根据美国暴力预防研究机构 “The Violence Project”统计数据*，从1960年代至今，美国各地共发生182起有记录的大规模枪击事件。

尤瓦尔迪枪击案两个月后，得州众议院发布的调查报告揭露了枪手背景：单亲家庭、社交困难、曾在事发小学就读并被霸凌、有精神问题、在社交媒体发布暴力内容……这些标签背后，缓缓浮现出过往枪手的身影。

*由于2022年部分案件信息尚不完整，《联合早报》通过收集已知且准确的基本资料，如枪手年龄、性别、种族，以及执法机构发布的官方报告，来补充相关内容。

枪手究竟有什么特点？

1960年代至今，枪手平均年龄在32岁左右。种族而言，白人枪手在各年龄层几乎都占比过半，黑人和拉美裔也有近三成.

从年代看，凶犯人数逐渐增加，种族也更多元。2022年的5起相关案件，除俄克拉荷马州枪击外，枪手的年龄都未超过22岁。