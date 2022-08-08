倒带15年
回忆浮动舞台
一座浮台，承载了新加坡人的家国梦想。
国庆典礼上，它见证无数个万众一心的动人时刻；青年奥林匹克运动会上，它焕发圣火的光辉，点燃年轻运动员的热情；春到河畔时，它肩负传承民俗文化的重要使命；世界一级方程式大奖赛中，它摇身变成F1赛车风驰电掣的绚丽舞台。
让我们把时间倒带，回望过去15年，滨海湾浮动舞台为我们带来的难忘瞬间。
滨海湾浮动舞台自2007年建成以来，见证了我国10多年来的国庆典礼，是新加坡人心中难以替代的一道风景。
当年由于国家体育馆正在重建，国庆典礼急需一个新的演出场地。庆典筹委会选择在滨海湾搭建浮动舞台，巧妙地克服了我国土地面积有限的困难。
在水面上建造一个平台，让人们可以在上面进行检阅，举办大汇演。这靠的完全是我们的决心、创意和使命感，我们的冒险精神。
滨海湾浮动舞台是全球最大的浮动舞台，长约120公尺，宽约83公尺，由15个钢制浮台搭建而成。舞台可承载9000名表演者、200公吨重的舞台道具，以及三辆30公吨重的车辆，总载重可达1070公吨。
2017年，政府宣布改建浮动舞台，将这个举行国庆庆典和其他活动的临时场地重新发展为永久广场，取名“卫国广场”（NS Square）。
除了国庆庆典，新广场可用来举办社区活动、艺术表演，新场地也将设有体育设施和濒水步道等。这项工程将于2023年3月动工，预计2026年底竣工。
一座浮台，承载了新加坡人的家国梦想。
国庆典礼上，它见证无数个万众一心的动人时刻；青年奥林匹克运动会上，它焕发圣火的光辉，点燃年轻运动员的热情；春到河畔时，它肩负传承民俗文化的重要使命；世界一级方程式大奖赛中，它摇身变成F1赛车风驰电掣的绚丽舞台。
让我们把时间倒带，回望过去15年，滨海湾浮动舞台为我们带来的难忘瞬间。
2007年，新加坡在欢庆42岁生日时，第一次把国庆场地从国家体育场转移到滨海湾浮动舞台举行。
每年在这里上演的飞行表演、检阅礼、红狮跳伞队以及压轴烟花秀，拼凑出新加坡人的家国记忆。
2022年的国庆典礼将是最后一次在滨海湾浮动舞台举办，从2007年至今，滨海湾浮动舞台共举办了11次国庆典礼。
2007年8月9日，新加坡国庆典礼首次在滨海湾浮动舞台举办。
2007年国庆典礼，现场迎来2万7000名观众。
从1万尺高空俯瞰新加坡景致，感觉很棒，看到民众在滨海湾金沙泳池旁欢呼、挥手，更让我兴奋无比。
2018年国庆典礼，红狮队跳伞员从1万2000英尺的高空跃下。
2018年国庆典礼，压轴烟花秀点亮滨海湾的夜空。
2008年2月21日，新加坡在97票中赢得53票，击败了莫斯科，成功夺得首届青年奥运会（简称青奥会）的主办权。
2010年8月14日，青奥会开幕式在滨海湾浮动舞台举办，迎来了代表204个国家和地区的运动员。
当年16岁的蔡旺龙拿着火炬，穿越舞台，点燃圣火台。
新加坡在青奥会上派出了130名运动员，角逐全部26个项目，最终夺得2银4铜。
当年16岁的帆船运动员蔡旺龙是最后一棒火炬手，由他穿越舞台，点燃了圣火台，为历史留下珍贵画面。
在点燃主火炬台的那一瞬间，我感觉非常棒，非常激动，甚至比赢得世界冠军还雀跃。
从2010年10月开始，滨海湾浮动舞台每年都会迎来新一批完成基本军训（BMT）的新兵。
新兵须连夜行军24公里，从樟宜码头出发，沿着樟宜海岸路到东海岸公园大道，再由东海岸公园朝滨海堤坝前进，越过薛尔斯桥，最后在早上到达浮动舞台参与结业礼。
这段前往浮动舞台的行军记忆，也因此成为新兵在国民服役期间的重要里程碑。
新兵要连夜行军近九小时，从樟宜码头到浮动舞台参与结业礼。
当我走过东海岸公园的时候，想起了许多美好的往事。其实本岛的很多地方都有我们的回忆，每一个回忆都给我们更多理由保卫这个地方。
2010年10月1日，滨海湾浮动舞台迎来第一批参与结业礼的新兵。
由《联合早报》和《联合晚报》在1987年发起的“春到河畔迎新年”活动，每年都是国人迎春的一大盛事。
随着浮动舞台的建成，“春到河畔迎新年”也于2009年首次搬到这里举行。
为了弘扬华人传统文化，春到河畔的现场经常举办挥春、灯谜射虎等活动，节目委员会也邀请来自中国各地的传统戏曲团体、杂技艺伶和歌舞表演者演出。
从2009年至今，在滨海湾浮动舞台一共举办了10次春到河畔活动。
2009年“春到河畔迎新年”，首次在滨海湾浮动舞台举行。
2019年“春到河畔迎新年”，在八天内吸引约139万人次到访。
2020年春到河畔的现场烟花秀。
2008年，世界一级方程式（F1）首次来到新加坡就迎来了近30万名观众。赛道上最热门的看台，当属滨海湾浮动舞台的主看台，面对着F1新加坡站赛道的第17和第18弯道。
新加坡的F1赛事在夜间举行，它也是亚洲唯一的市区F1赛道。至今，新加坡已经举办了12次F1赛事，国人也见证了许多在赛道上备受国际瞩目，且极具争议的F1事件。
2008年，世界一级方程式（F1）首次在新加坡开跑，比赛中发生了著名的雷诺撞车争议事件。
2008年F1新加坡站，雷诺（Renault）车队巴西籍车手皮盖（Nelson Piquet Jr.）撞车。事后他被曝光是蓄意撞车，以帮助队友阿隆索（Alonso）获取优势赢得比赛，成为F1史上一大丑闻。
2017年F1，法拉利车手维特尔（Sebastian Vettel，左）的冒险内切动作，不但害了自己，也害了队友莱科宁（Kimi Raikkonen，右），造成两人退赛。
2012年11月23日，SM娱乐公司旗下众韩国艺人包括宝儿、Super Junior、少女时代、TVXQ!、SHINee、KANGTA、f(x)、EXO-K和EXO-M，在滨海湾浮动舞台举办了一场4小时的演唱会。那是“亚洲小天后”宝儿和男团EXO第一次来本地演出。
主办单位除了打造120公尺长、83公尺宽的大舞台，也为了拉近歌迷与偶像的距离，在距离舞台不到10英尺处开设了摇滚区站票。
如此强大的韩星表演阵容，为许多到场的本地粉丝缔造了从所未有的“韩流”记忆。
2012年，“SM Town 巡回演唱会”首次来到新加坡表演。
少女时代全员出动，演唱代表作“GEE”。
演唱会时突发大雨，粉丝在大雨中仍然不离不弃，留到最后。
2018年，妆艺大游行从原本的720公尺延长至1500公尺，以连接至滨海湾浮动舞台，让花车驶入“春到河畔”活动现场。哈莉玛总统与夫婿穆罕默德也到场与民同乐。
共有6500名海内外表演者落力演出，除了传统的舞龙舞狮和各种民族舞蹈，现场还有来自俄罗斯的杂技舞蹈，和随着传统打击乐跳起帽象舞的韩国舞者等。
这场妆艺大游行吸引约10万人到场观看，一辆辆造型各异、五彩缤纷的花车先后驶入滨海湾浮动舞台，现场气氛热闹沸腾。
妆艺大游行也相继在2019年和2020年到访春到河畔在滨海湾浮动舞台的活动现场。
2018年妆艺大游行迈入第46个年头，当年的主题为“文化欢腾奇想”。
共有55组表演队伍和九辆花车带来一连串精彩表演。
2009年，由新加坡报业控股旗下中文媒体《联合晚报》、omy.sg、UFM 100.3及《优1周》主办的首届新加坡e乐大赏，邀请了海内外艺人罗志祥、孙燕姿、林峰、杨宗纬、林俊杰、陈绮贞、Energy、何维健、蔡淳佳、吴庆隆、陈子谦、梁智强、Olivia、臭皮匠、伍家辉、红毛派、龚诗嘉、小寒等共襄盛举。
从最初颁发音乐、电影和电台领域超过30个奖项，e乐大赏的规模逐年扩大。官方网站更在2014年夺下美国著名新闻月刊《编辑与出版商》的 “最佳用户体验”奖项。
2009年，第一届“新加坡e乐大赏”。
2009年3月7日，1万名观众来到滨海湾浮动舞台，观看新加坡e乐大赏庆功宴。
这是一场充满passion的派对，很感动！谁说新加坡没有娱乐事业？谁说新加坡没有音乐盛事？我们可以通过这个舞台，让本地音乐发扬光大。
随着滨海湾浮动舞台在2007年成为国庆典礼场地后，多项跑步大会和马拉松赛事也开始将浮动舞台设为起点或终点，让参与者在跑步运动中享受滨海湾的风景。
2007年，第16届常年薛尔思桥跑步兼半程马拉松赛跑是最早将浮动舞台设为终点的大型跑步活动之一。此外还有英杰华（Aviva）新加坡铁人70.3三项运动赛、全国职工总会青年团举办的“350环跑”活动、新加坡交易所（SGX）主办的“Bull Charge”义跑筹款活动、渣打银行新加坡国际马拉松赛等等。
2007年薛尔思桥跑步大会兼陆军半程马拉松赛跑，聚集约7万人参加赛跑。
2019渣打银行新加坡国际马拉松赛（SCSM），吸引了超过5万名来自133个国家和地区的选手参加。
2021年12月4日，滨海湾浮动舞台迎来1000名跑步爱好者参加四人团体接力赛（ekiden），这是我国自冠病疫情暴发以来主办的最大型跑步赛事。
美国艺术家Kaws的世界巡回展““Kaws：假日””，原定在2021年11月14日至21日，在滨海湾浮动舞台上展出他标志性的42米长巨型充气雕塑作品《同伴》，免费开放给公众参观。
这场展览却引发了官司。在正式展出前夕，本地非盈利艺术组织TRF指主办方ARR涉嫌侵犯知识产权而向法庭申请临时禁制令，展出因此被迫暂停。但经ARR委托律师提出申诉后，法庭撤销了临时禁制令，展览得以在11月16日重新开放。
这起风波也让国人对这次展览，以及Kaws的42米长巨型充气雕塑加深了印象。
Kaws的大型充气雕塑“躺入”滨海湾的风景线。
许多公众就在展览场地外排起长长的人龙，只为了近距离观看“同伴”玩偶。
随着滨海湾浮动舞台重新发展为“卫国广场”（NS Square），原本标志性的方形浮台，将变身成巨型圆形舞台，并漆上象征新加坡的红色“SG”英文字样。
卫国广场的观众座位将比浮动舞台多，好让更多国人体验现场观赏国庆庆典的感受。除了举行国庆庆典，新的广场可用来举办社区活动、艺术表演，并设有体育设施等。
卫国广场也会是武装部队举行基本训练结业及作战单位退役等仪式的场地，并增设一个以国民服役为主题的展览区，以此肯定国民服役人员为新加坡的国防和安全所做出的贡献。
国家发展部和国防部2020年7月宣布，将这个工程合约颁给由WOHA建筑事务带领的咨询团队。
新广场将善用浮动舞台独特的滨海位置，融入不同社区体育设施，如游泳池和水上运动中心等。广场也会打造新的濒水步道，加强人行道间的连接，纳入更多餐饮和零售选择，以吸引人潮。
从临时的舞台转变为永久的广场，滨海湾浮动舞台已成为人们心中一个历久弥新的标志。
这15年来，它成功凝聚国人，而未来的卫国广场，将继承这些深刻记忆，叙写家国情怀。
让我们期待，更多在卫国广场相遇、共庆的美好瞬间。
让我们期待，更多的15年。