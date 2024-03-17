投资诈骗

根据警方公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，投资诈骗是五大常见骗案之一。今年1月至6月间共发生1598起投资骗案，受骗金额至少9700万元，比去年同期的1亿零430万元有所减少。

诈骗手法

有人自称是股票经纪或银行或金融公司员工，在Facebook、微信或Line等社交网站上发来信息。他们要求受害者提供个人资料，如身份证号码和护照号码，以便填写投资表格。然后，他会要求你把钱转到香港或中国大陆的银行，还要支付高昂的管理费、安全费和税费，才能获得利润和回报。

你还可能会接到自称是香港金融管理局或香港海外控制中心的人打来的电话，要求先交纳保证金，然后才能发放利润。

有时你也可能被在网络上认识的朋友要求投资加密货币——这种货币极不稳定，且在新加坡不受监管。