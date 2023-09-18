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本地新剧《金色大道》促成陈泂江和田铭耀首次合作，两人的好默契被剧组称作“最佳CP”。两男回新后互送“暧昧”生日礼，田铭耀回赠寿星陈泂江：人参鸡汤料理包及“私密照”。他们在记者会上公开这张照片——相中人是AI美女版、长发飘飘的田铭耀。