这些“皮包馅” 美食你搞懂了没?

开胃的红油抄手、鲜美的馄饨……你能说出几种“皮包陷”菜肴呢？不同地区的华人文化不尽相同，发展出不同版本的“饺子”类食品，如“抄手”、“肉燕”、“清汤”、“扁肉”、“云吞”等。你听说过这些“皮包馅”食物吗？

对它们的认识又有多少？一起来看看吧。

这些“皮包馅” 美食你搞懂了没?

开胃的红油抄手、鲜美的馄饨……你能说出几种“皮包陷”菜肴呢？不同地区的华人文化不尽相同，发展出不同版本的“饺子”类食品，如“抄手”、“肉燕”、“清汤”、“扁肉”、“云吞”等。你听说过这些“皮包馅”食物吗？

对它们的认识又有多少？一起来看看吧。

这些“皮包馅” 美食你搞懂了没?

开胃的红油抄手、鲜美的馄饨……你能说出几种“皮包陷”菜肴呢？不同地区的华人文化不尽相同，发展出不同版本的“饺子”类食品，如“抄手”、“肉燕”、“清汤”、“扁肉”、“云吞”等。你听说过这些“皮包馅”食物吗？

对它们的认识又有多少？一起来看看吧。

饺子

饺子在华人文化里有超过1800年的历史，据说最早由东汉时期河南邓州人张仲景首创。

饺子又被称为“交子”，吃饺子取“更岁交子”之意，象征新一年的到来。从清朝开始，华人就已经有大年初一吃饺子的习俗。

对于饺子，你了解多少？

饺子最初被发明是作为 :

“医圣”张仲景为药用发明出饺子。他用面皮包裹羊肉，并和祛寒药材一起熬煮，避免人们耳朵长冻疮，因此饺子也有“娇耳”的别名。

不同馅料的饺子在过节吃有不同的寓意，例如芹菜馅就有“勤财”的寓意。

除了芹菜代表“勤财”以外，还有白菜馅代表“百财”、油菜馅代表“有财”、鱼肉馅代表“余财”等说法。

锅贴是饺子最常见的烹饪方式之一，它与煎饺的区别在于 :

锅贴与煎饺最大的区别在于锅贴主要用煎，期间需要不断转动锅子和揭开锅盖淋水，而煎饺则是将饺子煮熟后再煎。

馄饨

说到馄饨，大家可能也不陌生。我们平时在熟食中心见到的馄饨其实是“小馄饨”，特点是皮非常薄，吹弹可破。

馄饨是除了饺子以外最出名的面食之一，与饺子最大的区别在于它煮熟后有透明感。因此，相较于把重点放在蘸料的饺子，馄饨更看重汤头。在中国，不同地区对馄饨也有不同的叫法。

虽然馄饨随处可见，但你不一定能答对以下这3题。不信就来做做看！

馄饨和饺子非常相似，是古人在饺子的基础上改良而成的食物。

馄饨与饺子同根同源，唐朝以前两者没有明显区别，三国时期的饺子也叫“月牙馄饨”。“馄饨”最早叫做“混沌”，后来按照造字规则才改做“馄饨”。

不同地区对馄饨的叫法有所不同，以下哪一个不是馄饨的别名?

广东话中的“馄饨”与“云吞”发音相近，加上馄饨飘在汤里像云朵，又方便吞食，所以取名“云吞”。闽南地区的馄饨肉馅需要经过反复敲打变成肉泥，用面皮包住后变得扁扁的，因此叫做“扁肉”。“包面”则是湖北等地方的叫法，顾名思义是指把肉馅包进面皮里。

除了皮薄以外，饺子和馄饨还有什么不同?

馄饨皮是方的，饺子皮是圆的，因此饺子包出来才是月牙形的。多数馄饨的馅料以纯肉为主，最多加上葱花香菜点缀，但饺子对馅料没有严格要求荤素。

清汤

在新加坡，一说到清汤，你的脑海里是不是立刻浮现出那道清甜美味的糖水？但如果你和一个中国江西人说“清汤”，他的第一反应一定是当地的一种馄饨。

清汤是一种江西风格的馄饨，这种馄饨的重点不在馄饨本身，而是它的汤头，这也是它与普通馄饨最大的区别之一。

清汤还是什么特别之处呢？

清汤为什么叫“清汤”?

一碗正宗清汤的汤头熬制过程十分复杂，需要先将老母鸡的鸡肉剁成肉茸，和猪肉等食材用纱布包住。经过长时间炖煮后变成奶白色的汤，然后再用鸡茸反复将汤中浑浊的漂浮物过滤。最后汤里没有一点杂质，才能叫“清汤”。

以下哪一种关于清汤的说法是正确的？

清汤重点在汤头，里面馄饨的作用和汤面中的面类似，是为汤增添口感。因此，清汤里的馄饨馅料大概只有小拇指指甲盖大小，吃皮不吃肉。

在江西当地，清汤也叫“猴子包面”。

传说清汤是由一个小名叫“猴子”的江西樟树人发扬光大的。他打清汤皮子用的擀面杖，特别像孙悟空耍的金箍棒，因此，时至今日还有不少樟树人把清汤叫做“猴子包面”。

肉燕

如果你是福建人，对肉燕一定不陌生。肉燕是福建特有的馄饨种类，据说在明朝嘉靖年间，由福建浦城一位御史创造。不同于前面提到的扁食，虽然都是来自福建的美食，但肉燕与馄饨有明显的区别。

一起来猜猜看肉燕到底有什么特色吧！

最开始的肉燕是古代贫苦时期的福建人把燕子剁成肉糜后包进面皮做成的食物，因此得名“肉燕”。

肉燕的名称源于它包成后露出的短角像是燕子的尾翼，在汤里漂浮就像燕子在天空翱翔一样，所以叫做“肉燕”。

肉燕外观与馄饨几乎一模一样，它与馄饨最大的不同在于：

肉燕和前面提到的所有食物都不同，它的皮被称为“燕皮”。正宗的燕皮需要将猪瘦肉用木棒反复捶打成肉茸后，加入上等甘薯粉制作而成。成品燕皮甚至可以单独做成一道美食。

以下哪种关于肉燕的说法是正确的？

福建有句老话叫“无燕不成宴，无燕不成年”，肉燕由于制作过程比较复杂，通常只有在酒席或节日上才会出现，象征和平如意，所以肉燕也有“太平燕”的美名。

抄手

之前说到我们现在生活中见到的“馄饨”大部分应该算作“小馄饨”，那有没有“大馄饨”呢？当然有！如果你是川菜的忠实粉丝，那你一定听过抄手吧？没错，四川的抄手就是最具代表性的“大馄饨”之一。

你吃过抄手吗？有没有发现它有什么不同？

抄手的名称来自它的形状看起来像是一位把双手插在胸前的人

抄手的外形看起来就像是一个人把双手叠在胸前，因此取名为抄手。另一种说法是抄手熟得特别快，厨师刚放下去煮，只是把手交叉起来的时间就煮好了，所以叫抄手。

抄手和其他馄饨最大的区别在于？

虽然抄手并没有明确规范配料，但“红油抄手”是川渝地区最具代表性的食物之一，也是抄手与其他地区馄饨最大的不同。厨师将煮熟后的抄手放入提前备好的汤中，浇上热辣的红油，是所有馄饨类食品中唯一的“辣馄饨”料理。

抄手是一种介于饺子和馄饨之间的食物，集两者的特点为一身。

抄手的皮比饺子薄，但比馄饨厚，而且和馄饨一样是方形；肉馅方面，抄手的馅料比馄饨大，比饺子小，但和馄饨一样以纯肉为主。

饺子和馄饨不但在我们的日常饮食中扮演重要的角色，也逐渐成为华人文化的一部分。

做了这么多题，你是不是对“皮包馅”食物有更深一层的了解呢？

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