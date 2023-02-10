你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？
不论它是个你急于隐藏，眼不见为净的突兀存在，还是个灵活多变，让你挥洒创意的园地，防空壕始终肩负着在危急时刻保障生命安全的重任。
你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？
每年的2月15日，是新加坡的全面防卫日。全面防卫分为军事、民事、经济、社会、心理和数码六大支柱，而防空壕正是重要的民防设施之一。
家用防空壕从1997年起在本地开始普及，20多年过去，人们家中的防空壕究竟有哪些变化？随《联合早报》一起看看。
你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？
不论它是个你急于隐藏，眼不见为净的突兀存在，还是个灵活多变，让你挥洒创意的园地，防空壕始终肩负着在危急时刻保障生命安全的重任。
你家有防空壕吗？对你来说，防空壕是个什么样的空间？
每年的2月15日，是新加坡的全面防卫日。全面防卫分为军事、民事、经济、社会、心理和数码六大支柱，而防空壕正是重要的民防设施之一。
家用防空壕从1997年起在本地开始普及，20多年过去，人们家中的防空壕究竟有哪些变化？随《联合早报》一起看看。
每年的2月15日，是新加坡的全面防卫日（Total Defence Day）。全面防卫分为军事、民事、经济、社会、心理和数码六大支柱，而防空壕（bomb shelter）正是重要的民防设施之一。
根据1997年通过的民防庇护所法令（Civil Defence Shelter Act），所有新政府组屋和私人住宅都必须在屋内或楼层建有防空壕。20多年过去，人们家中的防空壕究竟有哪些变化，随《联合早报》揭开防空壕的“庐山真面目”。
除了你我都熟悉的家用防空壕，新加坡各市镇也都设有公共防空壕，总数达586个。来看看这些公共防空壕如何“大隐隐于市”。
地铁站任何时候都得应付数以千计的乘客，因此自然成了建造防空壕的绝佳地点。随着汤申—东海岸地铁线第三期竣工，新加坡现有54个可充当防空壕的地下地铁站。这些地铁站经过加固后，可在战时等紧急情况为公众提供临时庇护。这些地铁站防空壕大小不同，可容纳3000至1万9000人不等。
近年落成的地铁站如汤东线的美华站（Mayflower）和光明山站（Bright Hill），还设有干式净化室，让身上沾有化学、生物或辐射等危险物质的人在彻底净化后，才可进入防空壕，不让危险物质扩散。
全岛现有60所中学设有地下防空壕。当局是从1987年开始，在校舍建造防空壕，比家用防空壕要早10年左右。
你对民众联络所的印象是什么？除了举办多元丰富的社区活动，有些民众联络所和俱乐部更备有防空壕，但这些防空壕平时一般用作活动场地。
组屋底层（void deck）是方便街坊联络感情的公共空间，早期普遍比较空旷，鲜少设置房间。自1987年起，政府开始在组屋底层增设公共防空壕，“void deck”也就不再那么空荡荡。然而，随着当局在1990年代为每个新建的组屋单位建造防空壕，组屋底层设防空壕的做法就停止了。全岛现有400多座组屋备有公共防空壕。
这一类防空壕分两种，一种设在住宅单位内（household shelter），另一种则是位在楼梯间或紧急逃生通道，供整个楼层住户共用的楼层防空壕（storey shelter）。
如果住处没有防空壕，新加坡民防部队建议，一旦发生紧急情况，住户应使用合适的家居用品和家具当临时掩护（Improvised Cover At Home），阻挡飞溅的爆炸碎片和玻璃碎片。
民防部队也提醒，在危难时刻，民众待在家中要比到户外寻找公共防空壕来得安全。
只要妥善规划，家用防空壕也能成为实用空间。新加坡的一般民众都如何使用它？
把防空壕当收纳空间使用。有的在防空壕里安装橱柜和架子，整齐收纳各种生活物资；有的则不顾整洁，把行李箱、旧报纸、玩具等杂物一股脑地往里头塞，眼不见为净。
三房式组屋韩嘉谊
防空壕是我和弟弟小时候玩捉迷藏的地方。防空壕的门比较厚，隔音效果好，所以疫情的时候，我会把电脑搬进来坐在地上上网课。
防空壕虽然重要，但现在里头东西太多了，若战争来临，恐怕没办法躲在里面。
一些聘请女佣的小家庭，或因家里空间不足，不得不把防空壕腾出让女佣当寝室。
有关当局并未禁止雇主把防空壕改造成女佣房，但根据人力部网站，雇主须至少为女佣提供床垫、枕头和毯子，并确保房间足够通风，否则须安装电风扇
四房式组屋钱宏孝
家里之前请过女佣，所以把防空壕用作女佣房，在外面装了暗门，既确保房间通风，也给女佣留一点隐私。
现在很多人都会把防空壕当成储藏室来用，如果真的需要的时候，可能也用不了。
具备强烈的危机意识，为战时和紧急情况做足充分准备，不只在防空壕里留出了空间用于避难，更备齐72小时所需的应急食物和水。
三房式组屋曾佳琳
妈妈不允许我们把太多东西放在防空壕里，但会确保里头有些食物和水，以备不时之需，这样才能有备无患。
我们不知道危险什么时候来临，所以我建议大家不要把防空壕当成储藏室。
除了以上主流“门派”，还有一些屋主开创新思路，把防空壕改造成衣帽间、小书房、宠物房，甚至是小型健身室，用途千奇百态。
三房式组屋蒋昱
希望当局可以更灵活规划防空壕这个空间，把它变成更符合家庭实际需求的生活区域。
国际趋势变幻莫测，当局可能需要顺应变化，升级或调整防空壕的防御能力，以更好保护我们。
了解了防空壕的发展历程，不妨接受测试，通过以下五道题，考考自己对防空壕有多熟悉！
家用防空壕看起来小，最大的也不超过五平方米，但它的每一个细节都很讲究，内有乾坤！
政府对住宅防空壕的大小有严格要求，不仅长度和宽度有一定规格，容量、形状等也有相关规定。不过，所有家用防空壕的面积都不得超过五平方米。
防空壕的墙板都须具有一定厚度，以保护好避难者。一般的防空壕墙壁有一个横过来的手掌那么厚，防爆防火，在空袭或爆炸等紧急情况下为居民提供庇护。
家用防空壕的门是由钢材特制的，通常密封且防爆。钢质门也会搭配特制门框，确保结构稳定。家用防空壕的门不可拆除或改装。
家用防空壕备有两个通风口，确保避难时空气流通。屋主切忌遮挡或改装通风口，以免需要使用时出现问题。
战时或紧急情况可在防空壕里寻一时庇护，但是在防空壕里躲到“天荒地老”也不是办法。根据政府的预设，如遇紧急情况，居民在家用防空壕内避难最长不超过72小时。因此家用防空壕内配备了电力、网络、收音机等插座，方便民众第一时间接收到外界信息。
随着俄乌战争打响，人们目睹了突如其来的战争对人民的伤害，也让远在新加坡的民众重新思考安全问题，包括家用防空壕的功用。2022年，有读者投书《海峡时报》询问:
看似不起眼的防空壕，早已成为本地住屋的特色之一。防空壕不仅是保障生命安全的临时避难所，更是体现一个国家时刻居安思危、未雨绸缪的重要标志。
这个全面防卫日，希望你也和我们一样，重新认识这个熟悉的空间。