范文芳和邱锋泽有什么关联?
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14.08.2023 蔡欣盈
  1. 新加坡歌手邱锋泽曾经跟范文芳一起拍戏？
    邱锋泽日前接受《联合早报》“快问快答”视频访问。（关俊威摄）

    邱锋泽接受《联合早报》的“快问快答”视频访问时，被问“第一个想到的本地演员是谁”时回答“文芳姐姐”。他解释说，他曾经跟阿姐范文芳合作电视电影《心动》（Love Shake），在片场感受到阿姐的表演魅力。

    邱锋泽认为，最适合住在新加坡的五坚情成员是谁？
  2. 陈凤玲请无薪假，回电视台拍新剧？
    陈凤玲相隔一年，重返演员岗位。（档案照）

    陈凤玲担任新剧《嫁给不同世界的你》的女主角。2022年投身非营利机构全职工作的她受访时说，《嫁》的拍摄期约三个月，她已跟公司请了无薪假。

    陈凤玲重返片场，老公徐鸣杰以什么样的行动支持她？
  3. 由谭咏麟、锺镇涛、陈友、彭健新及叶智强组成的温拿乐队，差点有一个新加坡成员？
    温拿乐队近日举办出道50周年演唱会，并正式宣布解散，未来不再举行合体演唱会。（取自锺镇涛IG）

    1973年，谭咏麟等人找来锺镇涛和一名新加坡乐手Andrew Oh加入，准备成立温拿乐队。可惜，Andrew Oh的签证无法延期，只好离开香港回新加坡。

    温拿乐队成员的50年交情靠什么维系？
  4. 新加坡歌手许美静即将重返中国舞台演出？
    许美静7月参与《联合早报》“传唱百年——当新谣邂逅民歌”演出。（档案照）

    许美静将在8月26日于海南岛海口市举行的“天后之夜”演唱会上演出。她接受《联合早报》访问时说：“对于中国的朋友我是深深地被感动的。从早期的台湾、香港，然后到（中国）大陆，都是让我受宠若惊的一段路。我觉得自己很普通，但是他们的爱心是如此深厚。我会尽力把歌唱好，不辜负他们的期望。”

    除了许美静，这场演出还有哪两位新加坡歌手参与？
  5. 林俊杰8月初到黑龙江当志工，又回新当咖啡师？
    林俊杰回新庆祝国庆日。（取自林俊杰IG）

    中国歌手韩红发起“百人援龙江”行动，帮助提升中国黑龙江省基层医疗卫生服务能力。林俊杰8月初现身黑龙江加入志工行列，令中国粉丝大为感动。8月9日当天，他现身自己在滨海湾金沙艺术科学博物馆开设的快闪咖啡店，变身专业咖啡师，为顾客炮制手冲咖啡。

    林俊杰边冲咖啡边说什么？

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