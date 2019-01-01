泰国东北部又称“依善地区”，有20个府，人口约2180万。这里是泰国最贫困的地区，面对经济发展不均、农业产量落后等问题。

东北部议席最多，是各党努力争取的选区。不过拥有强大农民选民基础的为泰党，在这里占有绝对的主导地位，本届大选相信也不变。

但东北部的一片“红海”中，武里南府是泰自豪党的大本营。泰自豪党成功推动大麻合法化，借这个经济作物吸引到部分农民支持。本届大选前有近40名议员跳槽到 泰自豪党 ，相信有助增加该党在全国的赢面。

本届大选预测结果（东北部） 赢得席位

为泰党 110 前进党 14 泰自豪党 7 选民暂未决定 2