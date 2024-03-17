人们都会自信地以为自己聪慧过人，对骗术洞若观火，殊不知诈骗团伙的伎俩也在翻新升级，加以利用科技和信息差，把控心理战术，受害者分分钟被骗子玩弄于鼓掌之中，血汗钱顷刻归零。
随《联合早报》掌握本地诈骗新趋势，防患于未然。
诈骗是全球都面临的难题，新加坡作为金融中心，高度数码化让人们频繁使用网络互通，骗子也借机渗入作案，导致诈骗案无可避免连年攀升。2023年，日均通报约127起诈骗案，骗案类型五花八门，大钱小钱都骗，任何人都有可能上当。
2023年全年共有4万6563起诈骗案，比2022年的3万1728起，增加46.8%，延续连年上涨趋势。
2023年诈骗案总涉及金额达6亿5180万元，比2022年的6亿6070万元减少1.3%。这也是过去五年损失金额首次出现下滑。
过去两年，五大常见骗案类型是求职、电子商务、假朋友来电、钓鱼，以及投资诈骗，占骗案总数约八成。
2023年，求职骗案取代钓鱼骗案，成为最多公众受骗的诈骗类型，共有9914起，涉及金额约1亿3570万元；钓鱼骗案数量同比下跌16.3%，但恶意软件骗案却来势汹汹，首次上榜就有1899起相关案件。
一般认为年长者更易受骗，但数据显示，2023年诈骗受害者中，67.7％是20岁至49岁的年轻一辈，65岁及以上受害者仅占6.7％。
根据警方公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，投资诈骗是五大常见骗案之一。今年1月至6月间共发生1598起投资骗案，受骗金额至少9700万元，比去年同期的1亿零430万元有所减少。
有人自称是股票经纪或银行或金融公司员工，在Facebook、微信或Line等社交网站上发来信息。他们要求受害者提供个人资料，如身份证号码和护照号码，以便填写投资表格。然后，他会要求你把钱转到香港或中国大陆的银行，还要支付高昂的管理费、安全费和税费，才能获得利润和回报。
你还可能会接到自称是香港金融管理局或香港海外控制中心的人打来的电话，要求先交纳保证金，然后才能发放利润。
有时你也可能被在网络上认识的朋友要求投资加密货币——这种货币极不稳定，且在新加坡不受监管。
在社媒Instagram看到自称是本地经济学者陈企业的账号帖子。
了解投资黄金、期货和外汇陈企业亲自授课加入WHATSAPP群组！
名为“黄金六班”的群组有20余人，主要教导学员如何操作网络投资平台及对黄金期货进行交易。
但组员都不准在群组里留言，只有“陈企业”和助理可以发送消息。组员若有任何问题，只能在群组以外私下询问。
她在4月4日开始转账进行投资。投资初期，她在账面上赚了一些钱。
三周内分三次投入近2万5000元
将资金提升至3万美元，跟上部署老师可以保证回报至少高达50％。
4月24日，温女士净赚约1万8600美元（约2万4800新元）后，要取出部分资金，但被系统拒绝，她才开始怀疑受骗。
她最后在骗子要求下再次转账，把2477元转账给对方后，对方音讯全无，也印证了骗局，她于是报警。
陈企业博士回复《联合早报》询问时说，他对骗局早有耳闻，并已在2023年2月报警处理。
他重申，自己私下没有开办任何投资课程，或举办官方邀请以外的讲座。他提醒公众，不要被“高回报率”的投资诱惑。
陈企业：我从没有开过任何课程，也没有开过官方以外的讲座，大家不要被“高回报率”骗了！
陈企业说，他2月以来就频频接到公众的询问电话，在温女士之前，自己已接到上百通询问电话。
他呼吁公众，一旦怀疑受骗就应立即报警，引起当局重视，同时协助警方收集更多相关信息。
警方最新诈骗数据显示，2023年共发生4030起投资骗案，比2022年的3108起，多了29.7%。
受骗金额至少2亿零450万元，比2022年的1亿9830万元增加3.1%。
2023年上半年共有2991起网络钓鱼骗案，同比2022年同期的2322起，上升28.8%；受骗金额为740万元，同比上升20万元。
2022年全年共有7097起网络钓鱼骗案，同比2021年全年的5023起，上升41.3%；受骗金额为1650万元，同比2022年的3480万元，下降52.6%。
中大奖、账号被盗、帮助调查可疑交易，请赶快提供个人资料，以免来不及？钓鱼骗案的团伙狡猾奸诈，冒充政府人员或机构，发送电邮、短信、电话或广告，诱使受害者透露银行卡、银行户头等机密个人信息。一旦得逞，骗子就会偷摸进行未经授权的交易，骗走受害者的血汗钱。
若不慎在一些看似正统的虚假网站上输入信息，诈骗团伙会借机盗取受害者的银行密码（PIN）、一次性密码（OTP）等，资料泄露，钱财随时被盗。
2021年12月17日，王同学突然收到一则来自“OCBC”（华侨银行）的短信，通知户头刚添加收款人。
短信抬头“OCBC”，就如往常她接收的一样。王同学不疑有他，因没有添加收款人，便立即点击短信中的链接查看。
链接转介到一个“OCBC”网站。
界面和信息以假乱真，王同学并没有起疑，输入了用户名和密码登录，后续还使用了一次性密码（OTP）进行验证。
同日下午约4时，王同学收到华侨银行发来的真实短信提醒，指有人更换银行户头绑定电话号码。
不久后，另一则短信指电话号码已更换成功。
王同学这才觉得事态不对劲，赶紧冲到银行，却发现户头里2万元已被骗子转走。
2万元是退休父亲给的零用钱，加上她兼职辛苦打工所得。消息晴天霹雳，王同学深受打击，关在房里哭了一整夜。
王同学与母亲报警后，相约到银行查看进展，但职员指出，骗子若将钱款汇出海外，一般难以追回。
警方最新诈骗数据显示，2023年共发生5938起钓鱼骗案，比2022年的7097起，少了16.3%。
受骗金额至少1420万元，比2022年的1650万元减少13.9%。
警方2023年上半年接获求职骗局通报5737起，涉及款项达7940万元，平均损失达1万3851元。
受害者通常会被诱骗完成一项调查，以为会获得工作机会。例如，受害者会收到WhatsApp或Telegram短信，要求他们参与调查或点赞社交媒体贴文，以换取小额佣金。
在受害者相信他们可以赚取佣金后，骗子会提供另一个WhatsApp或Telegram联系人，让受害者加入另一个群组，执行“提升”加密货币价值或“审查”在线商家等任务。
为了完成这些任务，受害者必须在诈骗网站上创建户头，并向骗子提供的银行户头转账。在某些情况下，骗子会以各种理由指示受害人预付大笔款项。当受害者照做后，骗子就会失去联络，受害者发现无法取出或取回款项时，才发现自己上当。
还有一类“营销”工作，骗子会声称为了提升销量，要求受害者垫付购买产品，并承诺给予佣金报酬。骗子也可能要求受害者提供名字、身份证资料、一次性登录密码等，好让他们远程操控受害者的手机，下单购物。
吴太太收到自称是本地招聘公司The Supreme HR Advisory的职员艾希莉陈的短信。对方提供“QOO Media”公司市场营销职员的兼职机会。
吴太太告诉《新明日报》，自己曾在求职网站留下个人资料找兼职工，所以不疑有他，向艾希莉了解详情。
接下工作后，吴太太被加入一个Telegram组群。艾希莉说，这是为了方便接单。
起初两天，吴太太完成订单任务后，都按时获得佣金，共计140元。这让她放下戒心，开始完成更多金额更高的任务。
9月20日，艾希莉要求吴太太进行16次转账，金额从253元至3745元不等，总计约3万元。
每次转账后，艾希莉都会告诉吴太太，她能获得多少报酬，但一直没支付这笔钱。
艾希莉多次承诺一定会将资金连同佣金，转账给吴太太。不过，她一直没收到这笔钱。
再三追问下，艾希莉说，需要吴太太再支付5007元的“所得税”，才能取回所有资金。吴太太发觉不对劲，但为时已晚。
当初为了完成任务，吴太太还向友人借了5000元，如今不仅欠朋友钱，还背负着母亲的医药费、家里的开销、电话账单以及孩子的学费等，家庭经济陷入困境。
吴太太选择了报警，她的女儿吴小姐也在网络上公开了母亲的经历，希望提醒他人注意。
被假冒的招聘公司The Supreme HR Advisory在9月16日也发表声明，称有骗子冒充公司雇员，并强调公司与QOO Media公司毫无关联。
招聘公司也提醒：“如果你收到可疑的工作招聘，尤其还承诺以小博大，在付出最小的努力就可获得丰厚回报的工作机会，请务必谨慎。”
警方最新诈骗数据显示，2023年共发生9914起求职骗案，比2022年的6492起，多了52.7%。
受骗金额至少1亿3570万元，比2022年的1亿1740万元增加15.6%。
警方2023年上半年接获求职骗局通报3855起，涉及款项达1260万元。
在这类案件中，受害者会接到带有“+”前缀的陌生号码来电。骗子在电话接通后，不会主动说出自己的身份，而是会用“猜猜我是谁？”或“你不记得我了吗？”之类的问题，误导受害者。
受害者会误以为来电者的声音很熟悉，便用听起来与对方声音相似的朋友的名字来猜测。接下来，骗子就会冒充这名朋友的身份，声称手机丢失了或更改了联系号码，要求受害者更新存在手机里的这名朋友的电话号码。
几天后，骗子就会联系受害者，声称遇到经济困难或法律问题，要借钱救急。之后，骗子会指示受害者把钱汇入指定的银行户头或电话号码。当受害者联系上被骗子冒充的朋友后，才意识到自己受骗。
2023年6月某天，连先生接到了一通陌生号码的来电……
电话接通后，电话那边是一把中年男子的声音。对方问他是否是连先生，连先生确认后，反问对方是谁。
对方似乎对这个问题很不满，直言“你连我都不记得了吗?”。
连先生感觉对方的声音和说话习惯有点像自己的一位老同学明辉，便试探性询问，对方一口应下。
第二天，连先生收到了明辉的WhatsApp信息，称自己母亲生病了，急需一笔钱进行手术，希望连先生能借给他1万元。
连先生想到学生时代的友情，同意借钱。
明辉说，自己的账户资金进出过多，目前不能用，要连先生把钱转到他妻子的账户。
连先生略有怀疑，但还是很快通过Paynow将钱转了过去。他随后提出，想去医院探望对方的母亲，却被明辉推脱拒绝。
连先生起了疑心，决定联系一下明辉之前的号码。
明辉接起电话后，否认自己的母亲生病需要借钱，自己也没有换过号码。
连先生这才意识到，自己被骗了。想要联系“明辉”时，却发现已被对方屏蔽，无法联系上。
警方最新诈骗数据显示，2023年共发生6859起假朋友来电骗案，比2022年的2106起，多了225.7%。
受骗金额至少2310万元，比2022年的880万元增加162.5%。
警方2023年上半年接获求职骗局通报4516起，涉及款项达730万元。
这类案件中，较常见的行骗方式包括房屋出租以及电子产品。这些骗子会冒充卖家，在线上平台如脸书、Telegram和Carousell等，为婴儿用品如纸尿片或手推车等促销，或直接提供折扣来吸引受害者。
当受害者被吸引后，他们就可以通过电商软件直接联络卖家，一旦确定价格和购买详情，受害者就会被要求通过PayNow转账到骗子的账户。
受害者往往在没有收到货品或是卖家失联后，才惊悉自己上当。
2023年3月14日，身为香港歌手陈奕迅歌迷的凯莉，苦于只抢到“山顶票”，难近距离见到偶像真人，于是积极寻找前排座位门票，无意间在小红书发现有“票务公司”转售。
凯莉抱着应该不会被骗的侥幸心理，试着与“票务公司”私聊。
虽然半信半疑，但凯莉无论如何都想一睹偶像风采，初步在网上查证真伪，发现对方所说的官网和法人确实属实后，便按要求转账776元。
没想到，凯莉提供PayNow截图后，“票务公司”开始闪烁其词。
越想越不对劲，凯莉于是一边跟对方周旋，一边拨打电话跟银行确认交易。
认清自己坠入骗局后，凯莉马上报警，但为时已晚，钱财早已被转移到他处，难以追回。
凯莉受访时无奈认栽，认为骗子正是看准歌迷追星的心理行骗。虽然受骗金额不大，但已造成她个人心理创伤，不再相信陌生人。
她后来在网上叙述经过，据她了解，已有30多人上当。
警方最新诈骗数据显示，2023年共发生9783起电子商务骗案，比2022年的4762起，多了105.4%。
受骗金额至少1390万元，比2022年的2130万元减少34.7%。
哪怕继续工作或急缺钱，求职时也要擦亮眼睛：
害人之心不可有，防人之心不可无，哪怕对方自称是最亲密的朋友，也要多留心才是。
购买任何商品或服务前，要注意以下几点：