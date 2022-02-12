2022年2月14日是冠病疫情暴发后的第三个情人节。

这三年来，国际航空旅游受阻，许多分隔两地工作和生活的恋人，被迫长时间分开。随着我国与越来越多国家开通疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），一些情侣久别重逢，一些恋人则因各种原因，持续承受着异地恋的煎熬和挑战。

2022年2月14日是冠病疫情暴发后的第三个情人节。

这三年来，国际航空旅游受阻，许多分隔两地工作和生活的恋人，被迫长时间分开。

随着我国与越来越多国家开通疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），一些情侣久别重逢，一些恋人则因各种原因，持续承受着异地恋的煎熬和挑战。

受询的专家和相关互助小组指出，疫情期间因失恋求助的个案呈上升趋势。专门为本地失恋者提供帮助的面簿互助小组“Singapore Breakup Support Group”于2019年成立。该小组指出，疫情期间有更多人向他们求助，每周平均从2020年的一到两人，增加至2021年的四到八人。

在网上开设情感咨询服务平台“Steps to Happyness”的情感专家钟佩文（35岁）受访时也说，2020年4月病毒阻断措施实行前，在她四年半的执业过程中，有32名因异地分手的客户向她求助。不过，单单在2020年4月到2021年4月的一年里，这个人数就暴增至110人。

面对异地恋的挑战，一些情侣无疾而终，一些则展现斗志坚持到底。在情人节之际，《联合早报》访问三对情侣，听他们分享异地恋故事。情感专家钟佩文去年成功挺过16个月的异地恋，与美国籍男友完婚。身为过来人的她也会从自身经历出发，针对三个个案提出专业意见。

朱尔斯

Jules
商人 25岁
马来西亚

夏琳·拉莫斯

Charlene Ramos
学生 21岁
新加坡

交往时间

2年2个月

"我没想到恋情能持续到现在，但因为异地恋的关系，这迫使我们沟通很多事情。所以这才让我意识到，也许我们可以试着让这段感情开花结果。"
夏琳

2021年12月27日下午的情景，在夏琳的记忆中依然历历在目。

那天，她一早梳妆打扮，在下午2时30分来到惹兰苏丹Hotel Boss后方的公园，等待马来西亚籍男友朱尔斯（昵称）出现。

夏琳和朱尔斯2021年12月久别重逢时也约在惹兰苏丹Hotel Boss后方的公园见面。朱尔斯来到公园时，拍下在等他的女友夏琳。（受访者提供）

这是疫情暴发前，朱尔斯还在新加坡打工时，两人常约会的地方。虽然对公园再熟悉不过，当时的夏琳却坐立不安。

新马两国定于11月29日开通陆路疫苗接种者旅游通道后，夏琳费尽心思为身在柔佛州的朱尔斯，抢到了12月27日早上10时30分出发前来新的巴士车票。

不过，朱尔斯当天启程后，手机未开通数据漫游，使两人失联。夏琳无从得知男友是否顺利入境，也不知他几点能抵达约定地点。

“我只能相信他最终会出现。当时我非常焦急，不断划手机查看他出发前准备的文件，确保它们正确无误，深怕他在来这里的路上会遇到麻烦。”

苦等了大约一小时后，紧盯着手机的夏琳，突然听到一把熟悉的声音在唤着她的名字——她朝思暮想的人终于出现在她眼前，两人紧紧相拥。

这场重逢是夏琳和朱尔斯两年多恋情的一个缩影——深陷疫情的不确定中，只能凭借信任和希望，期待一个美好的结局。

虽然四天的二人时光匆匆过去，但两人不久后将再次相聚。夏琳计划今年5月毕业后，趁着假期到马国探望男友。

夏琳在菲律宾出生，八岁来到新加坡定居。2019年，她在武吉士一家咖啡厅兼职时，遇上在那里全职打工，每天往返新马两地的朱尔斯。

两人2019年11月开始拍拖，短短四个月后，马国就实施行动管制令。朱尔斯不得不留在柔佛，帮忙家人打理餐饮生意，与夏琳展开漫长的异地恋。

夏琳坦言，起初和朱尔斯约会时，双方并没有很认真，“更多是享受彼此的陪伴”，没料到恋情竟能持续到现在。她认为，两人分隔两地，迫使他们加深沟通，坦白和明确彼此的意图，才给了这段感情开花结果的机会。

和朱尔斯在新加坡交往三四个月后，我意识到我们应加深对彼此的了解，让彼此作为个体和恋人都能得到成长。之后的异地交往因为缺少面对面接触，也迫使我们创造更多的机会坦诚交流。在我们都确认要长远地维续这段感情后，才开始讨论为生活和关系设定界限和优先事项，以及彼此对未来的目标和期许。

除了互发短信，夏琳和朱尔斯每天也会坚持视讯通话，最多五次，忙碌的时候一天也会有两三次。“对我来说，这不怎么费力，有空的时候或睡前打给他，已经变成我的第二天性。”

坦诚和频繁的交流，让两人更容易化解矛盾和疑虑，也让这段根基不深的感情，逐渐建立所需的信任。

夏琳说，朱尔斯有时会因为她和异性朋友来往而吃醋，两人已数次为此发生口角。

“因为我对大家都很友善，所以他会担心我对异性过于友善，让别人误会我在跟他们调情。这时我就会问他到底信不信任我，这每次都是一个很难聊的话题。但我们都会尽量沟通，把问题说清楚。”

夏琳相信，坦诚相待、相互迁就，以及持续沟通，都有助于两人建立互信。

我们有一个共识，将来在一个新马以外的国家定居下来，把我们两人的专业融合在一起，做点小生意。我今年毕业后也会去新山度假找他玩。我真的充满希望，我们终能修成正果。

尽管疫情发展仍充满变数，夏琳和朱尔斯可以肯定的是，两人的未来，一定会有彼此。

我认为朱尔斯的嫉妒或许无关信任，而是处境使然。夏琳应试着从朱尔斯的角度去看待这个问题。毕竟两人分隔两地前，只认识四个月，关系尚未稳定，朱尔斯远在柔佛可能容易感到孤独、受威胁和缺乏安全感。我能理解夏琳不一定认同朱尔斯的嫉妒心理，但她还是应该正视和尊重朱尔斯的感受。在任何情侣关系中，都应该尊重对方的感受。短期内我建议夏琳尽量避免和同年龄的异性来往聊天，以免引发朱尔斯的焦虑。

钟佩文
情感专家

陆易文
表现艺术助理 26岁
中国

张凯轩
学生 27岁
英国

交往时间

2年11个月

"每一次收到对方卡片时，都是感动和兴奋的。即使已经交往了将近三年也收到很多卡片，收到每一张卡片还是能温暖心灵和感受到对方的爱。尤其现在是异地恋，这些卡片更是一种安慰。"
张凯轩
“我们是在2019年2月27日开始交往的，所以每个月的27日，我都会手写一张卡片并准备礼物寄过去，希望给她一个惊喜。”

逢年过节，大部分人都通过手机传递祝福。但在英国念书的新加坡留学生凯轩，仍坚持在每个月的27日，以及其他特别的日子，将思念一字一句写下来，寄给远在7779公里外、在中国无锡工作的女友易文。

凯轩坚持在每个月的27日手写一张卡片并配上礼物寄给远在中国的易文。（受访者提供)

算一算，两人写给彼此的卡片，至今已超过40张。

凯轩指出，早在两人开始交往时就有互写卡片的习惯，如今两人身处异地，写卡片的意义变得更重了。在凯轩看来，卡片不仅能传递爱意和温暖，未来也会是两人重温甜蜜的感人记录。

凯轩和易文2019年6月到英国布伦海姆宫参观。（受访者提供）

凯轩和易文是在英国南安普顿大学的华人基督团契活动上相识。一同求学时的他们，可谓形影不离，每天腻在一起学习、写论文，等对方下课再一同返回宿舍。在学习以外，他们也会一起逛街、下厨。

但是，易文自2020年11月毕业回到无锡至今，两人已有长达15个月无法陪伴在彼此身旁。凯轩2021年曾三次申请签证入境中国，但都因当地严格的边境防疫措施而以失败告终，两人团圆的计划接连泡汤，只能通过视频及短信维系感情。

他说：“这一过程真的是在考验我们的耐心，毅力和爱。”

回想过去这15个月，让凯轩最心疼的莫过于易文得肠胃炎，而他无法亲自照顾她。

"我爱易文，所以希望她天天健康平安，即使是普通的肠胃炎，我也想在她身边照顾她。"

易文受访时也说，生病没有男友在身旁，让她很难过。她说：“我都在想着如果凯轩在身边就好了。每一次收到短信及通视讯是一种安慰，至少能通过手机看到对方和得到一些鼓励。

为了克服距离和时差，两人除了每天视讯及互发短信分享生活点滴，也会把面簿、Instagram和抖音等社交媒体上的有趣内容与对方分享。无论工作或实习再忙，他们都会尽力配合彼此的时间，隔空一起观看电影，享受只属于他们两人的时光。

然而，这仍无法取代真实的陪伴。易文时常会问：“什么时候才能再见？”。

两人重逢或许指日可待；易文希望能在今年7月，到英国参加凯轩的毕业典礼，凯轩也期待毕业后申请工作签证到中国执业。

虽然异地恋困难重重，这一经历无疑让我们感情更加牢固。
我们之间有爱，双方不忘初衷，只要继续努力及坚持，就能够维系这段异地恋。

异地恋的情侣需要比普通情侣付出更多，这是逃不掉的，否则恋情会垮掉。如果其中一方发现自己不愿多付出，经常以工作繁忙为由，那个人就须要重新审视自己为何要继续这段恋情，以及对方是否值得自己付出。说到底这是优先顺序的问题，到底是工作还是感情优先？这会随着感情发展而改变，只有拥有稳定基础的情侣，才能更好地在工作和感情之间取得平衡。

钟佩文
情感专家

苏子杰
学生 23岁
新加坡

林佳敏
学生 24岁
英国

交往时间

6年

“对我来说，最重要的事情之一就是回报她给我的信任。你能感觉到这种厚重的信任投放在你身上，什么样的人渣才会为了另一个人去打破这种信任？我必须回报，否则会有报应。”
苏子杰
“我对他有百分之百的信任，即使他有1000个女性朋友都无所谓”

佳敏和子杰如今相隔1万零954公里，但他们从朋友到恋人所累积的了解和信任，让他们并不畏惧长达15个月的分离。

这是他们第二次成为异地情侣。2018年9月佳敏去英国读本科，2020年3月遭遇疫情回国。2021年9月，佳敏再度前往英国攻读硕士，下一次与子杰相聚或须等到2022年底。

子杰和佳敏2018年5月从义安理工学院毕业。（受访者提供）

佳敏和子杰的爱情故事从2015年两人同在义安理工学院念书时开始。两人同为商业管理科系的学生，佳敏也是在那时对他建立起十足的信任。

佳敏说：“当时我们班上多数同学都是女生。我们开始交往后，我能看到子杰的为人处事，包括他如何与异性朋友相处。他是个非常好的人，对同学们很关心，所以我会觉得自己不应该曲解他的行为。

佳敏举例说，如果课上有女同学因冷气温度太低觉得冷，子杰会毫不犹豫把外套借给她。“我知道一些女生无法接受这种行为，会认为男生只可以为女朋友这么做。起初我也这样想，但后来我觉得，我也会关心朋友，换是我也会借外套，所以我何必紧咬不放？我应该把注意力放在子杰只为我做的事情上。”

对于佳敏的无条件信任，子杰用心呵护着。“对我来说，最重要的事情之一就是回报她给我的信任。你能感觉到这种厚重的信任投放在你身上，什么样的人渣才会为了另一个人去打破这种信任？我必须回报，否则会有报应。”

子杰回报佳敏的一种方式是让佳敏在她自己的手机上随意使用他的Instagram帐号。“刚开始是因为我想上传东西但没带手机，所以在她的手机上登录我的Instagram帐号。后来过了一段时间我才意识到我忘记退出帐号。她也信任我，没用我的帐号去追踪或查看我关注谁。这本身也是一种信任，她也尊重我的界限。作为回报，我乐意把帐号留在她的手机上。到现在已经发生过好几次她用我帐号回复我的情况，我们偶尔也会在同一个帐号聊天。”

“老实说，你扪心自问，如果不做任何偷鸡摸狗的事情，就不必害怕女友发现什么。她能看到我所有的私信聊天内容，看到我关注谁的帐号，如果有什么问题早就已经被提出来。”

为了减少不必要的误会和摩擦，两人在2018年首次长期分隔两地之前，就事先定好了沟通原则。英国和新加坡有八小时的时差，这让两人无法即时回复彼此的短信，子杰本身也不喜欢与手机“绑定”，没有即刻回复信息的习惯。两人因此达成共识，同意彼此无须时刻保持联系，避免为此发生冲突。

我最近都在为写论文而烦恼并向子杰诉苦。当然，我明白他只能在起床后才能回复我、鼓励我。整个过程如同对着一个树洞喊话，但也挺治愈的。而且，我还逐渐被他‘同化’，改变了急于回复的性格。

此外，两人也有独属于他们的“灭火机制”。一旦任何事情即将演变成争吵时，其中一人会“争着”先退一步向对方道歉。子杰说：“其中一方道歉时，另一方很自然地会感觉不好意思，错过了先道歉的机会。之后，我们也会确保把事情说开。”

如今，对以“身体接触”（physical touch）为爱之语的子杰来说，异地恋是他面临的最大挑战。

佳敏就是我的人间充电宝。有时候感觉非常疲惫时，想要的就是一个真诚、暖心的拥抱。只要有她的一个拥抱，我就能恢复所有的活力。但是现在因为疫情，相聚变得非常困难，拥抱不再触手可及。我们唯一能做的是尽可能通过电话或简讯联系，分享生活点滴并表达思念之情。

从2015年恋爱至今，信任和沟通是两人恋情中最重要的元素。正因为什么事都即时沟通，让他们相互体谅，打下了坚实的感情基础。即使如今分隔两地，面对任何问题他们都能轻松面对。

“肢体接触”只是爱之语的一种。如果因异地恋导致爱之语无法实现，情侣可以转向彼此下一顺位的爱之语如“服务的行动”（Acts of service）等。通过为彼此付出，相信他们都能感受到爱。

钟佩文
情感专家