我不老,
––––– 新加坡的年轻失智现象
但我失智了
新加坡失智症患者中，有5%不是年长人士。他们是年轻型失智症患者。
年轻型失智症（Young-Onset Dementia，简称YOD）是发生在65岁以下群体的失智症。患者会像老年失智者一样，渐渐忘记回家的路，忘记最亲的人，甚至忘记自己。
新加坡失智症患者中，有5%不是年长人士。他们是年轻型失智症患者。
年轻型失智症（Young-Onset Dementia，简称YOD）是发生在65岁以下群体的失智症。患者会像老年失智者一样，渐渐忘记回家的路，忘记最亲的人，甚至忘记自己。
他记忆下降的速度那么快，我感觉他好像很快就会忘记我！”一卓丽云（李金汉妻子）
李金汉（54岁，前新科工程首席工程师），2021年被诊断患上年轻型失智症，他当时才53岁。
2021年初，妻子卓丽云（51岁，前老化板生产线经理）发现李金汉时常像鹦鹉一样，重复她的话，再加上一个问号。
卓丽云说：“比如我叫他手机拿过来，他就会反问我，把手机拿过来？”
卓丽云觉得莫名奇妙之余，也觉得被李金汉作弄，很气。一开始，她以为先生心不在焉，但渐渐发现，李金汉的表达和理解能力明显不对劲。
持续将近半年的多重检查，他最后被证实患上“年轻型失智症”。
卓丽云忍痛接受事实后，首要任务是让李金汉延缓退化、尽可能独立照顾自己。万万没想到，李金汉很快地就连开视频通话、手机充电等等日常活动，都忘记了。
医生告诉卓丽云，因为是年轻型失智症，所以退化特别快。
诊断九个月后，卓丽云决心辞职，全心照顾李金汉。
卓丽云是李金汉记忆的守护者，守护他的记忆不被时间偷走。
餐桌旁挂着一面白板，提醒李金汉每天要吃的药和注意事项，还有一些中英文单字。
卓丽云也准备了一个药盒，放着李金汉一个月里要服用的药。
每天，李金汉都坐在窗边，抄《心经》。卓丽云说：“至少，他还能看着抄写，我就要他每天练习。”
不过现在保龄球换成了“空中乒乓”。
夫妻俩势均力敌，一般都能对打十几回球才落地。
卓丽云说：“希望在他忘记所有一切前，我有多一些时间陪伴他，让他有比较高质量的生活。”
起初看不见时，以为是老花，配好眼镜没解决，才知道是失智症。”一曾广璀（何佳良妻子）
2019年底，曾广璀（57岁）发现，身为创投家（Venture Capitalist）的丈夫何佳良（57岁）连“早餐”、“午餐”等简单的英文单字，都忘记怎么拼。
曾在上海闯荡17年的创投勇将，突然间竟连打电邮都感到吃力。
刚开始， 何佳良并不认为这有什么问题，但是妻子和女儿都感觉到异常，不断催促他去看医生。
经过近六个月的检查，何佳良被诊断患上一种罕见的年轻型失智症，一般称作视觉功能障碍症。
回想起诊断前，曾广璀说：“他一直是很会开车的人，但是他那时看东西就花花的，开车每次撞到角落，每次转弯车体都被刮到。”
不但失去物体的距离感，何佳良也很健忘。曾广璀说：“有几次，我交代他打完高尔夫球后到妈妈家接我，但是他却直接回家，把我忘记，我当时还很不开心地骂他。”
回忆起诊断前的蛛丝马迹，曾广璀恍然大悟，真的就是失智症的端倪。
患上年轻型失智症，连何佳良自己都不敢相信，还反问自己。
“开始还是不信，怎么会是这样一个问题？我一直是A1，算聪明的一个人。”何佳良是莱佛士初级学院毕业的，出国勇闯海外市场，从事风险投资工作。有很长一段时间，他无法接受自己患上失智症，也不想跟人说。
曾广璀就是何佳良最体贴的加油站，除了全职照顾他，还陪着他参与各类活动，以延缓失智后的退化。
何佳良（右）与曾广璀于读书时期结识，两人年轻时是同学，现在是夫妻，亦是战友。
何佳良目前已无法自己发完整的电邮，拼字都需要曾广璀帮忙。
曾广璀每天都督促何佳良写数学练习本，因为何佳良患后部皮质萎缩（PCA），以致他视觉辨认物体、数字等都有困难，连写1、2、3等数字，都很吃力。
何佳良通过拉密牌（Rummikub）桌游锻炼脑力。
根据卫生部2022年统计，在新加坡每10个60岁及以上的人中，就有一人患失智症。
据统计，新加坡目前约有9万2000名失智患者。这当中，新加坡国立脑神经医学院（NNI）估计5%的患者，年龄还不到65岁就失智。换句话说，约有4600多人患上年轻型失智症。
过去10年中，陈笃生医院的国立脑神经医学院（National Neoroscience Institute，简称NNI）新诊断的年轻型失智症病例逐年上升。
根据国家脑神经医学院统计，自2015年到2021年间，每年有约200多人诊断为年轻型失智症，七年来总计有近1200人被诊断。
从2015年到2019年，陈笃生医院的国立脑神经医学院（NNI）新诊断的年轻型失智症病例逐年上升。
当局分析，因冠病疫情防疫等缘故，这两年诊断人数明显低于往年。
从年龄分布来看，55岁至65岁为年轻型失智症高发群，占患者人数的约七成。45岁至54岁其次；而35岁至44岁占比最小，少于一成。
2015年至2019年数据，每年约有至少200人被诊断为年轻型失智症，其中55岁至65岁人士占多数。
但是，因为疫情关系，2020和2021年人数皆少于200人。但是，国立脑神经医学院表示，这可能是阻断措施等疫情因素，导致就诊与诊断的人数低于往年。
据统计资料显示，2022年已有超过200人被诊断患有年轻型失智症；而2023年第一季度，新增诊断也已有约75例。
年轻型失智症最主要的原因是阿尔茨海默症以及血管型失智症，这与年长型失智症相同。
2014年好莱坞电影《我想念我自己》（Still Alice），讲述主角爱丽丝在家人的帮助下，接受自己被诊断患有年轻型失智症的事实，并努力与其共存的过程。
年轻型失智症并不像老年型失智症那样为人所熟知，但它理应得到同等的重视。 因为在65岁前患病，症状刚开始容易被忽视，延迟诊断的可能性很高。
此外患者多数在退休前患病，疾病对他们的工作和经济状况打击很大。所以早预防、早发现、早治疗十分重要。
年轻型失智症的风险因素有很多，包括高血糖、高血压、高血脂、家族病史、中风和帕金森综合征等等。 根据国立脑神经医学院的记录，被诊断的患者来自各行各业，有律师也有工程师。因此，年轻型失智症也可能出现在高知人士当中。
年轻型失智症不是完全不可预防。
国立脑神经医学院脑神经内科高级顾问医生黄国彬副教授说，多动脑、多运动、多活跃，同时控制与防止高血压、高血脂、高血糖，能降低患失智症的风险。
你还年轻，被诊断为年轻型失智症，千万不要躲起来，避而不见人。
新加坡失智症机构（Dementia Singapore）目前有两个活动，让年轻型失智症患者参与。
“多社交，可以延缓年轻型失智症恶化。”
年轻型失智症患者社交俱乐部（YOD Social Club）和“回忆咖啡厅”（Memories Café），也为年轻型失智症者提供了很好的社交互助的场所。
年轻型失智症社交俱乐部成立于2022年1月，目前已帮助了14个家庭。
每周五，年轻型失智症人士和他们的看护者会来到位于中峇鲁的俱乐部聚会，聊天、跳舞、玩游戏。
许多成员在患病之初很难接受，不愿走出家门，社交俱乐部经理王翎菱与义工等会耐心鼓励他们走出来，结交新朋友。
目前加入的成员都看到了显著的进步，看护者看到他们心爱的人积极的变化。
我们也是慢慢去发掘，把他已经忘记的事再找回来。 比如他可能已经忘了， 简单的唱歌，简单的音乐，是一种回忆， 我们从唱歌，帮他找回快乐。”一 卓丽云（李金汉妻子）
一 曾广璀（何佳良妻子）
我不敢想太多，想越多就会越伤心，就不积极。”
一 王翎菱
失智症不可怕，只要你接受它，你可以变成一个有用的人。”
一 卓丽云（李金汉妻子）
我离职，就是希望在他完全忘记之前，有多一些快乐的回忆。”