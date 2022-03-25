在小红点看电动车未来

到了2050年，全球每五辆售出的汽车中，
有四辆是电动车，
电动车占比将从今天不到5%跃升至80%，
成为汽车中的主流。

cars

在小红点新加坡，
专家预估电动车加速取代内燃机汽车的转折点，
将在2025年出现。
虽然目前电动车占全岛车辆不到5%，
但电动车数量和购买意愿均有显著提升。

新加坡电动车数量由2020年底1397辆，
增至2021年底3713辆，
增幅达165%。

与此同时，新加坡2022年计划购车者中，
55%*有意向购买电动车，同比增加21%。

2022年购买电动车意愿

*其中八成认为电动车更环保

即便如此，
新加坡消费者对电动车仍有诸多顾虑。

李先生 38岁
驾驶经验15年
曾拥有Toyota、Mazda
目前驾驶BMW
曾先生 29岁
无驾驶经验
正考虑购车
洪女士 56岁
驾驶经验30年
曾拥有Nissan、Mazda
目前驾驶Honda
电动车真的更贵、更不方便吗？ 电动车市场情况如何？ 未来的电动车有什么趋势？
关于电动车的八大疑问，zaobao.sg给你解答。 注：除非另外标示，以下全部金额均以新元为货币单位

1. 电动车真的更贵吗？

以买车、拥车和用车来看，电动车是否划算，可从 车价 + + 能耗 + 保养和维修，四方面计算。

车价

新加坡最畅销的八款电动车，售价介于$120,999$200,888

生产商 车型 车款 售价*
雷诺 ZOE Coupe $120,999
比亚迪 e6 SUV $134,888
现代 KONA Electric SUV $151,999
现代 Ioniq Electric Sedan $148,999
特斯拉 Model 3 Sedan $170,280
起亚 Niro EV SUV $178,999
MG ZS EV SUV $185,888
宝马 i3 Electric Coupe $200,888
*截至2022年2月

放在世界范围内，新加坡电动车价格同样居高不下。

目前全球10大畅销电动车型的其中三款，新加坡售价平均高出12.7倍不等。

新加坡的燃油车则比其他国家贵2至4倍。

不过，值得注意的是，新加坡车价因拥车证和附加注册费（Additional Registration Fee）等费用，普遍比多数国家来得高。

特斯拉 Tesla Model 3 日产 Nissan Leaf 现代 Hyundai Kona
新加坡 $170,280 $139,888 $134,888
中国 $57,361 $40,173 暂未上市
美国 $61,082 $37,200 $35,571
欧洲（以德国为例） $61,379 $46,135 $49,505

为鼓励公众购买电动车，新加坡出台两项税务优惠，最高可减$45,000。

新加坡
  1. 增强版车辆减排税务计划（Enhanced Vehicular Emissions Scheme），最多可享$25,000回扣。
  2. 电动车附加注册费优惠计划（Electric Vehicle Early Adoption Incentive），最多可扣$20,000。
中国
  1. 免征车辆购置税
  2. 提供购车补贴
  3. 部分场所停车免费
美国
  1. 购买电动车约$17,000补贴
  2. 全电动车免路税
欧洲
    引入电动车的26个欧盟国家中：
  1. 20个国家提供购车奖励
  2. 6个国家提供税务减免
能耗

能耗方面，电动车相对更低，平均每100公里可省下$11.56

*以新加坡能源市场管理局（EMA）2022年1至3月电价计算
**以本地车辆每年平均行驶1万7500公里计算
保养和维修

没有发动机和燃油部件，让电动车在保养和维修方面花费减少50%。

*以现代官网保养配套价格为例
**以每年一次计算

俄乌战争导致全球油价高涨，以当下油价计算，燃油车和电动车十年花费基本持平。

虽然短期来看电动车售价更高，但在油价高企的大环境下，加上政府的补贴和优惠计划，电动车低能耗和易保养的优势，料能在长期显现。

2. 电动车充电方便吗？

截至2022年1月，全岛有约2200个充电点。其中1400个位于公共停车场，很难满足电动车普及后的充电需求。

政府已决定将2030年增设充电点的目标，从2万8000个增加到6万个，其中4万个位于公共停车场。

2025年时，每个组屋停车场将有至少3个充电桩，届时充电将变得更方便。

当然，充电点变多并不能解决电动车充电时间长的问题。但随着越来越多充电点提供快充（30分钟充满8成电量）选项，相信这个问题会得到缓解。

3. 电动车更环保吗？

也许很多人都有这样一个疑惑：发电也需要消耗能源，那么和燃油相比，电动车到底环保在哪里？

从生产和能耗两个环节来看，不可否认，生产电动车排放的温室气体，平均比生产燃油车高出30至40%，其中电池是生产过程中，排放温室气体最多的环节。

但驾驶中的低能耗，将让电动车的环保性在未来显现。根据美国麻省理工大学的一项研究，电动车释放的二氧化碳将在未来30年降低75%。

随着可再生资源在发电中的占比不断提高，电能最终将变得更加环保。

4. 电动车何时成为主流？

目前全球电动车占比并不高，每250辆汽车中，仅有1辆是电动车。
但彭博社分析，到2040年，电动车销量超越内燃车；到2050年，全球每5辆售出的汽车中，有4辆将是电动车。

5. 当下电动车哪里最火？

从地区来看，中国、欧洲和美国，是全球三大电动车市场。

为什么这些地区能占据90%以上的电动车市场？原因在于电动车生产都集中在这三个地区。

Zoom in看电动车品牌分布

其中欧洲以转型老牌车企为主，主要集中在德国，包括福士伟根、奥迪、宝马、马赛地等。德国同样以44%的占比，成为欧洲电动车消费的主力军。

美国新旧参半，地区分布显著。通用、别克（Buick）等老牌车企集中在东北部，特斯拉、Rivian等造车新生代集中在加州。

中国主要是造车新生代，普遍起步较早，且有多款车型投入量产，地区分布上也遍地开花。其中光是比亚迪一个品牌，就有36款车型，包括轿车、巴士和卡车等。

6. 有哪些电动车品牌？

粗略来看，电动车市场可分为新旧两股势力。

旧是拥有百年历史、正力求转型的老牌车企，新是以特斯拉为代表、发展迅猛的造车新生代。

点击厂牌，看代表车款
老牌车企
造车新生代

老牌车企虽在数量上占优势，但造车新生代普遍发展迅速。

2021年10月25日，特斯拉市值突破1万亿美元（约1.36万亿新元），成为全球首个市值破万亿的汽车品牌。

全球市值前15的传统汽车品牌市值加起来，才比得上一个特斯拉。

7. 老牌车企能追上时代脚步吗？

为了追上造车新生代，老牌车企纷纷加大投入真金白银入场电动车“竞赛”。

接下来5至10年，全球汽车制造商总计将投入5150亿美元造电动车，其中德国福士伟根以1120亿位居榜首。

除了大笔资金投入，老牌车企也对未来转型设定了阶段性目标。

丰田：到2025年，推出70款电动车
宝马：到2030年，全球一半销量来自电动车
福特、本田、福士伟根：2050年，实现碳中和

当然，转型也得一步步来，老牌车企的电动化进程一般分三步：

第一步混合动力汽车
Hybrid vehicle
丰田Yaris Cross
混合使用汽油和一部分电力，电池可驱动汽车5公里以内
第二步插电式混合动力汽车
Plug-in hybrid electric vehicle（PHEV）
沃尔沃XC T5 Recharge
电池容量是混合动力汽车的10倍，可驱动汽车30至80公里，电量耗尽后转为汽油引擎
第三步纯电动车
Battery electric vehicle（EV或BEV）
雷克萨斯UX300e
电池容量是插电式混合动力汽车的5到10倍，可行驶300至400公里

目前大多数老牌车企，都处于第二步到第三步的阶段。

从2021年全球电动车销量榜单来看，电动车市场的最后赢家尚未见分晓。

8. 未来电动车长什么样？

从轿车、运动休旅车到超跑，未来一两年问世的电动车有哪些耳目一新的设计？


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特斯拉
Tesla Cybertruck
上市
2023年初
特点
重达9000磅的全电动皮卡车
Bolinger
Bolinger
上市
2022年1月宣布延期
特点
车身面板可折叠可拆卸，全透明天窗
Canoo
Canoo Van
上市
2023年初
特点
车身建于滑板平台之上，可载七人
法拉第未来
Faraday Future FF91
上市
2023年
特点
前后共三个马达，马力高达1050
捷尼塞斯
Genesis Essentia
上市
2023年
特点
概念化豪华电动跑车
阿斯顿马丁
Lagonda All-Terrain
上市
2023年
特点
外形设计具有现代感