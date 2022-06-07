Lawrence Wong

黄循财
Chan Chun Sing

陈振声
Teo Chee Hean

张志贤
Lee Hsien Loong

李显龙
Vivian Balakrishnan

维文
K Shanmugam

尚穆根
Ong Ye Kung

王乙康
S Iswaran

易华仁
Indranee Thurai Rajah

英兰妮
Mohamad Maliki bin Osman

孟理齐

新加坡内阁调动

李显龙总理6月6日宣布内阁改组。

这是财政部长黄循财4月中确认为第四代领导团队领军人物后的首轮内阁改组。

点击阁员头像，了解相关职务变动。

新内阁将从2022年6月13日起生效。

（*橙色圆框代表职务有变）
Josephine-Teo
杨莉明 54
通讯及新闻部长
兼内政部第二部长
主管智慧国计划与网络安全局
16
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Chan Chun Sing
陈振声 53
教育部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部；社会及家庭发展部；
贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
张志贤
张志贤 68
国务资政
兼国家安全统筹部长
29
从政资历
26
入阁资历
执掌过的部门
环境部；教育部；国防部；内政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lee Hsien Loong
李显龙 70
总理
38
从政资历
35
入阁资历
执掌过的部门
贸工部；财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Vivian Balakrishnan
维文 61
外交部长
21
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部；环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
K Shanmugam
尚穆根 63
内政部长兼律政部长
34
从政资历
12
入阁资历
执掌过的部门
内政部；外交部；律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ong Ye Kung
王乙康 53
卫生部长
也负责人口老龄化议题
7
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
教育部；交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
S Iswaran
易华仁 60
交通部长
主管贸易关系
25
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
贸工部；通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Indranee
英兰妮 59
总理公署部长
兼财政部和国家发展部第二部长
21
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Maliki
孟理齐 57
总理公署部长
兼教育部和外交部第二部长
21
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Edwin Tong></div> <div class=唐振辉 53
文化、社区及青年部长
兼律政部第二部长
（兼任人民协会副主席）
11
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tan See Leng
陈诗龙 58
人力部长
兼贸工部第二部长
2
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lawrence Wong
黄循财 50
新职务 副总理兼财政部长
原职务 财政部长
额外职责 领导总理公署政策策略署
11
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部；国家发展部；教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Desmond Lee
李智陞 46
国家发展部长
主管社会服务整合事务
11
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Gan Kim Yong
颜金勇 63
贸工部长
21
从政资历
14
入阁资历
执掌过的部门
人力部；卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ng Eng Hen
黄永宏 64
国防部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
人力部；教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Heng Swee Keat
王瑞杰 61
副总理
兼经济政策统筹部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
教育部；财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tharman Shanmugaratnam
尚达曼 65
国务资政
兼社会政策统筹部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
教育部；财政部；人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Masagos Zulkifli
马善高 59
社会及家庭发展部长
兼卫生部第二部长
主管回教事务
16
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Grace Fu
傅海燕 58
永续发展与环境部长
16
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Edwin Tong Chun Fai

唐振辉
Tan See Leng

陈诗龙
Josephine Teo

杨莉明
Desmond Lee

李智陞
Gan Kim Yong

颜金勇
Ng Eng Hen

黄永宏
Heng Swee Keat

王瑞杰
Tharman Shanmugaratnam

尚达曼
Masagos Zulkifli

马善高
Grace Fu

傅海燕

新加坡内阁调动

李显龙总理6月6日宣布内阁改组。

这是财政部长黄循财4月中确认为第四代领导团队领军人物后的首轮内阁改组。

点击阁员头像，了解相关职务变动。

新内阁将从2022年6月13日起生效。

（*橙色圆框代表职务有变）
Lee Hsien Loong
李显龙70
总理
38
从政资历
35
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Heng Swee Keat
王瑞杰61
副总理兼经济政策统筹部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Teo Chee Hean
张志贤68
国务资政兼国家安全统筹部长
29
从政资历
26
入阁资历
执掌过的部门
环境部
教育部
国防部
内政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tharman Shanmugaratnam
尚达曼65
国务资政兼社会政策统筹部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
教育部
财政部
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ng Eng Hen
黄永宏64
国防部长
21
从政资历
19
入阁资历
执掌过的部门
人力部
教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Vivian Balakrishnan
维文61
外交部长
21
从政资历
18
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部
环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
K Shanmugam
尚穆根63
内政部长兼律政部长
34
从政资历
12
入阁资历
执掌过的部门
内政部
外交部
律政部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Gan-Kim Yong
颜金勇63
贸工部长
21
从政资历
14
入阁资历
执掌过的部门
人力部
卫生部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
S Iswaran
易华仁60
交通部长、主管贸易关系
25
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
贸工部
通讯及新闻部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Grace Fu Hai Yien
傅海燕58
永续发展与环境部长
16
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Chan Chun Sing
陈振声53
教育部长
11
从政资历
11
入阁资历
执掌过的部门
社会发展、青年及体育部
社会及家庭发展部
贸工部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lawrence Wong
黄循财50
新职务 副总理兼财政部长
原职务 财政部长
额外职责 领导总理公署政策策略署
11
从政资历
10
入阁资历
执掌过的部门
文化、社区及青年部; 国家发展部; 教育部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Masagos Zulkifli
马善高59
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长
主管回教事务
16
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
环境及水源部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Ong Ye Kung
王乙康53
卫生部长
也负责人口老龄化议题
7
从政资历
7
入阁资历
执掌过的部门
教育部
交通部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Josephine Teo
杨莉明54
通讯及新闻部长兼内政部第二部长
主管智慧国计划与网络安全局
16
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
人力部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Desmond Lee
李智陞46
国家发展部长
主管社会服务整合事务
11
从政资历
5
入阁资历
执掌过的部门
社会及家庭发展部
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Indranee Thurai Rajah
英兰妮59
总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
21
从政资历
4
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Mohamad Maliki bin Osman
孟理齐57
总理公署部长兼教育部和外交部第二部长
21
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Edwin Tong Chun Fai
唐振辉53
文化、社区及青年部长
兼律政部第二部长
（兼任人民协会副主席）
11
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Tan See Leng
陈诗龙58
人力部长兼贸工部
第二部长
2
从政资历
2
入阁资历
执掌过的部门
入阁资历从出任代部长或正部长算起
执掌过的部门以出任代部长或第一正部长为准
Lee Hsien Loong
Heng Swee Keat
Lawrence Wong
Teo Chee Hean
Tharman Shanmugaratnam
Ng Eng Hen
Vivian Balakrishnan
K Shanmugam
Gan Kim Yong
S Iswaran
Grace Fu Hai Yien
Chan Chun Sing
Masagos Zulkifli
Ong Ye Kung
Josephine Teo
Desmond Lee
Indranee Thurai Rajah
Mohamad Maliki bin Osman
Edwin Tong Chun Fai
Tan See Leng

其他职务变化

Chee Hong Tat

徐芳达

新职务 财政部兼交通部高级政务部长
原职务 交通部高级政务部长
（兼任全国职工总会副秘书长）
Koh Poh Koon

许宝琨

新职务 人力部兼永续发展与环境部高级政务部长
原职务 卫生部兼人力部高级政务部长
Tan Kiat How

陈杰豪

新职务 国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长
原职务 国家发展部兼通讯及新闻部政务部长
Desmond Tan

陈国明

新职务 总理公署政务部长
（兼任全国职工总会副秘书长）
原职务 内政部兼永续发展与环境部政务部长
Sun Xueling

孙雪玲

新职务 内政部兼社会及家庭发展部政务部长
原职务 教育部兼社会及家庭发展部政务部长
Eric Chua

蔡瑞隆

新职务 社会及家庭发展部
兼文化、社区及青年部高级政务次长
原职务 社会及家庭发展部
兼文化、社区及青年部政务次长
Rahayu Mahzam

拉哈尤·玛赞

新职务 卫生部兼律政部高级政务次长
原职务 卫生部兼通讯及新闻部政务次长
Baey Yam Keng

马炎庆

新职务 交通部兼永续发展与环境部高级政务次长
原职务 交通部高级政务次长

职务不变

Zaqy Mohamad

扎吉哈

国防部兼人力部高级政务部长

Sim Ann

沈颖

国家发展部兼外交部高级政务部长

Amy Khor

许连碹

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长

Janil Puthucheary

普杰立

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长

Heng Chee How

王志豪

国防部高级政务部长

Muhammad Faishal Ibrahim

费绍尔

内政部兼国家发展部政务部长

Low Yen Ling

刘燕玲

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长、西南区市长

Gan Siow Huang

颜晓芳

教育部兼人力部政务部长

Alvin Tan

陈圣辉

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长

Alex Yam

任梓铭

西北区市长

Mohd Fahmi Aliman

阀贺米

东南区市长

Denise Phua

潘丽萍

中区市长

Desmond Choo

朱倍庆

东北区市长