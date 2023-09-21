曾在上海闯荡17年的创投勇将，突然间竟连打电邮都感到吃力。

2019年底，曾广璀（57岁）发现，身为创投家（Venture Capitalist）的丈夫何佳良（57岁）连“早餐”、“午餐”等简单的英文单字，都忘记怎么拼。

刚开始， 何佳良并不认为这有什么问题，但是妻子和女儿都感觉到异常，不断催促他去看医生。

经过近六个月的检查，何佳良被诊断患上一种罕见的年轻型失智症，一般称作视觉功能障碍症。

回想起诊断前，曾广璀说：“他一直是很会开车的人，但是他那时看东西就花花的，开车每次撞到角落，每次转弯车体都被刮到。”

不但失去物体的距离感，何佳良也很健忘。曾广璀说：“有几次，我交代他打完高尔夫球后到妈妈家接我，但是他却直接回家，把我忘记，我当时还很不开心地骂他。”

回忆起诊断前的蛛丝马迹，曾广璀恍然大悟，真的就是失智症的端倪。

患上年轻型失智症，连何佳良自己都不敢相信，还反问自己。

“开始还是不信，怎么会是这样一个问题？我一直是A1，算聪明的一个人。”何佳良是莱佛士初级学院毕业的，出国勇闯海外市场，从事风险投资工作。有很长一段时间，他无法接受自己患上失智症，也不想跟人说。

曾广璀就是何佳良最体贴的加油站，除了全职照顾他，还陪着他参与各类活动，以延缓失智后的退化。