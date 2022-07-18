军机加倍绕台

台海走向战争或和平，牵动亚太和平与全球局势。

《联合早报》整理军机绕台的多媒体内容，也采访专家，
了解何时最可能开战、如何避免一战？

俄乌战火点燃后,
"今日乌克兰,
明日台湾"的声音泛起，台海军情局势备受密切关注。

乌克兰局势

大陆军机绕台的画面已成了台湾海峡的每日例常

最近三年，大陆军机绕台的画面，已成了台湾海峡的每日例常，次数也越来越频密。

据台湾国防部统计，2021年大陆军机进入台湾防空识别区共计有239天、961架次，比2019年的10余架次和2020年的381架次的总和，多出了超过一倍。

延伸阅读

然而，大陆国防部官方则宣称，大陆军机实际出动的数量比“台湾当局炒作的”更多。专家分析，这意味着还有一些无人隐型战机未被发现。

这两段罕见的机师隔空呛声，发生在2021年11月8日，在“台湾西南空域”军事面簿专页公开。

当天早上11时30分，美国空军E-8C指挥机疑似接近中国大陆领空，遭大陆空军以中英文广播驱离。

随后在11时38分，拦截美国军机的大陆军机进入台湾防空识别区，遭台军广播驱离。

网民取得的录音，让听众能先听到台湾空军方面的广播，然后再听到大陆军机的双语广播。

关于军机绕台

2021年10月初，大陆解放军五天内派出150架次军机绕台，其中10月4日的单日56架次创历来最高纪录。

大陆军机进入台湾的防空识别区，被认为是“秀肌肉”对台湾进行威慑，也对美英日荷等六国在冲绳西南海域的联合军演“敲山震虎”，发出强硬政治信号。

防空识别区范围

防空识别区不是领空，范围也大于领空，防空识别区是为空域预警及敌我识别之用，还算不上有国际法效力的国际制度，进入防空识别区也不算入侵行为。

但当事国要求他国飞行器若进入本国防空识别区内，需进行识别、告知动作。

每回大陆军机绕台，台军都派遣空中巡逻兵力，以广播驱离、防空导弹追监应对。

据台湾军方资料，从2020年9月16日至2021年8月31日，解放军共派出554架次军机绕台。2021年一整年侦测到961架次，比2019年的10多架次和2020年的381架次的总和，还多出了超过一倍。

台海空域很热闹，海上也没安静。美国军舰在2021年已11次穿越台海，当解放军两艘军舰11月中到台湾花莲的外海展开模拟登陆作战演习，日美澳加德五国也在11月21日至30日出动至少17艘舰艇进行联合演训，演习项目包括通信战术、反潜、空战、海上补给和海上拦截。

“台海常客”军机介绍

经常出现在新闻里的军机，到底长什么样，有什么功能？

歼16型歼击机是解放军军机绕台的主力机型，可进行空对空与空对地攻击，单在2021年10月4日就出动38架次进入台湾防空识别区，创下历来最高纪录。（取自台湾国防部网站）
空警500型空中预警机也是台海常客，作战时发挥预警、监侦和指挥管制的功能，扮演军队大脑和耳目的角色。（取自台湾国防部网站）

其他大陆绕台军机常客介绍

取自台湾国防部网站

运9型通信对抗机

使用军种
空军
作战能力
对通信、 雷达执行侦搜及干扰

运8型反潜机

使用军种
海军
作战能力
海上巡逻、 侦察及反潜作战

歼10型歼击机

使用军种
空军、海军
作战能力
空对空 及空对地攻击
军机照片取自台湾国防部网站

轰6型轰炸机

使用军种
空军、海军
作战能力
空对地攻击

避战与备战

地球上最危险的地方——台湾”，从2021年以来不断成为国际媒体话题。虽然陆美台领导人最近都宣示避战立场，但实际上三方都在提升军力备战，两岸发生战端已非遥不可及的画面。

中国大陆、台湾和美国三方宣示的主题虽然都围绕“一个中国”，但内涵却各不相同。中国大陆国家主席习近平明确强调北京的目标是争取“和平统一”，但也严词警告“倚美谋独”和“以台制华”将玩火自焚，若台独分裂势力挑衅逼迫，北京将“不得不采取断然措施”。

美国总统拜登也多次重申坚持“一个中国”政策，并强调华盛顿强烈反对单方面改变现状。

中国大陆国家主席习近平在2021年11月15日的“习拜会”视频对话中表示，北京有耐心争取两岸和平统一。（法新社）

华盛顿与北京对“一中”
实际定义不一致

虽然说的都是“一个中国”，但是华盛顿与北京对“一中”的实际定义并不一致。

大陆的一个中国原则，核心是中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国的一部分；而美国的一个中国政策，则包括反对单方面改变现状，而且美国承诺助台自卫。但美国不表明会如何应对北京攻台，这一点是所谓的“战略模糊”。

执政民进党至今未放弃台独党纲

台湾总统英文也在2021年10月10日的双十节谈话中表达了避战立场，强调台湾“不冒进”“不屈服”，对两岸关系的善意不变。

台湾总统蔡英文在2021年10月10日出席总统府的双十节庆祝活动。（路透社）

不过，蔡英文当天出乎意料地宣示“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，也强调两岸从1949年分治后已形成“中华民国台湾”，引起各界对台湾走向“两国论”“一中一台”的疑虑。

2016年5月16日，亲统一团体在台北游行示威，主张两岸同属一中，呼吁和平发展。（法新社）

台湾经历三次政党轮替后，当前执政的民进党至今未放弃台独党纲，但党内1999年通过《台湾前途决议文》后认定，台湾已经“事实独立”，依宪法国号称为“中华民国”，与中华人民共和国互不隶属，并主张未来“独立现状”须由住民自决。

2021年10月10日，一群女生准备在台湾总统府前的双十节活动表演节目。（路透社）

互不隶属论原本只是民进党内的说法，如今由总统公开宣示和定调，学者评论都指出，这代表了主流民意，虽然没有“踩红线”宣布法理台独，但也意味着台湾已把事实独立“公开化”。

受访专家都同意，大陆积极备战，是在维持“以和促统”主调的同时，不放弃“以武制独”；美国承诺助台自我防卫，也维持“战略模糊”，不说清楚是否派兵助台，但已通过密集派军舰巡航，与盟友联合军演，透露出一旦开战可能采取的行动。

穿迷彩军服的军人也参与双十节庆祝活动。（路透社）

台海周边范围关键字

第一岛链

横跨日本冲绳、台湾、菲律宾，被视为美军最有效防守中国大陆解放军的区域。

宫古海峡

位于日本冲绳本岛和宫古岛之间，是连接中国近海和西太平洋的重要国际航道。

巴士海峡

位于台湾与菲律宾北部的巴丹群岛之间，是中国与菲律宾分界的海峡。中国海空军进入西太平洋一般取巴士海峡和宫古海峡。

台海2025年到2027年有危险

不少观察人士评估，2025年到2027年台海局势“有危险”，大陆可能发动闪电战。

陆委会前副主委、现任淡江大学战略研究所副教授黄介正指出，综合台美军方和国安首长的权威说法，他评估“2024年和以前不会打，但2025年到2027年之间有危险”。

台湾的军事、战略和国际政治专家指出，解决台海危机的症结的钥匙，依然掌握在两岸手中，关键是台湾的民主能否以中华民族主义为基础，大陆的民族复兴梦又能否正视中华民国的存在。

这对中华民族是一个大哉问。要是未来几年仍无法“解锁”，台海战争将悬于一线；但若两岸领导人和人民发挥集体智慧找到出路，两岸和平也存乎一念。

受访专家也指出，当解放军以攻台为目标，展开密集军训，美国通过与盟友的军演、对台军售与助台协训方式挺台时，台湾的防卫能力和降温手段也是避战关键。

温伟中
《联合早报》台北特派员

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