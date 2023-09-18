林慧玲在确认自己怀孕后，第一通拨电话不是拨给老公Matthew Webster（韦伯斯特），而是她的妹妹。与此同时，釜山影展亚洲市场展单元的“亚洲内容奖及全球串流平台奖”9月12日线上公布入围名单，林慧玲以英语剧“Third Rail”入围最佳女演员奖。
本地新剧《金色大道》促成陈泂江和田铭耀首次合作，两人的好默契被剧组称作“最佳CP”。两男回新后互送“暧昧”生日礼，田铭耀回赠寿星陈泂江：人参鸡汤料理包及“私密照”。他们在记者会上公开这张照片——相中人是AI美女版、长发飘飘的田铭耀。
2023年亚洲内容奖及全球串流平台奖（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）9月12日公布入围名单，从“才华横溢出新秀2019”入行四年的曾晓晴，以沃土制作的英语剧《最后的夫人》前传《夜樱》（Sisters of the Night）入围最佳女新人奖。
宋怡霏透露自己在生第一胎后便“偷懒”了四年之久，发现精神状态一直萎靡不振。直到幼女的降生后，觉得自己已经不年轻，如果不继续锻炼，会跟不上两个孩子（长女今年6岁，幼女2岁半）的活力，因此打起精神开始健身。
在9月14日揭晓的“金钟58”入围名单中，李铭顺的弟弟李铭忠以《台湾犯罪故事－生死困局》，首次角逐戏剧节目男主角奖。
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