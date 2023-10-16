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每年的电视筹款节目《总统星光慈善》除了有总统，还有“常客”阿姐郑惠玉。2023年，她依然没缺席，这次会挑战空灵鼓（steel tongue drum）。她告诉《联合早报》，演奏乐器绝不是她的强项，“我对打鼓，或弹吉他、钢琴等一窍不通，所以我这次是用背的（指‘死记’音符和步骤）！”