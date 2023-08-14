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许美静将在8月26日于海南岛海口市举行的“天后之夜”演唱会上演出。她接受《联合早报》访问时说：“对于中国的朋友我是深深地被感动的。从早期的台湾、香港，然后到（中国）大陆，都是让我受宠若惊的一段路。我觉得自己很普通，但是他们的爱心是如此深厚。我会尽力把歌唱好，不辜负他们的期望。”