新加坡内阁调动
李显龙总理6月6日宣布内阁改组。
这是财政部长黄循财4月中确认为第四代领导团队领军人物后的首轮内阁改组。
点击阁员头像，了解相关职务变动。
新内阁将从2022年6月13日起生效。（*橙色圆框代表职务有变）
杨莉明 54
通讯及新闻部长
兼内政部第二部长
主管智慧国计划与网络安全局
兼内政部第二部长
主管智慧国计划与网络安全局
16
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈振声 53
教育部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部；社会及家庭发展部；
贸工部
贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
张志贤 68
国务资政
兼国家安全统筹部长
兼国家安全统筹部长
29
从政资历
26
入阁资历
执掌过的部门
环境部；教育部；国防部；内政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
李显龙 70
总理
38
从政资历
35
入阁资历
执掌过的部门
贸工部；财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
维文 61
外交部长
21
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部；环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚穆根 63
内政部长兼律政部长
34
从政资历
12
入阁资历
执掌过的部门
内政部；外交部；律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王乙康 53
卫生部长
也负责人口老龄化议题
也负责人口老龄化议题
7
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
教育部；交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
易华仁 60
交通部长
主管贸易关系
主管贸易关系
25
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
贸工部；通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
英兰妮 59
总理公署部长
兼财政部和国家发展部第二部长
兼财政部和国家发展部第二部长
21
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
孟理齐 57
总理公署部长
兼教育部和外交部第二部长
兼教育部和外交部第二部长
21
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
唐振辉 53
文化、社区及青年部长
兼律政部第二部长
（兼任人民协会副主席）
兼律政部第二部长
（兼任人民协会副主席）
11
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈诗龙 58
人力部长
兼贸工部第二部长
兼贸工部第二部长
2
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄循财 50
新职务 副总理兼财政部长
原职务 财政部长
额外职责 领导总理公署政策策略署
11
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部；国家发展部；教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
李智陞 46
国家发展部长
主管社会服务整合事务
主管社会服务整合事务
11
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
颜金勇 63
贸工部长
21
从政资历
14
入阁资历
执掌过的部门
人力部；卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄永宏 64
国防部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
人力部；教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王瑞杰 61
副总理
兼经济政策统筹部长
兼经济政策统筹部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
教育部；财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚达曼 65
国务资政
兼社会政策统筹部长
兼社会政策统筹部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
教育部；财政部；人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
马善高 59
社会及家庭发展部长
兼卫生部第二部长
主管回教事务
兼卫生部第二部长
主管回教事务
16
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
傅海燕 58
永续发展与环境部长
16
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
新加坡内阁调动
李显龙总理6月6日宣布内阁改组。
这是财政部长黄循财4月中确认为第四代领导团队领军人物后的首轮内阁改组。
点击阁员头像，了解相关职务变动。
新内阁将从2022年6月13日起生效。（*橙色圆框代表职务有变）
李显龙70
总理
38
从政资历
35
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
财政部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王瑞杰61
副总理兼经济政策统筹部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
张志贤68
国务资政兼国家安全统筹部长
29
从政资历
26
入阁资历
执掌过的部门
环境部
教育部
国防部
内政部
教育部
国防部
内政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚达曼65
国务资政兼社会政策统筹部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
人力部
财政部
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄永宏64
国防部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
人力部
教育部
教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
维文61
外交部长
21
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部
环境及水源部
环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
尚穆根63
内政部长兼律政部长
34
从政资历
12
入阁资历
执掌过的部门
内政部
外交部
律政部
外交部
律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
颜金勇63
贸工部长
21
从政资历
14
入阁资历
执掌过的部门
人力部
卫生部
卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
易华仁60
交通部长、主管贸易关系
25
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
通讯及新闻部
通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
傅海燕58
永续发展与环境部长
16
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈振声53
教育部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部
社会及家庭发展部
贸工部
社会及家庭发展部
贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
黄循财50
新职务 副总理兼财政部长
原职务 财政部长
额外职责 领导总理公署政策策略署
11
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部; 国家发展部; 教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
马善高59
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长
主管回教事务
主管回教事务
16
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
王乙康53
卫生部长
也负责人口老龄化议题
也负责人口老龄化议题
7
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
教育部
交通部
交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
杨莉明54
通讯及新闻部长兼内政部第二部长
主管智慧国计划与网络安全局
主管智慧国计划与网络安全局
16
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
李智陞46
国家发展部长
主管社会服务整合事务
主管社会服务整合事务
11
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
英兰妮59
总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
21
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
孟理齐57
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长
21
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
唐振辉53
文化、社区及青年部长
兼律政部第二部长
（兼任人民协会副主席）
兼律政部第二部长
（兼任人民协会副主席）
11
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
陈诗龙58
人力部长兼贸工部
第二部长
第二部长
2
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
无
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
其他职务变化
徐芳达
新职务 财政部兼交通部高级政务部长
原职务 交通部高级政务部长
（兼任全国职工总会副秘书长）
（兼任全国职工总会副秘书长）
许宝琨
新职务 人力部兼永续发展与环境部高级政务部长
原职务 卫生部兼人力部高级政务部长
陈杰豪
新职务 国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长
原职务 国家发展部兼通讯及新闻部政务部长
陈国明
新职务 总理公署政务部长
（兼任全国职工总会副秘书长）
（兼任全国职工总会副秘书长）
原职务 内政部兼永续发展与环境部政务部长
孙雪玲
新职务 内政部兼社会及家庭发展部政务部长
原职务 教育部兼社会及家庭发展部政务部长
蔡瑞隆
新职务 社会及家庭发展部
兼文化、社区及青年部高级政务次长
兼文化、社区及青年部高级政务次长
原职务 社会及家庭发展部
兼文化、社区及青年部政务次长
兼文化、社区及青年部政务次长
拉哈尤·玛赞
新职务 卫生部兼律政部高级政务次长
原职务 卫生部兼通讯及新闻部政务次长
马炎庆
新职务 交通部兼永续发展与环境部高级政务次长
原职务 交通部高级政务次长
职务不变
扎吉哈
国防部兼人力部高级政务部长
沈颖
国家发展部兼外交部高级政务部长
许连碹
交通部兼永续发展与环境部高级政务部长
普杰立
卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长
王志豪
国防部高级政务部长
费绍尔
内政部兼国家发展部政务部长
刘燕玲
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长、西南区市长
颜晓芳
教育部兼人力部政务部长
陈圣辉
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长
任梓铭
西北区市长
阀贺米
东南区市长
潘丽萍
中区市长
朱倍庆
东北区市长