倒带15年

回忆浮动舞台

一座浮台，承载了新加坡人的家国梦想。

国庆典礼上，它见证无数个万众一心的动人时刻；青年奥林匹克运动会上，它焕发圣火的光辉，点燃年轻运动员的热情；春到河畔时，它肩负传承民俗文化的重要使命；世界一级方程式大奖赛中，它摇身变成F1赛车风驰电掣的绚丽舞台。

让我们把时间倒带，回望过去15年，滨海湾浮动舞台为我们带来的难忘瞬间。