《联合早报》根据最新出炉的上市公司年报，统计出新加坡海峡时报指数（STI）成份股公司薪酬最高的11名打工皇帝。

2021年，企业逐步走出疫情阴霾，全年盈利恢复增长，有些则转亏为盈，不少掌舵人的薪酬纷纷上扬。薪酬最高的11名企业掌舵人当中，有八名总裁的报酬取得双位数增长。

本地上市公司的高薪总裁排行榜出炉，重登榜首的星展集团执行总裁高博德年薪为1358万元，相当于平均每月赚113万元，是本地员工月入中位数的上百倍。

除了高博德，丰益国际（Wilmar International）首席执行长郭孔丰和大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗的年薪也恢复到千万元水平，跻身前三甲。

凯德集团2021年进行内部重组，它的投资管理平台及住宿业务整合为凯德投资（CapitaLand Investment），于9月20日在本地股市挂牌。凯德投资首席执行官李志勤的全年总薪酬大涨81.5％至701万元，这包括他在公司重新上市至12月底担任凯德投资总裁的酬劳，即198万元。

虽然云顶新加坡2021年全年净利增加超过一倍，集团执行主席林国泰的总薪酬却减少逾七成，介于600万至625万元。林国泰前年的薪酬介于2125万至2150万元，其中包括了一笔未发放奖励金。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授接受《联合早报》访问时说：“2021年是许多公司从冠病大流行中复苏的时候。因此，总裁薪酬增加的情况大致合理，另一个原因可能是上一年的比较基础较低。”

不过，考虑到乌克兰危机、能源价格上涨、利率上升、通胀失控等造成的更多不确定因素，卢耀群认为目前薪酬的涨势恐怕难以持续下去。

  1. 高博德Piyush Gupta62
    星展集团 (DBS) 执行总裁

    2021年薪
    1357万元

    48%

    2020年薪
    918万元

    • 集团2021年全年净利写下历来新高，同比增长44％至68亿元，涨幅为三家本地银行之中最大
    • 2021年薪酬比冠病疫情前的水平更高
  2. 郭孔丰Kuok Khoon Hong70
    丰益国际 (Wilmar Intl) 主席兼总裁

    2021年薪
    1163万元

    24%

    2020年薪
    935万元

    • 集团2021年净利增加23.2％至18亿9039万美元
    • 2021年薪酬首次突破千万元
    • “糖王”郭鹤年的侄儿
  3. 黄一宗Wee Ee Cheong69
    大华银行 (UOB) 副主席兼总裁

    2021年薪
    1094万元

    12%

    2020年薪
    980万元

    • 集团2021年净利上扬40％至40亿7000万元
    • 2007年出任银行总裁，2014年曾高居榜首
    • 已连续四年位列榜上前三甲
  4. 黄碧娟Helen Wong60
    华侨银行集团 (OCBC) 行政总裁

    2021年薪
    763万元

    • 集团2021年净利同比上扬35％至48亿6000万元
    • 黄碧娟2021年4月上任，2021年薪酬包括她在1月1日至4月14日担任集团副总裁的酬劳
  5. 王玉强Wong Ngit Liong81
    创业公司 (Venture) 主席兼执行总裁

    2021年薪
    752万元

    9%

    2020年薪
    824万元

    • 集团2021年净利同比上扬5％至3亿1205万元
    • 继在2017年高居榜首后，薪酬已连续四年下跌
  6. 李志勤Lee Chee Koon46
    凯德投资 (CapitaLand) 首席执行官

    2021年薪
    701万元

    82%

    2020年薪
    387万元

    • 集团2021年转亏为盈，净利达13亿4900万元
    • 凯德集团2021年进行内部重组，投资管理平台及住宿业务整合为凯德投资，并于9月20日重新上市
    • 在11名打工皇帝当中，他的薪酬增幅最大
  7. 卢振华Loh Chin Hua59
    吉宝企业 (Keppel Corporation) 总裁

    2021年薪
    693万元

    34%

    2020年薪
    517万元

    • 集团2021年转亏为盈，取得10亿2265万元净利，为过去六年以来最高记录
    • 旗下吉宝岸外与海事与胜科海事签署备忘录探讨潜在合并
  8. 林国泰Tan Sri Lim Kok Thay70
    云顶新加坡 (Genting SG) 执行主席

    2021年薪
    625万元

    71%

    2020年薪
    2150万元

    • 薪酬跌幅为前11大总裁中最多，排名从2021年的第一掉到第八
    • 2020年的薪酬介于2125万至2150万元，其中包括了一笔未发放奖励金
    • 云顶集团创办人林梧桐之子，现在也是云顶集团执行主席
  9. 钟思峰Vincent Chong52
    新科工程 (ST Engineering) 总裁兼首席执行长

    2021年薪
    489万元

    31%

    2020年薪
    374万元

    • 集团2021年净利增加9.3％至5亿7050万元
    • 钟思峰在2016年10月上任，已连续四年入榜
  10. 黄锦贤Wong Kim Yin51
    胜科工业 (Sembcorp Industries) 总裁兼首席执行官

    2021年薪
    436万元

    60%

    2020年薪
    272万元

    • 集团2021年净利劲增78％至2亿7900万元
    • 2020年7月出任集团总裁，这是他第一次上榜
  11. 苏华荣Thapana Sirivadhanabhakdi47
    泰国酿酒 (ThaiBev) 总裁兼首席执行官

    2021年薪
    450万元

    50%

    2020年薪
    300万元

    • 集团2021年净利增长8.3%至246亿4500万泰铢
    • 已连续两年上榜，但薪酬涨幅小于2021年