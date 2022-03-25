在小红点看电动车未来

3. 电动车更环保吗？

也许很多人都有这样一个疑惑：发电也需要消耗能源，那么和燃油相比，电动车到底环保在哪里？

从生产和能耗两个环节来看，不可否认，生产电动车排放的温室气体，平均比生产燃油车高出30至40%，其中电池是生产过程中，排放温室气体最多的环节。

但驾驶中的低能耗，将让电动车的环保性在未来显现。根据美国麻省理工大学的一项研究，电动车释放的二氧化碳将在未来30年降低75%。

随着可再生资源在发电中的占比不断提高，电能最终将变得更加环保。