31岁的陈欣淇8月29日晚上在IG限时动态中上载自己注射雌性荷尔蒙针的视频，开心宣布终于完成21岁时的冻卵梦想。她一直想冻卵，是希望为自己和下一代负责，“等待自己变得更好更强大才结婚当妈妈。”
李南星公司宣布签下第一个海外艺人宋修竹。8月31日，阿哥陪伴新人与媒体见面。阿哥四年前在北京邂逅宋修竹，阿哥说：“那时候天气很冷，度假村旁边有个滑雪场，大家都很享受在喝咖啡。一个女生开始讲起关于滑雪场、环境相关课题……那时候对她留下很深刻的印象。”
欧萱在《糖朝冠冕》第二季摄影棚受访时透露，经过一年多的筹划，已拍案在2024年1月以pop-up形式登陆日本三大城市东京、大阪和名古屋。她将参与为期一个月的日本大型“情人节巧克力博览会”，可在三地的著名百货公司里找到欧萱的巧克力球与日本限定口味的布朗尼。
歌台艺人刘玲玲的妹妹刘心玲癌症复发，艺人公会会长陈建彬发起募款活动。他8月31日在脸书开直播，公布筹得4万8766元，同时亲手将支票交给刘心玲。
台湾演员胡宇威在新节目记者会上亲自告诉媒体，他和陈庭妮7月在美国纽约登记成为夫妻。他甜笑说：“你们可以称呼她（陈庭妮）‘胡太太’了。”两人计划在台湾登记结婚后再办婚宴。
满意你的成绩吗？记得下周继续来挑战《娱乐是非题》！
获取更多有关娱乐资讯与娱乐吃瓜