我不老,
但我失智了

––––– 新加坡的年轻失智现象

新加坡失智症患者中，有5%不是年长人士。他们是年轻型失智症患者。

年轻型失智症（Young-Onset Dementia，简称YOD）是发生在65岁以下群体的失智症。患者会像老年失智者一样，渐渐忘记回家的路，忘记最亲的人，甚至忘记自己。

他记忆下降的速度那么快，我感觉他好像很快就会忘记我！”

一卓丽云（李金汉妻子）

李金汉（54岁，前新科工程首席工程师），2021年被诊断患上年轻型失智症，他当时才53岁。

2021年初，妻子卓丽云（51岁，前老化板生产线经理）发现李金汉时常像鹦鹉一样，重复她的话，再加上一个问号。

卓丽云说：“比如我叫他手机拿过来，他就会反问我，把手机拿过来？”

卓丽云觉得莫名奇妙之余，也觉得被李金汉作弄，很气。一开始，她以为先生心不在焉，但渐渐发现，李金汉的表达和理解能力明显不对劲。

持续将近半年的多重检查，他最后被证实患上“年轻型失智症”。

卓丽云忍痛接受事实后，首要任务是让李金汉延缓退化、尽可能独立照顾自己。万万没想到，李金汉很快地就连开视频通话、手机充电等等日常活动，都忘记了。

医生告诉卓丽云，因为是年轻型失智症，所以退化特别快。

诊断九个月后，卓丽云决心辞职，全心照顾李金汉。

卓丽云是李金汉记忆的守护者，守护他的记忆不被时间偷走。

餐桌旁挂着一面白板，提醒李金汉每天要吃的药和注意事项，还有一些中英文单字。

卓丽云也准备了一个药盒，放着李金汉一个月里要服用的药。

每天，李金汉都坐在窗边，抄《心经》。卓丽云说：“至少，他还能看着抄写，我就要他每天练习。”

不过现在保龄球换成了“空中乒乓”。

夫妻俩势均力敌，一般都能对打十几回球才落地。

卓丽云说：“希望在他忘记所有一切前，我有多一些时间陪伴他，让他有比较高质量的生活。”

起初看不见时，以为是老花，配好眼镜没解决，才知道是失智症。”

一曾广璀（何佳良妻子）

2019年底，曾广璀（57岁）发现，身为创投家（Venture Capitalist）的丈夫何佳良（57岁）连“早餐”、“午餐”等简单的英文单字，都忘记怎么拼。

曾在上海闯荡17年的创投勇将，突然间竟连打电邮都感到吃力。

刚开始， 何佳良并不认为这有什么问题，但是妻子和女儿都感觉到异常，不断催促他去看医生。

经过近六个月的检查，何佳良被诊断患上一种罕见的年轻型失智症，一般称作视觉功能障碍症。

回想起诊断前，曾广璀说：“他一直是很会开车的人，但是他那时看东西就花花的，开车每次撞到角落，每次转弯车体都被刮到。”

不但失去物体的距离感，何佳良也很健忘。曾广璀说：“有几次，我交代他打完高尔夫球后到妈妈家接我，但是他却直接回家，把我忘记，我当时还很不开心地骂他。”

回忆起诊断前的蛛丝马迹，曾广璀恍然大悟，真的就是失智症的端倪。

患上年轻型失智症，连何佳良自己都不敢相信，还反问自己。

“开始还是不信，怎么会是这样一个问题？我一直是A1，算聪明的一个人。”何佳良是莱佛士初级学院毕业的，出国勇闯海外市场，从事风险投资工作。有很长一段时间，他无法接受自己患上失智症，也不想跟人说。

曾广璀就是何佳良最体贴的加油站，除了全职照顾他，还陪着他参与各类活动，以延缓失智后的退化。

何佳良（右）与曾广璀于读书时期结识，两人年轻时是同学，现在是夫妻，亦是战友。

何佳良目前已无法自己发完整的电邮，拼字都需要曾广璀帮忙。

曾广璀每天都督促何佳良写数学练习本，因为何佳良患后部皮质萎缩（PCA），以致他视觉辨认物体、数字等都有困难，连写1、2、3等数字，都很吃力。

何佳良通过拉密牌（Rummikub）桌游锻炼脑力。

根据卫生部2022年统计，在新加坡每10个60岁及以上的人中，就有一人患失智症。

据统计，新加坡目前约有9万2000名失智患者。这当中，新加坡国立脑神经医学院（NNI）估计5%的患者，年龄还不到65岁就失智。换句话说，约有4600多人患上年轻型失智症。

过去10年中，陈笃生医院的国立脑神经医学院（National Neoroscience Institute，简称NNI）新诊断的年轻型失智症病例逐年上升。

根据国家脑神经医学院统计，自2015年到2021年间，每年有约200多人诊断为年轻型失智症，七年来总计有近1200人被诊断。

2015-2021年
年轻型失智症患者人数

从2015年到2019年，陈笃生医院的国立脑神经医学院（NNI）新诊断的年轻型失智症病例逐年上升。

当局分析，因冠病疫情防疫等缘故，这两年诊断人数明显低于往年。

从年龄分布来看，55岁至65岁为年轻型失智症高发群，占患者人数的约七成。45岁至54岁其次；而35岁至44岁占比最小，少于一成。

2015年至2019年数据，每年约有至少200人被诊断为年轻型失智症，其中55岁至65岁人士占多数。

但是，因为疫情关系，2020和2021年人数皆少于200人。但是，国立脑神经医学院表示，这可能是阻断措施等疫情因素，导致就诊与诊断的人数低于往年。

据统计资料显示，2022年已有超过200人被诊断患有年轻型失智症；而2023年第一季度，新增诊断也已有约75例。

年轻型和年长型失智症发病原因

失智症认知障碍常见症状

年轻型失智症最主要的原因是阿尔茨海默症以及血管型失智症，这与年长型失智症相同。

记忆力

  • 反复问问题
  • 健忘对话内容、人事物；忘记购物清单、停车位置
  • 东西常放错地方、忘记东西放哪里

执行功能

  • 注意力减退（例如健忘、对谈困难、容易分心）
  • 判断和决策失误
  • 算数、算钱吃力
  • 思维和习惯僵化

视觉空间能力

  • 行动判断障碍（例如：停车，开车，过马路）
  • 视觉辨认物体、人脸和地标障碍
  • 阅读困难

语言表达

  • 表达困难（忘词，发音错误，语法错误，用词不准等）
  • 解读信息困难（例如：理解指令、言语、单词吃力）
  • 重复障碍（例如：难以复述句子）

失用症

  • 忘记曾掌握的技能（例如：工具使用，如电话、电脑、洗衣机等，不会做饭，穿衣等）

行为或精神面

  • 过动症状（缺乏抑制能力、强迫症状）
  • 情感症状：焦虑，抑郁
  • 精神病症状：幻想、幻觉
  • 迟钝
  • 饮食习惯变化
资料来源：新保集团官网

如何预防年轻型失智症？

2014年好莱坞电影《我想念我自己》（Still Alice），讲述主角爱丽丝在家人的帮助下，接受自己被诊断患有年轻型失智症的事实，并努力与其共存的过程。

电影《我想念我自己》剧照。（档案资料）

年轻型失智症并不像老年型失智症那样为人所熟知，但它理应得到同等的重视。 因为在65岁前患病，症状刚开始容易被忽视，延迟诊断的可能性很高。

此外患者多数在退休前患病，疾病对他们的工作和经济状况打击很大。所以早预防、早发现、早治疗十分重要。

年轻型失智症的风险因素有很多，包括高血糖、高血压、高血脂、家族病史、中风和帕金森综合征等等。 根据国立脑神经医学院的记录，被诊断的患者来自各行各业，有律师也有工程师。因此，年轻型失智症也可能出现在高知人士当中。

年轻型失智症不是完全不可预防。

国立脑神经医学院脑神经内科高级顾问医生黄国彬副教授说，多动脑、多运动、多活跃，同时控制与防止高血压、高血脂、高血糖，能降低患失智症的风险。

万一被诊断年轻型失智症，去哪里寻求协助?

你还年轻，被诊断为年轻型失智症，千万不要躲起来，避而不见人。

新加坡失智症机构（Dementia Singapore）目前有两个活动，让年轻型失智症患者参与。

年轻型失智症俱乐部成立一年多，为患者主办多个活动保持社交活跃，延缓病情恶化。

“多社交，可以延缓年轻型失智症恶化。”

年轻型失智症患者社交俱乐部（YOD Social Club）和“回忆咖啡厅”（Memories Café），也为年轻型失智症者提供了很好的社交互助的场所。

年轻型失智症社交俱乐部成立于2022年1月，目前已帮助了14个家庭。

每周五，年轻型失智症人士和他们的看护者会来到位于中峇鲁的俱乐部聚会，聊天、跳舞、玩游戏。

许多成员在患病之初很难接受，不愿走出家门，社交俱乐部经理王翎菱与义工等会耐心鼓励他们走出来，结交新朋友。

目前加入的成员都看到了显著的进步，看护者看到他们心爱的人积极的变化。

我们也是慢慢去发掘，把他已经忘记的事再找回来。 比如他可能已经忘了， 简单的唱歌，简单的音乐，是一种回忆， 我们从唱歌，帮他找回快乐。”

一 卓丽云（李金汉妻子）

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才50几岁，我们就患上失智症
还没老就失智，我不敢见人

我不敢想太多，想越多就会越伤心，就不积极。”

一 曾广璀（何佳良妻子）

失智症不可怕，只要你接受它，你可以变成一个有用的人。”

一 王翎菱
（新加坡失智症机构失智症社交俱乐部经理）

我离职，就是希望在他完全忘记之前，有多一些快乐的回忆。”

一 卓丽云（李金汉妻子）