文慧如出嫁
钟琴、刘子绚都前来见证?
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16.10.2023 蓝靖仪
  1. 文慧如结婚，在台湾举行了婚礼？
    文慧如（右）和张暐弘星期六（10月7日）在本地举行婚礼。（华研国际音乐提供）

    新加坡歌手文慧如和音乐制作人张暐弘星期六（10月7日）在新加坡举行婚礼，席开25桌，邀请亲友和圈内朋友见证幸福时刻。现场星光熠熠，包括文慧如的师姐刘子绚、田铭耀、王俪婷（Olivia Ong）、董姿彦、赖宇涵等。

    张暐弘和文慧如和对方说了什么甜蜜致辞？
  2. 准妈妈林慧玲遵守“怀孕禁忌”，不踩进装修工地？
    林慧玲在《陪月》中饰演一个患得患失的妈妈。（档案照）

    由林慧玲和许美珍主演，新加坡“鬼王”导演唐永健执导的惊悚片《陪月》即将在下星期上映。《陪月》描述“坐月子”的禁忌，林慧玲和老公新家目前正在装修当中，这个准妈妈也选择宁可信其有，遵守“怀孕禁忌”，不踩进装修工地。

    林慧玲会成为“虎妈”？
  3. 马艺瑄在成都看到无门厕所也不在意？
    马艺瑄第一次到国外挑战100公里骑行路程。（档案照）

    马艺瑄9月中第一次到国外骑行，就挑战100公里路程，她与《联合早报》分享此行收获和乐趣，包括第一次看到无门厕所的反应：“我想上厕所，发现没有门，结果我死憋，死都不上！”

    马艺瑄完成100公里后感觉如何？
  4. 朱主爱和于非凡拍戏靠喝鸡精“撑下去”？
    中国抖音和长信传媒联合出品的短视频剧《天涯小娘惹》在新加坡河游船上举行记者会，出席的艺人包括徐彬（左起）、于非凡、朱主爱、黄嫊方和郑斌辉。（档案照）

    中国抖音和长信传媒联合出品的短视频剧《天涯小娘惹》，由马来西亚新生代演员“四叶草”朱主爱、中国演员于非凡挑大梁，新加坡演员郑斌辉、黄嫊方和徐彬等参演。至于两位主角靠什么“撑下去”？朱主爱笑说：“喝鸡精！化妆老师买的，我一天喝两瓶！”

    郑斌辉拍戏看到娘惹菜为什么很开心？
  5. 郑惠玉对演奏乐器很在行？
    郑惠玉说自己对打鼓或弹吉他、钢琴等一窍不通，所以只能用背的，死记音符和步骤。（档案照）

    每年的电视筹款节目《总统星光慈善》除了有总统，还有“常客”阿姐郑惠玉。2023年，她依然没缺席，这次会挑战空灵鼓（steel tongue drum）。她告诉《联合早报》，演奏乐器绝不是她的强项，“我对打鼓，或弹吉他、钢琴等一窍不通，所以我这次是用背的（指‘死记’音符和步骤）！”

    郑惠玉对历来的那个表演影响最深刻？

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