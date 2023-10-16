新加坡歌手文慧如和音乐制作人张暐弘星期六（10月7日）在新加坡举行婚礼，席开25桌，邀请亲友和圈内朋友见证幸福时刻。现场星光熠熠，包括文慧如的师姐刘子绚、田铭耀、王俪婷（Olivia Ong）、董姿彦、赖宇涵等。
由林慧玲和许美珍主演，新加坡“鬼王”导演唐永健执导的惊悚片《陪月》即将在下星期上映。《陪月》描述“坐月子”的禁忌，林慧玲和老公新家目前正在装修当中，这个准妈妈也选择宁可信其有，遵守“怀孕禁忌”，不踩进装修工地。
马艺瑄9月中第一次到国外骑行，就挑战100公里路程，她与《联合早报》分享此行收获和乐趣，包括第一次看到无门厕所的反应：“我想上厕所，发现没有门，结果我死憋，死都不上！”
中国抖音和长信传媒联合出品的短视频剧《天涯小娘惹》，由马来西亚新生代演员“四叶草”朱主爱、中国演员于非凡挑大梁，新加坡演员郑斌辉、黄嫊方和徐彬等参演。至于两位主角靠什么“撑下去”？朱主爱笑说：“喝鸡精！化妆老师买的，我一天喝两瓶！”
每年的电视筹款节目《总统星光慈善》除了有总统，还有“常客”阿姐郑惠玉。2023年，她依然没缺席，这次会挑战空灵鼓（steel tongue drum）。她告诉《联合早报》，演奏乐器绝不是她的强项，“我对打鼓，或弹吉他、钢琴等一窍不通，所以我这次是用背的（指‘死记’音符和步骤）！”
满意你的成绩吗？记得下周继续来挑战《娱乐是非题》！
获取更多有关娱乐资讯与娱乐吃瓜
感谢你参与游戏，赶紧去IG参与游戏赢取奖品！