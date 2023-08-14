邱锋泽接受《联合早报》的“快问快答”视频访问时，被问“第一个想到的本地演员是谁”时回答“文芳姐姐”。他解释说，他曾经跟阿姐范文芳合作电视电影《心动》（Love Shake），在片场感受到阿姐的表演魅力。
陈凤玲担任新剧《嫁给不同世界的你》的女主角。2022年投身非营利机构全职工作的她受访时说，《嫁》的拍摄期约三个月，她已跟公司请了无薪假。
1973年，谭咏麟等人找来锺镇涛和一名新加坡乐手Andrew Oh加入，准备成立温拿乐队。可惜，Andrew Oh的签证无法延期，只好离开香港回新加坡。
许美静将在8月26日于海南岛海口市举行的“天后之夜”演唱会上演出。她接受《联合早报》访问时说：“对于中国的朋友我是深深地被感动的。从早期的台湾、香港，然后到（中国）大陆，都是让我受宠若惊的一段路。我觉得自己很普通，但是他们的爱心是如此深厚。我会尽力把歌唱好，不辜负他们的期望。”
中国歌手韩红发起“百人援龙江”行动，帮助提升中国黑龙江省基层医疗卫生服务能力。林俊杰8月初现身黑龙江加入志工行列，令中国粉丝大为感动。8月9日当天，他现身自己在滨海湾金沙艺术科学博物馆开设的快闪咖啡店，变身专业咖啡师，为顾客炮制手冲咖啡。
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