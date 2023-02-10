你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？

每年的2月15日，是新加坡的全面防卫日。全面防卫分为军事、民事、经济、社会、心理和数码六大支柱，而防空壕正是重要的民防设施之一。

家用防空壕从1997年起在本地开始普及，20多年过去，人们家中的防空壕究竟有哪些变化？随《联合早报》一起看看。