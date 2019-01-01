东北部
133选区议席
泰国东北部又称“依善地区”，有20个府，人口约2180万。这里是泰国最贫困的地区，面对经济发展不均、农业产量落后等问题。
东北部议席最多，是各党努力争取的选区。不过拥有强大农民选民基础的为泰党，在这里占有绝对的主导地位，本届大选相信也不变。
但东北部的一片“红海”中，武里南府是泰自豪党的大本营。泰自豪党成功推动大麻合法化，借这个经济作物吸引到部分农民支持。本届大选前有近40名议员跳槽到
北部
59选区议席
泰北以清迈为中心，共17个府，以农业为主。过去十年，泰北地区饱受空气污染困扰，各党出台的烟霾解决方案受当地居民关注。
目前在泰北势头正盛的依然是为泰党。为泰党与前首相达信关系密切，而泰北和东北地区一直是达信家族的政治力量根据地，即使达信政府遭推翻后长年流亡海外，他在当地的影响力依然很大。
为泰党料会横扫北部大部分席位，不过在相对城市化的清迈和清莱等地，为泰党将面对前进党的挑战。
南部
60选区议席
泰国南部共有14个府，总人口约800万。最南端的三个府（也拉府、北大年府、那拉提瓦府）与马来西亚接壤，居民主要是信奉回教的马来人。泰南因分离主义运动和叛乱冲突，经济发展一直滞后。
成立于2018年的民族党自称代表泰南三府回教选民发声，上届大选中夺下的议席都集中在这里。
亲王室的民主党主要支持者也在泰南，分析认为该党本次大选能在南部取得好成绩。
从公民力量党跳槽至泰国人团结建国党的看守首相巴育，获不少保守的南部选民支持。党内认为巴育在南部的董里、宋卡和素叻府能取得压倒性胜利。
中部
67选区议席
中部是泰国的经济中心，这里的政党势力较为分散。在2019年的大选中，有军方背景的公民力量党在这里表现不俗，不过本次大选，分析普遍更看好为泰党在中部取得好成绩。
中部的素攀府（Suphan Buri）和邻近地区则是保守派泰国发展党的政治势力大本营。
曼谷
33选区议席
首都曼谷的议席竞争尤其激烈，有近500名来自各政党的候选人角逐33个选区议席。根据民调，为泰党和前进党在这里势均力敌。
其中，前进党的受众群体主要为城市地区的年轻人，18至25岁的选民中，约半支持民进党。
东部
29选区议席
泰国东部毗邻柬埔寨，主要出产水果，旅游观光业也是当地经济的主要支柱。上届大选，这里的议席主要由公民力量党拿下，前进党的前身未来前进党、民主党和泰自豪党也各有斩获。
不过据民调预测，为泰党的势力正扩散到东部。为泰党3月时，曾安排党内重量级人物，包括党魁崇南和佩通坦到东部的春武里府和罗勇府拉票，民众的反应相当热烈。
西部
19选区议席
泰国西部山区天然资源充沛，人口稀少。在2019年的大选中，西部大部分议席落入公民力量党和民主党手中，两党势均力敌。不过根据最新民调，这两党在来临的大选将面对来自为泰党和前进党的挑战，议席难保。