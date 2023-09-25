本地演艺圈情侣档洪凌及张奕恺9月19日在社媒晒出甜蜜婚纱照，宣布婚礼于今年年底12月15日举行，“手牵着手，我们可以克服一切。再多三个月，我们就是张先生、张太太了。”
林俊杰不仅热爱赛车运动，也非常喜欢驾驶的乐趣，2016年特别受训考取职业赛车驾照。趁世界一级方程式赛车（F1）新加坡夜间大赛9月17日举行之际，他携手滨海湾金沙在艺术科学博物馆设置快闪（pop-up）咖啡站“Miracle Racing Team”。
曾被誉为“电视台五姐”的陈毓芸时隔18年终于复出，将演出新传媒科幻题材新剧《时光倾城》，在剧中扮演蔡琦慧的小姑。
台湾演员邵雨薇和曹佑宁为新加坡导演蔡於位执导的新剧《火星上的维纳斯》（简称《维纳斯》）接受新马媒体视讯访问。《联合早报》问邵雨薇，戏外的她习惯被瞩目吗？她笑回，自己下班后想当隐形人。
星期天（17日）新加坡国家美术馆举办TIME100影响力奖（TIME100 Impact Awards）颁奖礼。得奖的奥斯卡“最佳男配角”关继威（Ke Huy Quan）接受记者采访，分享他最喜欢新加坡的海南鸡饭，自己在新四天，已享用五餐鸡饭。
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