李先生再见，谢谢你让我们来为你服务。
2022年9月9日上午，冯月凤随着HCA慈怀护理护士林淑慧初次到病患李成安家中。当时，69岁的李成安卧病在床，口齿含糊，不时喘着粗气，发出痛苦的呻吟。
他们初次相见，也是最后一次见面。
六年前，李成安被诊断患上鼻咽癌，癌细胞在几年内扩散到肺部、胸膜、肾上腺和胸椎。
护士和义工到访的那天，他的生命即将走到尽头。
李先生，我今天带着两位义工来帮你修修头发、洗洗头和身体，让你更加舒服，好吗？
即使李成安无法回答，在进行每个护理步骤前轻声告知，是林淑慧给病患的尊重。面对陌生的环境和病患，拥有专业知识的林淑慧带领冯月凤按部就班开始护理流程。
两个小时内，他们为李成安理发、洗头、刮胡子，以及擦拭与按摩身体。
冯月凤一手熟练地操作着电推剪，一手小心翼翼地托着李成安的后脑勺，林淑慧也在旁协助，两人配合无间。过程中行云流水的动作，体现林淑慧和冯月凤多次搭档的默契。
我们要非常小心，不要让他痛。
林淑慧轻声细语的叮咛夹杂着电推剪的吱吱声，荡漾在狭小的空间内。
平时安静的房间，在那个早晨忙碌了起来。处于同个空间里的每一个人，眼神里有不同的故事。李成安双目空洞凝视天花板，似乎已坦然接受自己即将离开的事实；李成安的太太梁少娟眼神里尽是关切，心疼先生脆弱的身子；林淑慧和冯月凤目光温柔坚定，心无旁骛为李成安进行护理。
结束所有流程后，林淑慧和冯月凤向李成安道别。
这一别，不会再见。
李成安在2022年9月12日凌晨5时离开人世。
护士和义工温柔的双手，为临终病患舒缓身体的不适，也安抚着他们的心灵。
这群来自HCA慈怀护理的呵护天使，默默守护临终病患的最后一程。
面临无数次与陌生人的告别，他们用心对待每一位素不相识的病患。