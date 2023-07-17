雅慧离巢后
有没有机会再拍旧东家的戏？
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17.07.2023 蔡欣盈
  1. 雅慧2月离开新传媒后，没有机再拍旧东家的戏？
    雅慧正在拍摄长寿剧《只此一家》。（取自艺人IG）

    雅慧2月底宣布离开合作15年的新传媒后，3月1日以新身份参与新传媒长寿剧《只此一家》的拍摄。雅慧认为，离巢后最大的转变，是在表演方面变得不一样了。

    雅慧拍完长寿剧后有什么计划？
  2. 沈琳宸透露自己正经历“倦怠期”？
    沈琳宸在社媒分享精神与体力透支的心情。（档案照）

    沈琳宸7月2日在社媒透露自己正经历“倦怠期”。孩子虽是甜蜜的负担，但忙碌的生活似乎让她忽略了自己。沈琳宸说：“感觉上我已经好久没有跟这四道墙以外的任何人说话。我已经好久没有不受干扰地吃一顿饭。”

    初为人母的台湾艺人吴姗儒透露自己一周睡不到24小时，还哭了三次？
  3. 截至2023年6月30日上半年新加坡十大票房中，梁志强身兼执导与演出的《猫山王中王》是唯一上榜的亚洲片？
    李国煌（左起）、梁志强和程旭辉演出《猫山王中王》入列上半年新加坡十大票房。（档案照）

    梁志强执导与演出的贺岁片《猫山王中王》，不仅力挫甄子丹、成龙、郭富城与梁朝伟等人的电影，还与好莱坞电影分庭抗礼。此片在截至2023年6月30日上半年新加坡十大票房中列第10，也是唯一上榜的亚洲片。

    上半年新加坡十大票房中，排在前三甲的是哪几部电影？
  4. 新加坡八、九十年代家喻户晓的烹饪节目《美味佳肴》主持人方太（任利莎）多年来累积收藏了约一百条围裙？
    方太近日在视讯访问中，分享退休后充实的日常生活。（取自艺人脸书）

    方太在视讯访问中告诉《联合早报》，她多年来，累积收藏了约一百条围裙，有些是旅行时购买，有些是小女儿送她。大部分围裙已送出，她只留下喜欢的几件。她笑言：“现在没有一百条了，要这么多做什么？”

    因为疫情，方太已经好几年没来新，她最期待吃什么本地美食？
  5. 韩团Super Junior全员离开经纪公司SM娱乐？
    Super Junior的成员包括神童（左起）、厉旭、圭贤、东海、始源、艺声、希澈、银赫和利特。（取自艺人IG）

    SM娱乐7月14日宣布Super Junior（SJ）成员银赫、东海和圭贤合约到期不续约，不过，三人仍会继续SJ的团体活动。声明中也表示，队长利特、希澈、艺声、神童、始源和厉旭都会续约。

    圭贤将与刘在锡的经纪公司Antenna签约？

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