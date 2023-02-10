你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？

不论它是个你急于隐藏，眼不见为净的突兀存在，还是个灵活多变，让你挥洒创意的园地，防空壕始终肩负着在危急时刻保障生命安全的重任。

你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？

每年的2月15日，是新加坡的全面防卫日。全面防卫分为军事、民事、经济、社会、心理和数码六大支柱，而防空壕正是重要的民防设施之一。

家用防空壕从1997年起在本地开始普及，20多年过去，人们家中的防空壕究竟有哪些变化？随《联合早报》一起看看。

每年的2月15日，是新加坡的全面防卫日（Total Defence Day）。全面防卫分为军事、民事、经济、社会、心理和数码六大支柱，而防空壕（bomb shelter）正是重要的民防设施之一。

根据1997年通过的民防庇护所法令（Civil Defence Shelter Act），所有新政府组屋和私人住宅都必须在屋内或楼层建有防空壕。20多年过去，人们家中的防空壕究竟有哪些变化，随《联合早报》揭开防空壕的“庐山真面目”。

除了你我都熟悉的家用防空壕，新加坡各市镇也都设有公共防空壕，总数达586个。来看看这些公共防空壕如何“大隐隐于市”。

离我最近的防空壕哪里找？
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选择Civil Defence Public Shelters
这时地图会显示离你最近的公共防空壕
地下地铁站
设有公共防空壕的地铁站外都会挂上民防庇护所的显眼标志。（取自民防部队官网）
地铁隧道的防爆门可防止毒气进入或阻挡爆炸力。（档案照）

地铁站任何时候都得应付数以千计的乘客，因此自然成了建造防空壕的绝佳地点。随着汤申—东海岸地铁线第三期竣工，新加坡现有54个可充当防空壕的地下地铁站。这些地铁站经过加固后，可在战时等紧急情况为公众提供临时庇护。这些地铁站防空壕大小不同，可容纳3000至1万9000人不等。

防空壕内可提供干式厕所系统，以防水源被切断。（档案照）
近年落成的地铁站备有新一代干式净化室，为避难者消毒。（林国明摄）

近年落成的地铁站如汤东线的美华站（Mayflower）和光明山站（Bright Hill），还设有干式净化室，让身上沾有化学、生物或辐射等危险物质的人在彻底净化后，才可进入防空壕，不让危险物质扩散。

中学校舍
好些设在中学校舍的防空壕，平时是供学生进行课程辅助活动的气枪靶场。（档案照）

全岛现有60所中学设有地下防空壕。当局是从1987年开始，在校舍建造防空壕，比家用防空壕要早10年左右。

民众联络所
防空壕平时为联络所其他活动与目的所用。（取自大巴窑西民众俱乐部脸书）

你对民众联络所的印象是什么？除了举办多元丰富的社区活动，有些民众联络所和俱乐部更备有防空壕，但这些防空壕平时一般用作活动场地。

组屋底层
位于组屋底层的防空壕平时多为托儿所、补习班中心等所用。（程以萱摄）

组屋底层（void deck）是方便街坊联络感情的公共空间，早期普遍比较空旷，鲜少设置房间。自1987年起，政府开始在组屋底层增设公共防空壕，“void deck”也就不再那么空荡荡。然而，随着当局在1990年代为每个新建的组屋单位建造防空壕，组屋底层设防空壕的做法就停止了。全岛现有400多座组屋备有公共防空壕。

民宅防空壕
除了钢制门和加厚墙，组屋单位内的防空壕还备有电源插座等。（孙梦竹摄）
为了不占用住宅单位内的空间，一些组屋和公寓设有防空梯间。（程以萱摄）

这一类防空壕分两种，一种设在住宅单位内（household shelter），另一种则是位在楼梯间或紧急逃生通道，供整个楼层住户共用的楼层防空壕（storey shelter）。

如果我家里没有防空壕怎么办？

如果住处没有防空壕，新加坡民防部队建议，一旦发生紧急情况，住户应使用合适的家居用品和家具当临时掩护（Improvised Cover At Home），阻挡飞溅的爆炸碎片和玻璃碎片。

民防部队也提醒，在危难时刻，民众待在家中要比到户外寻找公共防空壕来得安全。

只要妥善规划，家用防空壕也能成为实用空间。新加坡的一般民众都如何使用它？

居家收纳派

把防空壕当收纳空间使用。有的在防空壕里安装橱柜和架子，整齐收纳各种生活物资；有的则不顾整洁，把行李箱、旧报纸、玩具等杂物一股脑地往里头塞，眼不见为净。

三房式组屋

 韩嘉谊

防空壕是我和弟弟小时候玩捉迷藏的地方。防空壕的门比较厚，隔音效果好，所以疫情的时候，我会把电脑搬进来坐在地上上网课。

防空壕虽然重要，但现在里头东西太多了，若战争来临，恐怕没办法躲在里面。

女佣房间派

一些聘请女佣的小家庭，或因家里空间不足，不得不把防空壕腾出让女佣当寝室。

有关当局并未禁止雇主把防空壕改造成女佣房，但根据人力部网站，雇主须至少为女佣提供床垫、枕头和毯子，并确保房间足够通风，否则须安装电风扇

四房式组屋

 钱宏孝

家里之前请过女佣，所以把防空壕用作女佣房，在外面装了暗门，既确保房间通风，也给女佣留一点隐私。

现在很多人都会把防空壕当成储藏室来用，如果真的需要的时候，可能也用不了。

未雨绸缪派

具备强烈的危机意识，为战时和紧急情况做足充分准备，不只在防空壕里留出了空间用于避难，更备齐72小时所需的应急食物和水。

三房式组屋

 曾佳琳

妈妈不允许我们把太多东西放在防空壕里，但会确保里头有些食物和水，以备不时之需，这样才能有备无患。

我们不知道危险什么时候来临，所以我建议大家不要把防空壕当成储藏室。

其他用途派

除了以上主流“门派”，还有一些屋主开创新思路，把防空壕改造成衣帽间、小书房、宠物房，甚至是小型健身室，用途千奇百态。

三房式组屋

 蒋昱

希望当局可以更灵活规划防空壕这个空间，把它变成更符合家庭实际需求的生活区域。

国际趋势变幻莫测，当局可能需要顺应变化，升级或调整防空壕的防御能力，以更好保护我们。

了解了防空壕的发展历程，不妨接受测试，通过以下五道题，考考自己对防空壕有多熟悉！

民防防空壕设立的初衷是什么？

民防庇护所法令于1997年通过。从那时起，新组屋和公寓须在开发阶段即纳入住宅或楼层防空壕的设计。

以下哪个地铁站不是最早一批的地铁站防空壕？

新加坡最早的防空壕可以追溯到40年前。1983年，在南北线和东西线上，有九个地下地铁站被重新加固，成为我国最早一批的公共防空设施。这些地铁站是：

以下哪一种设施未设有公共防空壕？

根据新加坡民防部队官网，公共防空壕目前只可在部分地下地铁站、中学校舍、民众联络所和俱乐部、政府组屋底层，以及一些公共建设如地下停车场等找到。

出门在外遇上紧急事故，可到哪里避难？

新加坡全岛共有19个民众联络所和民众俱乐部设有防空壕，供附近公众紧急避难用。

住宅/楼层防空壕是什么时候出现的？

民防庇护所法令于1997年通过。从那时起，新组屋和公寓须在开发阶段即纳入住宅或楼层防空壕的设计。

家用防空壕看起来小，最大的也不超过五平方米，但它的每一个细节都很讲究，内有乾坤！

整体大小

政府对住宅防空壕的大小有严格要求，不仅长度和宽度有一定规格，容量、形状等也有相关规定。不过，所有家用防空壕的面积都不得超过五平方米。

墙板

防空壕的墙板都须具有一定厚度，以保护好避难者。一般的防空壕墙壁有一个横过来的手掌那么厚，防爆防火，在空袭或爆炸等紧急情况下为居民提供庇护。

家用防空壕的门是由钢材特制的，通常密封且防爆。钢质门也会搭配特制门框，确保结构稳定。家用防空壕的门不可拆除或改装。

通风口

家用防空壕备有两个通风口，确保避难时空气流通。屋主切忌遮挡或改装通风口，以免需要使用时出现问题。

插座

战时或紧急情况可在防空壕里寻一时庇护，但是在防空壕里躲到“天荒地老”也不是办法。根据政府的预设，如遇紧急情况，居民在家用防空壕内避难最长不超过72小时。因此家用防空壕内配备了电力、网络、收音机等插座，方便民众第一时间接收到外界信息。

战争启示

随着俄乌战争打响，人们目睹了突如其来的战争对人民的伤害，也让远在新加坡的民众重新思考安全问题，包括家用防空壕的功用。

2022年，有读者投书《海峡时报》询问:

如果战争来临，组屋里的防空壕，真能保护自己和家人吗？

新加坡民防部队当时回函答复说:

一些危险情况可能需要公众在接到通知后短时间内躲起来，这种情况有可能在一段时间内反复发生，而家用防空壕便为公众提供了这样一个安全的空间，有效阻挡爆炸和碎片。

看似不起眼的防空壕，早已成为本地住屋的特色之一。防空壕不仅是保障生命安全的临时避难所，更是体现一个国家时刻居安思危、未雨绸缪的重要标志。

这个全面防卫日，希望你也和我们一样，重新认识这个熟悉的空间。