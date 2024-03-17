身份盗窃
诈骗
引诱
贷款
钓鱼
假朋友
可疑链接
诱惑
高回报率

诈骗
下一个 可能是你

没有骗不到的人，只有不合适的剧本。
江湖救急、天降馅饼、威胁恫吓、寻觅真爱......

人们都会自信地以为自己聪慧过人，对骗术洞若观火，
殊不知诈骗团伙的伎俩也在翻新升级，加以利用科技和信息差，
把控心理战术，受害者分分钟被骗子玩弄于鼓掌之中，血汗钱顷刻归零。

随《联合早报》掌握本地诈骗新趋势，防患于未然。

2023年全年数据

诈骗是全球都面临的难题，新加坡作为金融中心，高度数码化让人们频繁使用网络互通，骗子也借机渗入作案，导致诈骗案无可避免连年攀升。2023年，日均通报约127起诈骗案，骗案类型五花八门，大钱小钱都骗，任何人都有可能上当。




2023年全年共有4万6563起诈骗案，比2022年的3万1728起，增加46.8%，延续连年上涨趋势。

2023年诈骗案总涉及金额达6亿5180万元，比2022年的6亿6070万元减少1.3%。这也是过去五年损失金额首次出现下滑。

过去两年，五大常见骗案类型是求职、电子商务、假朋友来电、钓鱼，以及投资诈骗，占骗案总数约八成。

2023年，求职骗案取代钓鱼骗案，成为最多公众受骗的诈骗类型，共有9914起，涉及金额约1亿3570万元；钓鱼骗案数量同比下跌16.3%，但恶意软件骗案却来势汹汹，首次上榜就有1899起相关案件。

一般认为年长者更易受骗，但数据显示，2023年诈骗受害者中，67.7％是20岁至49岁的年轻一辈，65岁及以上受害者仅占6.7％。

判断是否遇到诈

五大骗案

投资诈骗

根据警方公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，投资诈骗是五大常见骗案之一。今年1月至6月间共发生1598起投资骗案，受骗金额至少9700万元，比去年同期的1亿零430万元有所减少。

诈骗手法

有人自称是股票经纪或银行或金融公司员工，在Facebook、微信或Line等社交网站上发来信息。他们要求受害者提供个人资料，如身份证号码和护照号码，以便填写投资表格。然后，他会要求你把钱转到香港或中国大陆的银行，还要支付高昂的管理费、安全费和税费，才能获得利润和回报。

你还可能会接到自称是香港金融管理局或香港海外控制中心的人打来的电话，要求先交纳保证金，然后才能发放利润。

有时你也可能被在网络上认识的朋友要求投资加密货币——这种货币极不稳定，且在新加坡不受监管。

2023年4月4日
投资诈骗受害者
温女士
52岁
文员

在社媒Instagram看到自称是本地经济学者陈企业的账号帖子。

了解投资黄金、期货和外汇
陈企业亲自授课
加入WHATSAPP群组！

详细报道

名为“黄金六班”的群组有20余人，主要教导学员如何操作网络投资平台及对黄金期货进行交易。

但组员都不准在群组里留言，只有“陈企业”和助理可以发送消息。组员若有任何问题，只能在群组以外私下询问。

详细报道

她在4月4日开始转账进行投资。投资初期，她在账面上赚了一些钱。

三周内分三次投入近2万5000元

你会继续投资吗?

将资金提升至3万美元，跟上部署老师可以保证回报至少高达50％

4月24日，温女士净赚约1万8600美元（约2万4800新元）后，要取出部分资金，但被系统拒绝，她才开始怀疑受骗

她最后在骗子要求下再次转账，把2477元转账给对方后，对方音讯全无，也印证了骗局，她于是报警。

陈企业博士回复《联合早报》询问时说，他对骗局早有耳闻，并已在2023年2月报警处理。

他重申，自己私下没有开办任何投资课程，或举办官方邀请以外的讲座。他提醒公众，不要被“高回报率”的投资诱惑。

陈企业：我从没有开过任何课程，也没有开过官方以外的讲座，大家不要被“高回报率”骗了！

陈企业说，他2月以来就频频接到公众的询问电话，在温女士之前，自己已接到上百通询问电话。

他呼吁公众，一旦怀疑受骗就应立即报警，引起当局重视，同时协助警方收集更多相关信息。

警方最新诈骗数据显示，2023年共发生4030起投资骗案，比2022年的3108起，多了29.7%。

受骗金额至少2亿零450万元，比2022年的1亿9830万元增加3.1%。

预防措施
警惕
  • 不要贪心高回报：高回报都面对高风险，再三思考再行动
  • 收到社媒信息要小心：自称股票经纪人、银行或金融公司员工，却通过社媒发信息很可疑
  • 要你个人信息很可疑：先要个人资料，又以高利润为诱惑，不要给！
  • 充分确认： 在进行任何投资之前，请务必咨询持牌金融顾问，或利用金融管理局网站 (www.mas.gov.sg) 上的金融机构名录、代表登记册和投资者警示名单等资源，对公司及其代表进行全面检查。
  • 了解风险：投资时，一定要了解自己的投资对象。高回报伴随着高风险。在与不受监管的实体打交道时，如果出现问题，受害者几乎没有追索权。
  • 不要提供个人信息：切勿向不熟悉的人提供姓名、身份证号码、护照详情、联系方式、银行账户或信用卡详情等个人信息。
  • 警惕陌生人：没有天上掉馅饼的好事——警惕社交媒体平台上承诺会让你发财的陌生人。

钓鱼诈骗

2023年上半年共有2991起网络钓鱼骗案，同比2022年同期的2322起，上升28.8%；受骗金额为740万元，同比上升20万元。

2022年全年共有7097起网络钓鱼骗案，同比2021年全年的5023起，上升41.3%；受骗金额为1650万元，同比2022年的3480万元，下降52.6%。

诈骗手法

中大奖、账号被盗、帮助调查可疑交易，请赶快提供个人资料，以免来不及？钓鱼骗案的团伙狡猾奸诈，冒充政府人员或机构，发送电邮、短信、电话或广告，诱使受害者透露银行卡、银行户头等机密个人信息。一旦得逞，骗子就会偷摸进行未经授权的交易，骗走受害者的血汗钱。

若不慎在一些看似正统的虚假网站上输入信息，诈骗团伙会借机盗取受害者的银行密码（PIN）、一次性密码（OTP）等，资料泄露，钱财随时被盗。

2021年12月17日
钓鱼诈骗受害者
王同学
20岁
大学生

2021年12月17日，王同学突然收到一则来自“OCBC”（华侨银行）的短信，通知户头刚添加收款人。

短信抬头“OCBC”，就如往常她接收的一样。王同学不疑有他，因没有添加收款人，便立即点击短信中的链接查看。

详细报道

链接转介到一个“OCBC”网站。

界面和信息以假乱真，王同学并没有起疑，输入了用户名和密码登录，后续还使用了一次性密码（OTP）进行验证。

同日下午约4时，王同学收到华侨银行发来的真实短信提醒，指有人更换银行户头绑定电话号码。

不久后，另一则短信指电话号码已更换成功。

王同学这才觉得事态不对劲，赶紧冲到银行，却发现户头里2万元已被骗子转走。

2万元是退休父亲给的零用钱，加上她兼职辛苦打工所得。消息晴天霹雳，王同学深受打击，关在房里哭了一整夜。

王同学与母亲报警后，相约到银行查看进展，但职员指出，骗子若将钱款汇出海外，一般难以追回。

警方最新诈骗数据显示，2023年共发生5938起钓鱼骗案，比2022年的7097起，少了16.3%。

受骗金额至少1420万元，比2022年的1650万元减少13.9%。

预防措施
警惕
  • 不要随便点击可疑链接：收到带有可疑链接的电邮或短信，切勿点击。
  • 只通过正规渠道登录银行户头：可在浏览器中输入银行的官网地址或使用银行的手机应用。
  • 谨慎对待个人机密信息：不要向任何人或在未经证实的网站上泄露机密信息。
  • 加强防范：可使用防诈应用ScamShield屏蔽诈骗短信和来电。

求职诈骗

警方2023年上半年接获求职骗局通报5737起，涉及款项达7940万元，平均损失达1万3851元。

诈骗手法

受害者通常会被诱骗完成一项调查，以为会获得工作机会。例如，受害者会收到WhatsApp或Telegram短信，要求他们参与调查或点赞社交媒体贴文，以换取小额佣金。

在受害者相信他们可以赚取佣金后，骗子会提供另一个WhatsApp或Telegram联系人，让受害者加入另一个群组，执行“提升”加密货币价值或“审查”在线商家等任务。

为了完成这些任务，受害者必须在诈骗网站上创建户头，并向骗子提供的银行户头转账。在某些情况下，骗子会以各种理由指示受害人预付大笔款项。当受害者照做后，骗子就会失去联络，受害者发现无法取出或取回款项时，才发现自己上当。

还有一类“营销”工作，骗子会声称为了提升销量，要求受害者垫付购买产品，并承诺给予佣金报酬。骗子也可能要求受害者提供名字、身份证资料、一次性登录密码等，好让他们远程操控受害者的手机，下单购物。

2023年9月17日
投资诈骗受害者
吴太太
42岁
行政人员
想找兼职赚额外收入，以支付母亲的医药费

吴太太收到自称是本地招聘公司The Supreme HR Advisory的职员艾希莉陈的短信。对方提供“QOO Media”公司市场营销职员的兼职机会。

吴太太告诉《新明日报》，自己曾在求职网站留下个人资料找兼职工，所以不疑有他，向艾希莉了解详情。

接下工作后，吴太太被加入一个Telegram组群。艾希莉说，这是为了方便接单。

详细报道

起初两天，吴太太完成订单任务后，都按时获得佣金，共计140元。这让她放下戒心，开始完成更多金额更高的任务。

9月20日，艾希莉要求吴太太进行16次转账，金额从253元至3745元不等，总计约3万元

每次转账后，艾希莉都会告诉吴太太，她能获得多少报酬，但一直没支付这笔钱。

你会按照要求转账吗？

艾希莉多次承诺一定会将资金连同佣金，转账给吴太太。不过，她一直没收到这笔钱

再三追问下，艾希莉说，需要吴太太再支付5007元的“所得税”，才能取回所有资金。吴太太发觉不对劲，但为时已晚。

当初为了完成任务，吴太太还向友人借了5000元，如今不仅欠朋友钱，还背负着母亲的医药费、家里的开销、电话账单以及孩子的学费等，家庭经济陷入困境

吴太太选择了报警，她的女儿吴小姐也在网络上公开了母亲的经历，希望提醒他人注意。

被假冒的招聘公司The Supreme HR Advisory在9月16日也发表声明，称有骗子冒充公司雇员，并强调公司与QOO Media公司毫无关联。

招聘公司也提醒：“如果你收到可疑的工作招聘，尤其还承诺以小博大，在付出最小的努力就可获得丰厚回报的工作机会，请务必谨慎。

警方最新诈骗数据显示，2023年共发生9914起求职骗案，比2022年的6492起，多了52.7%。

受骗金额至少1亿3570万元，比2022年的1亿1740万元增加15.6%。

预防措施
警惕 哪怕要继续工作或急缺钱，求职时也要擦亮眼睛：
  • 不要轻信可疑工作邀请：如果收到主动发出的工作邀请，应通过招聘公司的官方渠道，如官网的招聘栏目或官方招聘电邮等，核实邀请的真伪。
  • 不要付费求职：正规的职位招聘都不会要求求职者付费，才能获得或锁定工作机会。
  • 通过正规渠道求职：不要下载来源不明、未经验证的软件申请工作。
  • 不要外借银行账户：切勿允许他人，包括“雇主”，使用自己的银行账户进行交易，以免丢失个人信息或成为犯罪帮凶。

假朋友来电诈骗

警方2023年上半年接获求职骗局通报3855起，涉及款项达1260万元。

诈骗手法

在这类案件中，受害者会接到带有“+”前缀的陌生号码来电。骗子在电话接通后，不会主动说出自己的身份，而是会用“猜猜我是谁？”或“你不记得我了吗？”之类的问题，误导受害者。

受害者会误以为来电者的声音很熟悉，便用听起来与对方声音相似的朋友的名字来猜测。接下来，骗子就会冒充这名朋友的身份，声称手机丢失了或更改了联系号码，要求受害者更新存在手机里的这名朋友的电话号码。

几天后，骗子就会联系受害者，声称遇到经济困难或法律问题，要借钱救急。之后，骗子会指示受害者把钱汇入指定的银行户头或电话号码。当受害者联系上被骗子冒充的朋友后，才意识到自己受骗。

2023年6月
假朋友来电骗受害者
连先生
38岁
自由业者

2023年6月某天，连先生接到了一通陌生号码的来电……

详细报道

电话接通后，电话那边是一把中年男子的声音。对方问他是否是连先生，连先生确认后，反问对方是谁。

对方似乎对这个问题很不满，直言“你连我都不记得了吗?”。

连先生感觉对方的声音和说话习惯有点像自己的一位老同学明辉，便试探性询问，对方一口应下。

你觉得电话那边是明辉本人吗？

第二天，连先生收到了明辉的WhatsApp信息，称自己母亲生病了，急需一笔钱进行手术，希望连先生能借给他1万元。

连先生想到学生时代的友情，同意借钱。

明辉说，自己的账户资金进出过多，目前不能用，要连先生把钱转到他妻子的账户。

连先生略有怀疑，但还是很快通过Paynow将钱转了过去。他随后提出，想去医院探望对方的母亲，却被明辉推脱拒绝。

连先生起了疑心，决定联系一下明辉之前的号码

明辉接起电话后，否认自己的母亲生病需要借钱，自己也没有换过号码。

连先生这才意识到，自己被骗了。想要联系“明辉”时，却发现已被对方屏蔽，无法联系上。

警方最新诈骗数据显示，2023年共发生6859起假朋友来电骗案，比2022年的2106起，多了225.7%。

受骗金额至少2310万元，比2022年的880万元增加162.5%。

预防措施
警惕 害人之心不可有，防人之心不可无，哪怕对方自称是最亲密的朋友，也要多留心才是。
  • 不要轻易同意任何请求：即使电话另一端听起来像亲友，也要慎防他们提出的任何请求，尤其是不寻常的请求，即使这些请求似乎来自家人或朋友。
  • 不要单靠声音辨别身份：通过实体见面、视频通话或电邮等方式辨明对方的身份，不要单靠声音。
  • 不要忽略来电号码：当心以“+”开头的电话号码，尤其是国际电话。

电子商务诈骗

警方2023年上半年接获求职骗局通报4516起，涉及款项达730万元。

诈骗手法

这类案件中，较常见的行骗方式包括房屋出租以及电子产品。这些骗子会冒充卖家，在线上平台如脸书、Telegram和Carousell等，为婴儿用品如纸尿片或手推车等促销，或直接提供折扣来吸引受害者。

当受害者被吸引后，他们就可以通过电商软件直接联络卖家，一旦确定价格和购买详情，受害者就会被要求通过PayNow转账到骗子的账户。

受害者往往在没有收到货品或是卖家失联后，才惊悉自己上当。

2023年3月14日
电子商务受害者
凯莉
26岁
文员

2023年3月14日，身为香港歌手陈奕迅歌迷的凯莉，苦于只抢到“山顶票”，难近距离见到偶像真人，于是积极寻找前排座位门票，无意间在小红书发现有“票务公司”转售。

详细报道

凯莉抱着应该不会被骗的侥幸心理，试着与“票务公司”私聊。

真的要相信这个人吗？

虽然半信半疑，但凯莉无论如何都想一睹偶像风采，初步在网上查证真伪，发现对方所说的官网和法人确实属实后，便按要求转账776元。

没想到，凯莉提供PayNow截图后，“票务公司”开始闪烁其词。

越想越不对劲，凯莉于是一边跟对方周旋，一边拨打电话跟银行确认交易。

认清自己坠入骗局后，凯莉马上报警，但为时已晚，钱财早已被转移到他处，难以追回。

凯莉受访时无奈认栽，认为骗子正是看准歌迷追星的心理行骗。虽然受骗金额不大，但已造成她个人心理创伤，不再相信陌生人。

她后来在网上叙述经过，据她了解，已有30多人上当。

警方最新诈骗数据显示，2023年共发生9783起电子商务骗案，比2022年的4762起，多了105.4%。

受骗金额至少1390万元，比2022年的2130万元减少34.7%。

预防措施
警惕 购买任何商品或服务前，要注意以下几点：
  • 不要心急草率付款：坚持货到付款或使用官方付款平台。
  • 不要忽略购物条款：仔细阅读款项相关条款条例。
  • 使用正规平台：使用可信赖的官方网购平台。
 

遇到诈骗该怎么办

预防措施

如何向银行求助
  • 星展银行建议客户，如果怀疑受骗，可立即拨打反诈骗热线 1800-339-6963 或 6339 6963，也可启动“Safety Switch”，暂时冻结银行款项。公众也可到任何银行柜台举报求助，不必排队就会有分行经理前来协助。
  • 大华银行网站显示，一旦客户发现被骗迹象，应拨打24小时反诈骗热线 6255 0160 › 按 2，或
    拨打1800 222 2121 › 按 1（英语）或2（中文）› 按1（报案）›按2（启动 Kill Switch）或到最近的大华银行举报。
  • 华侨银行也建议如果客户发现异常可拨打6363 3333，暂停所有汇款服务。
  • 星展银行、大华银行和华侨银行也推出了Money Lock，公众可考虑把指定户头里的部分存款锁住，不让这笔存款通过数码方式转出，避免客户坠入骗局时户头被掏空。
钓鱼诈骗
  • 不要随便点击可疑链接：收到带有可疑链接的电邮或短信，切勿点击。
  • 只通过正规渠道登录银行户头：可在浏览器中输入银行的官网地址或使用银行的手机应用。
  • 谨慎对待个人机密信息：不要向任何人或在未经证实的网站上泄露机密信息。
  • 加强防范：可使用防诈应用ScamShield屏蔽诈骗短信和来电。
投资诈骗
  • 不要贪心高回报：高回报都面对高风险，再三思考再行动。
  • 收到社媒信息要小心：自称股票经纪人、银行或金融公司员工，却通过社媒发信息很可疑。
  • 要你个人信息很可疑：先要个人资料，又以高利润为诱惑，不要给！
求职诈骗

哪怕继续工作或急缺钱，求职时也要擦亮眼睛：

  • 不要轻信可疑工作邀请：如果收到主动发出的工作邀请，应通过招聘公司的官方渠道，如官网的招聘栏目或官方招聘电邮等，核实邀请的真伪。
  • 不要付费求职：正规的职位招聘都不会要求求职者付费，才能获得或锁定工作机会。
  • 通过正规渠道求职：不要下载来源不明、未经验证的软件申请工作。
  • 不要外借银行账户：切勿允许他人，包括“雇主”，使用自己的银行账户进行交易，以免丢失个人信息或成为犯罪帮凶。
假朋友诈骗

害人之心不可有，防人之心不可无，哪怕对方自称是最亲密的朋友，也要多留心才是。

  • 不要轻易同意任何请求：即使电话另一端听起来像亲友，也要慎防他们提出的任何请求，尤其是不寻常的请求，即使这些请求似乎来自家人或朋友。
  • 不要单靠声音辨别身份：通过实体见面、视频通话或电邮等方式辨明对方的身份，不要单靠声音。
  • 不要忽略来电号码：当心以“+”开头的电话号码，尤其是国际电话
电子商务诈骗

购买任何商品或服务前，要注意以下几点：

  • 不要心急草率付款：坚持货到付款或使用官方付款平台。
  • 使用正规平台：使用可信赖的官方网购平台。
  • 不要忽略购物条款：仔细阅读款项相关条款条例。