在小红点看电动车未来

2022年购买电动车意愿*其中八成认为电动车更环保
以买车、拥车和用车来看，电动车是否划算，可从 车价 + 税 + 能耗 + 保养和维修，四方面计算。
新加坡最畅销的八款电动车，售价介于$120,999至$200,888。
|生产商
|车型
|车款
|售价*
|雷诺
|ZOE
|Coupe
|$120,999
|比亚迪
|e6
|SUV
|$134,888
|现代
|KONA Electric
|SUV
|$151,999
|现代
|Ioniq Electric
|Sedan
|$148,999
|特斯拉
|Model 3
|Sedan
|$170,280
|起亚
|Niro EV
|SUV
|$178,999
|MG
|ZS EV
|SUV
|$185,888
|宝马
|i3 Electric
|Coupe
|$200,888
放在世界范围内，新加坡电动车价格同样居高不下。
目前全球10大畅销电动车型的其中三款，新加坡售价平均高出1至2.7倍不等。
新加坡的燃油车则比其他国家贵2至4倍。
不过，值得注意的是，新加坡车价因拥车证和附加注册费（Additional Registration Fee）等费用，普遍比多数国家来得高。
|特斯拉 Tesla Model 3
|日产 Nissan Leaf
|现代 Hyundai Kona
|新加坡
|$170,280
|$139,888
|$134,888
|中国
|$57,361
|$40,173
|暂未上市
|美国
|$61,082
|$37,200
|$35,571
|欧洲（以德国为例）
|$61,379
|$46,135
|$49,505
为鼓励公众购买电动车，新加坡出台两项税务优惠，最高可减$45,000。
能耗方面，电动车相对更低，平均每100公里可省下$11.56。
没有发动机和燃油部件，让电动车在保养和维修方面花费减少50%。
俄乌战争导致全球油价高涨，以当下油价计算，燃油车和电动车十年花费基本持平。
虽然短期来看电动车售价更高，但在油价高企的大环境下，加上政府的补贴和优惠计划，电动车低能耗和易保养的优势，料能在长期显现。
截至2022年1月，全岛有约2200个充电点。其中1400个位于公共停车场，很难满足电动车普及后的充电需求。
政府已决定将2030年增设充电点的目标，从2万8000个增加到6万个，其中4万个位于公共停车场。
2025年时，每个组屋停车场将有至少3个充电桩，届时充电将变得更方便。
当然，充电点变多并不能解决电动车充电时间长的问题。但随着越来越多充电点提供快充（30分钟充满8成电量）选项，相信这个问题会得到缓解。
也许很多人都有这样一个疑惑：发电也需要消耗能源，那么和燃油相比，电动车到底环保在哪里？
从生产和能耗两个环节来看，不可否认，生产电动车排放的温室气体，平均比生产燃油车高出30至40%，其中电池是生产过程中，排放温室气体最多的环节。
但驾驶中的低能耗，将让电动车的环保性在未来显现。根据美国麻省理工大学的一项研究，电动车释放的二氧化碳将在未来30年降低75%。
随着可再生资源在发电中的占比不断提高，电能最终将变得更加环保。
从地区来看，中国、欧洲和美国，是全球三大电动车市场。
为什么这些地区能占据90%以上的电动车市场？原因在于电动车生产都集中在这三个地区。
其中欧洲以转型老牌车企为主，主要集中在德国，包括福士伟根、奥迪、宝马、马赛地等。德国同样以44%的占比，成为欧洲电动车消费的主力军。
美国新旧参半，地区分布显著。通用、别克（Buick）等老牌车企集中在东北部，特斯拉、Rivian等造车新生代集中在加州。
中国主要是造车新生代，普遍起步较早，且有多款车型投入量产，地区分布上也遍地开花。其中光是比亚迪一个品牌，就有36款车型，包括轿车、巴士和卡车等。
粗略来看，电动车市场可分为新旧两股势力。
旧是拥有百年历史、正力求转型的老牌车企，新是以特斯拉为代表、发展迅猛的造车新生代。
老牌车企虽在数量上占优势，但造车新生代普遍发展迅速。
2021年10月25日，特斯拉市值突破1万亿美元（约1.36万亿新元），成为全球首个市值破万亿的汽车品牌。
全球市值前15的传统汽车品牌市值加起来，才比得上一个特斯拉。
为了追上造车新生代，老牌车企纷纷加大投入真金白银入场电动车“竞赛”。
接下来5至10年，全球汽车制造商总计将投入5150亿美元造电动车，其中德国福士伟根以1120亿位居榜首。
除了大笔资金投入，老牌车企也对未来转型设定了阶段性目标。
丰田：到2025年，推出70款电动车
宝马：到2030年，全球一半销量来自电动车
福特、本田、福士伟根：2050年，实现碳中和
当然，转型也得一步步来，老牌车企的电动化进程一般分
目前大多数老牌车企，都处于第二步到第三步的阶段。
从2021年全球电动车销量榜单来看，电动车市场的最后赢家尚未见分晓。
从轿车、运动休旅车到超跑，未来一两年问世的电动车有哪些耳目一新的设计？