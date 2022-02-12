"我没想到恋情能持续到现在，但因为异地恋的关系，这迫使我们沟通很多事情。所以这才让我意识到，也许我们可以试着让这段感情开花结果。" 夏琳

2021年12月27日下午的情景，在夏琳的记忆中依然历历在目。

那天，她一早梳妆打扮，在下午2时30分来到惹兰苏丹Hotel Boss后方的公园，等待马来西亚籍男友朱尔斯（昵称）出现。

夏琳和朱尔斯2021年12月久别重逢时也约在惹兰苏丹Hotel Boss后方的公园见面。朱尔斯来到公园时，拍下在等他的女友夏琳。（受访者提供）

这是疫情暴发前，朱尔斯还在新加坡打工时，两人常约会的地方。虽然对公园再熟悉不过，当时的夏琳却坐立不安。

新马两国定于11月29日开通陆路疫苗接种者旅游通道后，夏琳费尽心思为身在柔佛州的朱尔斯，抢到了12月27日早上10时30分出发前来新的巴士车票。

不过，朱尔斯当天启程后，手机未开通数据漫游，使两人失联。夏琳无从得知男友是否顺利入境，也不知他几点能抵达约定地点。

“我只能相信他最终会出现。当时我非常焦急，不断划手机查看他出发前准备的文件，确保它们正确无误，深怕他在来这里的路上会遇到麻烦。”

苦等了大约一小时后，紧盯着手机的夏琳，突然听到一把熟悉的声音在唤着她的名字——她朝思暮想的人终于出现在她眼前，两人紧紧相拥。

这场重逢是夏琳和朱尔斯两年多恋情的一个缩影——深陷疫情的不确定中，只能凭借信任和希望，期待一个美好的结局。

虽然四天的二人时光匆匆过去，但两人不久后将再次相聚。夏琳计划今年5月毕业后，趁着假期到马国探望男友。

夏琳在菲律宾出生，八岁来到新加坡定居。2019年，她在武吉士一家咖啡厅兼职时，遇上在那里全职打工，每天往返新马两地的朱尔斯。

两人2019年11月开始拍拖，短短四个月后，马国就实施行动管制令。朱尔斯不得不留在柔佛，帮忙家人打理餐饮生意，与夏琳展开漫长的异地恋。

夏琳坦言，起初和朱尔斯约会时，双方并没有很认真，“更多是享受彼此的陪伴”，没料到恋情竟能持续到现在。她认为，两人分隔两地，迫使他们加深沟通，坦白和明确彼此的意图，才给了这段感情开花结果的机会。

和朱尔斯在新加坡交往三四个月后，我意识到我们应加深对彼此的了解，让彼此作为个体和恋人都能得到成长。之后的异地交往因为缺少面对面接触，也迫使我们创造更多的机会坦诚交流。在我们都确认要长远地维续这段感情后，才开始讨论为生活和关系设定界限和优先事项，以及彼此对未来的目标和期许。 除了互发短信，夏琳和朱尔斯每天也会坚持视讯通话，最多五次，忙碌的时候一天也会有两三次。“对我来说，这不怎么费力，有空的时候或睡前打给他，已经变成我的第二天性。” 坦诚和频繁的交流，让两人更容易化解矛盾和疑虑，也让这段根基不深的感情，逐渐建立所需的信任。 夏琳说，朱尔斯有时会因为她和异性朋友来往而吃醋，两人已数次为此发生口角。 “因为我对大家都很友善，所以他会担心我对异性过于友善，让别人误会我在跟他们调情。这时我就会问他到底信不信任我，这每次都是一个很难聊的话题。但我们都会尽量沟通，把问题说清楚。” 夏琳相信，坦诚相待、相互迁就，以及持续沟通，都有助于两人建立互信。 我们有一个共识，将来在一个新马以外的国家定居下来，把我们两人的专业融合在一起，做点小生意。我今年毕业后也会去新山度假找他玩。我真的充满希望，我们终能修成正果。

尽管疫情发展仍充满变数，夏琳和朱尔斯可以肯定的是，两人的未来，一定会有彼此。