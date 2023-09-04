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欧萱在《糖朝冠冕》第二季摄影棚受访时透露，经过一年多的筹划，已拍案在2024年1月以pop-up形式登陆日本三大城市东京、大阪和名古屋。她将参与为期一个月的日本大型“情人节巧克力博览会”，可在三地的著名百货公司里找到欧萱的巧克力球与日本限定口味的布朗尼。