是沉住气，保持耐心，可以把这些不如意的经历变成提升自我条件的动力。一定要相信早晚能遇到会“识货”，懂得珍惜自己的人。

陈芷馨侧记没有不靠谱的交友软件，只有不靠谱的眼光

交友软件使用了将近一年，和各式各样的人都有聊过，有些是来找一夜情的，有的人则认真找女友，也有来寻人和诉说失恋故事的。像是R最近刚分手，感到无聊，所以需要做些事（例如下载交友软件）来度过无聊的实习时光。R没有在平台上放自己的照片，他担心被其他朋友发现自己在玩交友软件。

“我最近刚分手，我担心前女友看到我在这里后会难过，因为她还没从我们的分开释怀，我想等她走出来后才放自己的照片。我只是来打发时间的，和陌生人无负担地聊天。”

大家彼此都是陌生人，交友圈子没有重叠，对方不必担心你把他的心事泄露出去，所以更能敞开心扉聊天。

不论是什么交友软件上都会有骗子，这些骗子的伎俩先是用甜言蜜语让你卸下防备，然后聊没几句就告诉你自己不常活跃在这个软件上，希望你可以给他whatsapp或微信，我提议用messenger、Instagram或Telegram都被拒绝了。

有位叫做杰森的骗子一开始就坦白地告诉我自己的英文很差，希望能用中文聊天。他的照片清晰度非常低，看起来就像是从某人的账号截图下来的。机缘巧合之下，我在中国社交平台小红书上发现有个人使用同样的照片，我发信息问那位叫做诺亚的人：“我在新加坡玩交友软件看到有个人的照片跟你一样，名字叫做杰森，请问那是你吗？”

诺亚回复我：“那不是我，我现在人在伦敦，我不知道为什么我的照片会跑到新加坡去……”

诺亚是个素人帅哥，在伦敦某所艺术大学求学，喜爱健身的他时常在小红书分享他在伦敦的生活。

不难发现交友软件上有千千万万个“杰森”都喜欢用帅哥美女的照片来骗财、骗色。为了不落入这些人的圈套，我总是用这句话提醒身边的朋友。

“不要越级打怪。如果自己姿色普通就不要妄想高富帅会在看颜值的交友软件对你一见钟情，他只对你银行户口里的钱有兴趣。”

记住，没有不靠谱的交友软件，只有不靠谱的人和不靠谱的眼光。