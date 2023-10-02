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美妆护肤品牌雅诗兰黛（Estée Lauder）星期四（9月28日）傍晚在百利宫（Paragon）商场举办快闪活动，邀请品牌代言人润娥担任特别嘉宾。她在现场分享自己在完成一天的行程后，会在网络看看大家发布的视频和留言，再看戏休息。