众多枪击事件中，在公共场所发生，造成大量民众遇难的“大规模枪击案*”，虽然数量上只是冰山一角，但因为残忍经过和恶劣影响，往往是舆论焦点。
拉莫斯在尤瓦尔迪出生，人生18年都生活在这里。他的童年并不完整，面对父母离异、霸凌、社交困难等问题。后来，他因长期旷课被高中开除，逐渐走上不归路，刚年满18岁就在母校干下枪击案，杀死21人。
帕多克的父亲是银行劫匪，后来被捕入狱。他从小家境贫寒，跟母亲和兄弟相依为命。成长路上，他曾从事税务和房地产工作，在努力打拼下事业成功，身价不菲。可是，他染上赌瘾，频繁出入拉斯维加斯的赌场。干案当天，他从酒店房间扫射参加音乐节的民众，杀死58人。经过多年调查，他的作案动机至今不明。
众多枪击事件中，在公共场所发生，造成大量民众遇难的“大规模枪击案*”，虽然数量上只是冰山一角，但因为残忍经过和恶劣影响，往往是舆论焦点。
美国得州尤瓦尔迪市的罗布小学（Robb Elementary School）正在举办学期末颁奖典礼，学生们都在讨论着假期计划。学校附近的一个社区，一周前刚度过18岁生日的萨尔瓦多·拉莫斯和祖母大吵一架，随即举枪瞄准她的面颊，扣动扳机。11时33分，闭路摄像机拍到全身黑衣的不明人士，持枪走进罗布小学走廊，推开111课室尚未锁紧的大门，对里边的教师和学生进行扫射。三分钟后，警方抵达学校走廊，开始与枪手展开对峙。经过一个多小时，警方终于破门而入，枪手向他们开火，最后被击毙。这起枪击案共造成21人死亡，17人重伤，是美国史上孩童死亡人数最多的校园枪击案。
拉斯维加斯一家酒店的保安人员例行检查时，发现无法打开第32楼的一道逃生门。在酒店隔壁，两万多乐迷正在每年一度的“91号公路丰收”乡村音乐节狂欢。五分钟后，有乐迷听到烟花爆炸声，酒店保安耳边则传来一阵电钻响。同时，在音乐节执勤的警员发现有人中弹，立刻警觉起来，寻找枪手位置。入住酒店第135号房的史蒂芬·帕多克先是扫射楼下音乐节人群，随后又试图射击引爆远处私人机场的燃料罐。连续发射千余发子弹后，枪手饮弹自尽。这是美国历史上最严重的大规模枪击案，58人死亡，逾500人受伤（部分伤于混乱中的踩踏）。
根据美国暴力预防研究机构 “The Violence Project”统计数据*，从1960年代至今，美国各地共发生182起有记录的大规模枪击事件。
尤瓦尔迪枪击案两个月后，得州众议院发布的调查报告揭露了枪手背景：单亲家庭、社交困难、曾在事发小学就读并被霸凌、有精神问题、在社交媒体发布暴力内容……这些标签背后，缓缓浮现出过往枪手的身影。*由于2022年部分案件信息尚不完整，《联合早报》通过收集已知且准确的基本资料，如枪手年龄、性别、种族，以及执法机构发布的官方报告，来补充相关内容。
1960年代至今，枪手平均年龄在32岁左右。种族而言，白人枪手在各年龄层几乎都占比过半，黑人和拉美裔也有近三成.
从年代看，凶犯人数逐渐增加，种族也更多元。2022年的5起相关案件，除俄克拉荷马州枪击外，枪手的年龄都未超过22岁。
拉莫斯是典型的年轻枪手，过完18岁生日第二天，就到当地枪店买了一支步枪，并在一周后犯案。
帕多克犯案时已64岁，是较少见的老年枪手。鉴于他的年纪和财力，很容易通过购枪背景调查。
根据可追查的记录，枪手的学历以技术学院和高中毕业生为主，还有近17%的凶犯未完成高中学业。由于学历限制，大多数枪手从事蓝领工作。
2021年，17岁的拉莫斯才读完高一，便因成绩和出勤率欠佳被退学，只得到当地快餐店打工。枪手同学的祖母看到后，还拿他作反面教材，叮嘱自己的孙儿：“要是你退学，未来的生活就会变这样。”
帕多克24岁获得商业管理学位，毕业后曾从事税务和审计工作。后来，他创立了一家房地产投资公司，名下拥有多处房产。根据亲戚推测，他的身价在2000年代初就有200多万美元（约285万新元)。美国国税局记录也显示，枪手仅从2015年售卖的一套房产就获利500多万美元（约711万新元)。
童年经历可能影响枪手未来的生活，甚至犯下枪击凶案。据统计，32%的凶犯在童年曾遭受伤害，包括霸凌、在身体、情感和性方面被虐待，或是被家人忽视；还有33%的枪手面临来自父母的问题，如离异、滥用药物、自杀和犯罪等。
从年龄上看，有童年创伤的枪手平均犯案年龄比其他人要低九岁。
拉莫斯的母亲未婚先孕，父母在他出生不久便分开。据记录，枪手母亲长期服用药物，也曾因盗窃被控。成长过程中，他和母亲的关系日益破碎，家中真正扮演母亲角色的是他的祖母。
另外，拉莫斯患有轻度语言障碍，不愿跟人交流。小四时，他因为口吃、衣着和发型被霸凌。尽管当时的老师否认这点，但拉莫斯的亲戚却认为霸凌持续了整年。据同校的表姐回忆，有同学把拉莫斯的鞋带绑在一起，导致他摔伤面部。干案前几周，他也曾和身边人谈论起小四时的糟糕记忆。或许正因如此，案发课室恰是枪手四年级的那间。
帕多克的父亲本杰明·帕多克是个恶贯满盈的大盗，曾在1950年代两次入狱。1961年，他又因抢劫银行，且在抓捕过程中企图开车撞死执法人员，被判坐牢20年。服刑期间，他设法逃狱，被美国联邦调查局列为“十大通缉要犯”。
因此，帕多克七岁起就开始跟母亲相依为命，对父亲所知甚少。帕多克的前妻记得他曾回忆童年苦难，说是自己注重自我主义的原因之一。至于帕多克是否遗传了父亲的某些精神问题，就不得而知。
也有的枪手向来是穷凶极恶之徒，甚至是劣迹斑斑的惯犯。据统计，56%的枪手曾有暴力倾向或犯罪记录。这些负面行为逐渐累积，让枪手最终变本加厉。
拉莫斯并无犯罪史，唯一记录在册的负面事迹是2018年因“斗殴”休学三天。可是从2021年开始，暴力倾向逐渐充斥他的生活：拿沙袋练习格斗；跟母亲吵架后把墙壁锤出大坑……还因威胁女同事被打工的快餐店开除。
虚拟世界里，拉莫斯更变本加厉，不仅在社交媒体观看、谈论和分享自杀、斩首等内容，也玩血腥暴力的游戏，甚至发送暴力和强奸内容骚扰陌生网民。
据女友回忆，帕多克性格温和，很少表现出负面情绪，生气时也不会吼叫或动粗。他也从未被调查或拘捕，仅有的犯罪记录是交通违章罚单。
不过，帕多克有赌博的习惯，频繁出入拉斯维加斯等地赌场，屡屡一掷千金，常凭借豪赌获得酒店赠送的套房和餐饮。虽然帕多克在干案前并无法律“污点”，但身边熟人大多觉得他是个孤芳自赏的自恋狂，在人际交往中只重视能让自己获益之处。另外，他虽爱好广泛，为学开飞机买私人飞机，为学潜水投资昂贵装备，可一旦索然无味就立马抛售。
此外，枪手犯案前的生活状态可也能是重要的犯罪诱因。74%的枪手或多或少被生活压力困扰，有的甚至进一步出现陷入危机的迹象。其中，就业和情感方面的压力是枪手面临的主要因素。
2021年，拉莫斯的姐姐毕业后离家谋生，最好的朋友住在另一座城市，女友也和他分手，因此他变得越加孤僻和抑郁。在街上，民众经常目睹拉莫斯身着黑衣战靴、长发蓬乱，独来独往。在打工的快餐店，他也被同事贴上“不是好人”和“神经质”的标签。
此外，他曾在网络留言，说自己很难跟他人交流或有所共鸣。网上浏览记录也显示，拉莫斯经常搜索反社会人格相关资讯，甚至因此收到推荐心理治疗的邮件。
虽然帕多克在干案前没有显见的生活危机，但他曾在2013和2016年服用一种抗焦虑药物，并且在案发前四个月再次开始使用。也有熟人称，干案前几个月，经常能在早上看到浑身酒气的枪手。此外，调查发现在案发前两年，枪手资产大幅缩水，可能因此陷入抑郁。
有的枪手在犯案前会表现出明显的异常状态。据调查发现，44%的凶犯曾提前泄露计划给别人。可以看出，部分大规模枪击案有被事先侦破和阻止的机会。
拉莫斯时常在社媒和网络游戏里发表仇世言论。他也和朋友拍过一段驾车用假枪扫射人群的视频。2022年3月，曾有案发学校的学生告诉拉莫斯，很多学生在谈论他，叫他“校园枪手”。案发前夕，拉莫斯不仅在社媒发文，暗示自己在筹划“一件大事”，还给陌生的德国网友留言，说他马上要枪杀自己的祖母跟其他人。
调查人员通过拼凑案发前的蛛丝马迹得知，帕多克在干案前夕频繁携带旅行箱在住家和酒店间往返，主要运输武器和装备。他的女友也称，案发前两人入住酒店时，帕多克曾“表现异常”，屡屡眺望窗外的案发地。他也曾在网络搜索“SWAT特警装备”“308口径子弹弹道图”“警察是否会使用爆炸物”等词条，为枪击谋划。
如今，学校作为大规模枪击的重灾区，有科技公司与美国教育部门合作，通过人工智能监测校园网络上带施暴倾向的语言，并进行评估，从而采取措施，来应对校园枪击问题。
然而由于隐私问题，储存在个人设备上的枪击预谋往往无法及时被发现和追查，最终酿成惨祸。
伴随近年频发的枪支暴力事件，美国社会舆论对枪支管控的支持率开始增高。据盖洛普（GALLUP）长期进行的民调显示，2022年有66%的受访民众认为美国需要更严格的枪支售卖法律，比2021年提高了14个百分点。
然而，美国控枪法律的推行却举步维艰。1791年，美国宪法第二修正案规定了公民的持枪权，奠定了民间持枪的传统和根基。此后，美国政府发布了一系列枪械法，例如禁止18岁以下的民众买枪，以及对购枪者做背景调查等限制措施，可仍无法有效扼制枪支暴力事件。
对控枪两极分化的态度，离不开来自美国全国步枪协会等反枪支管制组织的影响。据非盈利性竞选财务追踪组织 OpenSecrets 统计，每年用于支持枪支自由的游说资金远高于呼吁枪支管制的花费。
2022年6月25日，美国通过了一项新枪支管制法案，来加强对18到21岁购枪者的背景审核，似乎标志着枪支管控在立法层面的突破。然而几乎同一时间，美国最高法院却撤销了纽约州限制公共场所带枪的法令。
此外，美国众议院在7月29日通过了《2022年禁止攻击性武器》法案，可这条法案有很大可能性不会在参议院通过。从近期的立法变动可以看出，美国社会对枪支管控仍十分纠结。恐怕要杜绝大规模的枪击惨案仍是一条漫长的路。