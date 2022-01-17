馄饨

说到馄饨，大家可能也不陌生。我们平时在熟食中心见到的馄饨其实是“小馄饨”，特点是皮非常薄，吹弹可破。

馄饨是除了饺子以外最出名的面食之一，与饺子最大的区别在于它煮熟后有透明感。因此，相较于把重点放在蘸料的饺子，馄饨更看重汤头。在中国，不同地区对馄饨也有不同的叫法。

虽然馄饨随处可见，但你不一定能答对以下这3题。不信就来做做看！

馄饨和饺子非常相似，是古人在饺子的基础上改良而成的食物。 正确 错误 馄饨与饺子同根同源，唐朝以前两者没有明显区别，三国时期的饺子也叫“月牙馄饨”。“馄饨”最早叫做“混沌”，后来按照造字规则才改做“馄饨”。

不同地区对馄饨的叫法有所不同，以下哪一个不是馄饨的别名? 扁食 云吞 包面 肉燕 广东话中的“馄饨”与“云吞”发音相近，加上馄饨飘在汤里像云朵，又方便吞食，所以取名“云吞”。闽南地区的馄饨肉馅需要经过反复敲打变成肉泥，用面皮包住后变得扁扁的，因此叫做“扁肉”。“包面”则是湖北等地方的叫法，顾名思义是指把肉馅包进面皮里。