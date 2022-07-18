2021年10月初，大陆解放军五天内派出150架次军机绕台，其中10月4日的单日56架次创历来最高纪录。

大陆军机进入台湾的防空识别区，被认为是“秀肌肉”对台湾进行威慑，也对美英日荷等六国在冲绳西南海域的联合军演“敲山震虎”，发出强硬政治信号。

防空识别区范围

防空识别区不是领空，范围也大于领空，防空识别区是为空域预警及敌我识别之用，还算不上有国际法效力的国际制度，进入防空识别区也不算入侵行为。

但当事国要求他国飞行器若进入本国防空识别区内，需进行识别、告知动作。

每回大陆军机绕台，台军都派遣空中巡逻兵力，以广播驱离、防空导弹追监应对。

据台湾军方资料，从2020年9月16日至2021年8月31日，解放军共派出554架次军机绕台。2021年一整年侦测到961架次，比2019年的10多架次和2020年的381架次的总和，还多出了超过一倍。

台海空域很热闹，海上也没安静。美国军舰在2021年已11次穿越台海，当解放军两艘军舰11月中到台湾花莲的外海展开模拟登陆作战演习，日美澳加德五国也在11月21日至30日出动至少17艘舰艇进行联合演训，演习项目包括通信战术、反潜、空战、海上补给和海上拦截。

“台海常客”军机介绍

经常出现在新闻里的军机，到底长什么样，有什么功能？

歼16型歼击机是解放军军机绕台的主力机型，可进行空对空与空对地攻击，单在2021年10月4日就出动38架次进入台湾防空识别区，创下历来最高纪录。（取自台湾国防部网站）

空警500型空中预警机也是台海常客，作战时发挥预警、监侦和指挥管制的功能，扮演军队大脑和耳目的角色。（取自台湾国防部网站）

其他大陆绕台军机常客介绍

取自台湾国防部网站

运9型通信对抗机 使用军种 空军 作战能力 对通信、 雷达执行侦搜及干扰

运8型反潜机 使用军种 海军 作战能力 海上巡逻、 侦察及反潜作战

歼10型歼击机 使用军种 空军、海军 作战能力 空对空 及空对地攻击

军机照片取自台湾国防部网站