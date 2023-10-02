温拿五虎9月25日举行“乘船登陆新加坡”的盛大仪式，宣布12月17日来新加坡办告别演唱会。谈到大家平日聚集时做些什么？原来陈友会下厨，彭健新会钓鱼，最后大家围桌而吃。
新加坡歌手文慧如星期二（9月26日）中午在社媒晒出婚纱照，宣布她“终于终于真的要结婚啦！”她以短信接受《联合早报》访问时透露，她没有请婚礼顾问，婚礼筹备都是小两口亲力亲为：“累，但是很享受。”
新加坡电影发展委员会9月29日早上发布消息，新加坡导演陈哲艺执导，中国演员周冬雨、刘昊然和屈楚萧主演的电影《燃冬》将代表新加坡报名2024年的奥斯卡最佳国际电影奖。
中国歌手华晨宇2013年参加湖南卫视选秀《快乐男声》获年度总冠军出道，2023年迎来出道10周年。他接受《联合早报》电访时透露，开唱前的准备还蛮多的，包括精准调整作息时间。演出前约一周开始戒吃油，两三天前甚至可能不进食，只喝水。
美妆护肤品牌雅诗兰黛（Estée Lauder）星期四（9月28日）傍晚在百利宫（Paragon）商场举办快闪活动，邀请品牌代言人润娥担任特别嘉宾。她在现场分享自己在完成一天的行程后，会在网络看看大家发布的视频和留言，再看戏休息。
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