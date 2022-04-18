2021年，企业逐步走出疫情阴霾，全年盈利恢复增长，有些则转亏为盈，不少掌舵人的薪酬纷纷上扬。薪酬最高的11名企业掌舵人当中，有八名总裁的报酬取得双位数增长。

本地上市公司的高薪总裁排行榜出炉，重登榜首的星展集团执行总裁高博德年薪为1358万元，相当于平均每月赚113万元，是本地员工月入中位数的上百倍。

除了高博德，丰益国际（Wilmar International）首席执行长郭孔丰和大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗的年薪也恢复到千万元水平，跻身前三甲。

凯德集团2021年进行内部重组，它的投资管理平台及住宿业务整合为凯德投资（CapitaLand Investment），于9月20日在本地股市挂牌。凯德投资首席执行官李志勤的全年总薪酬大涨81.5％至701万元，这包括他在公司重新上市至12月底担任凯德投资总裁的酬劳，即198万元。

虽然云顶新加坡2021年全年净利增加超过一倍，集团执行主席林国泰的总薪酬却减少逾七成，介于600万至625万元。林国泰前年的薪酬介于2125万至2150万元，其中包括了一笔未发放奖励金。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授接受《联合早报》访问时说：“2021年是许多公司从冠病大流行中复苏的时候。因此，总裁薪酬增加的情况大致合理，另一个原因可能是上一年的比较基础较低。”

不过，考虑到乌克兰危机、能源价格上涨、利率上升、通胀失控等造成的更多不确定因素，卢耀群认为目前薪酬的涨势恐怕难以持续下去。