最近三年，大陆军机绕台的画面，已成了台湾海峡的每日例常，次数也越来越频密。
据台湾国防部统计，2021年大陆军机进入台湾防空识别区共计有239天、961架次，比2019年的10余架次和2020年的381架次的总和，多出了超过一倍。延伸阅读
然而，大陆国防部官方则宣称，大陆军机实际出动的数量比“台湾当局炒作的”更多。专家分析，这意味着还有一些无人隐型战机未被发现。
这两段罕见的机师隔空呛声，发生在2021年11月8日，在“台湾西南空域”军事面簿专页公开。
当天早上11时30分，美国空军E-8C指挥机疑似接近中国大陆领空，遭大陆空军以中英文广播驱离。
随后在11时38分，拦截美国军机的大陆军机进入台湾防空识别区，遭台军广播驱离。
网民取得的录音，让听众能先听到台湾空军方面的广播，然后再听到大陆军机的双语广播。
2021年10月初，大陆解放军五天内派出150架次军机绕台，其中10月4日的单日56架次创历来最高纪录。
大陆军机进入台湾的防空识别区，被认为是“秀肌肉”对台湾进行威慑，也对美英日荷等六国在冲绳西南海域的联合军演“敲山震虎”，发出强硬政治信号。
防空识别区不是领空，范围也大于领空，防空识别区是为空域预警及敌我识别之用，还算不上有国际法效力的国际制度，进入防空识别区也不算入侵行为。
但当事国要求他国飞行器若进入本国防空识别区内，需进行识别、告知动作。
每回大陆军机绕台，台军都派遣空中巡逻兵力，以广播驱离、防空导弹追监应对。
据台湾军方资料，从2020年9月16日至2021年8月31日，解放军共派出554架次军机绕台。2021年一整年侦测到961架次，比2019年的10多架次和2020年的381架次的总和，还多出了超过一倍。
台海空域很热闹，海上也没安静。美国军舰在2021年已11次穿越台海，当解放军两艘军舰11月中到台湾花莲的外海展开模拟登陆作战演习，日美澳加德五国也在11月21日至30日出动至少17艘舰艇进行联合演训，演习项目包括通信战术、反潜、空战、海上补给和海上拦截。
经常出现在新闻里的军机，到底长什么样，有什么功能？
“地球上最危险的地方——台湾”，从2021年以来不断成为国际媒体话题。虽然陆美台领导人最近都宣示避战立场，但实际上三方都在提升军力备战，两岸发生战端已非遥不可及的画面。
中国大陆、台湾和美国三方宣示的主题虽然都围绕“一个中国”，但内涵却各不相同。中国大陆国家主席习近平明确强调北京的目标是争取“和平统一”，但也严词警告“倚美谋独”和“以台制华”将玩火自焚，若台独分裂势力挑衅逼迫，北京将“不得不采取断然措施”。
美国总统拜登也多次重申坚持“一个中国”政策，并强调华盛顿强烈反对单方面改变现状。
虽然说的都是“一个中国”，但是华盛顿与北京对“一中”的实际定义并不一致。
大陆的一个中国原则，核心是中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国的一部分；而美国的一个中国政策，则包括反对单方面改变现状，而且美国承诺助台自卫。但美国不表明会如何应对北京攻台，这一点是所谓的“战略模糊”。
台湾总统英文也在2021年10月10日的双十节谈话中表达了避战立场，强调台湾“不冒进”“不屈服”，对两岸关系的善意不变。
不过，蔡英文当天出乎意料地宣示“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，也强调两岸从1949年分治后已形成“中华民国台湾”，引起各界对台湾走向“两国论”“一中一台”的疑虑。
台湾经历三次政党轮替后，当前执政的民进党至今未放弃台独党纲，但党内1999年通过《台湾前途决议文》后认定，台湾已经“事实独立”，依宪法国号称为“中华民国”，与中华人民共和国互不隶属，并主张未来“独立现状”须由住民自决。
互不隶属论原本只是民进党内的说法，如今由总统公开宣示和定调，学者评论都指出，这代表了主流民意，虽然没有“踩红线”宣布法理台独，但也意味着台湾已把事实独立“公开化”。
受访专家都同意，大陆积极备战，是在维持“以和促统”主调的同时，不放弃“以武制独”；美国承诺助台自我防卫，也维持“战略模糊”，不说清楚是否派兵助台，但已通过密集派军舰巡航，与盟友联合军演，透露出一旦开战可能采取的行动。
横跨日本冲绳、台湾、菲律宾，被视为美军最有效防守中国大陆解放军的区域。
位于日本冲绳本岛和宫古岛之间，是连接中国近海和西太平洋的重要国际航道。
位于台湾与菲律宾北部的巴丹群岛之间，是中国与菲律宾分界的海峡。中国海空军进入西太平洋一般取巴士海峡和宫古海峡。
不少观察人士评估，2025年到2027年台海局势“有危险”，大陆可能发动闪电战。
陆委会前副主委、现任淡江大学战略研究所副教授黄介正指出，综合台美军方和国安首长的权威说法，他评估“2024年和以前不会打，但2025年到2027年之间有危险”。
台湾的军事、战略和国际政治专家指出，解决台海危机的症结的钥匙，依然掌握在两岸手中，关键是台湾的民主能否以中华民族主义为基础，大陆的民族复兴梦又能否正视中华民国的存在。
这对中华民族是一个大哉问。要是未来几年仍无法“解锁”，台海战争将悬于一线；但若两岸领导人和人民发挥集体智慧找到出路，两岸和平也存乎一念。
受访专家也指出，当解放军以攻台为目标，展开密集军训，美国通过与盟友的军演、对台军售与助台协训方式挺台时，台湾的防卫能力和降温手段也是避战关键。