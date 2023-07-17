雅慧2月底宣布离开合作15年的新传媒后，3月1日以新身份参与新传媒长寿剧《只此一家》的拍摄。雅慧认为，离巢后最大的转变，是在表演方面变得不一样了。
沈琳宸7月2日在社媒透露自己正经历“倦怠期”。孩子虽是甜蜜的负担，但忙碌的生活似乎让她忽略了自己。沈琳宸说：“感觉上我已经好久没有跟这四道墙以外的任何人说话。我已经好久没有不受干扰地吃一顿饭。”
梁志强执导与演出的贺岁片《猫山王中王》，不仅力挫甄子丹、成龙、郭富城与梁朝伟等人的电影，还与好莱坞电影分庭抗礼。此片在截至2023年6月30日上半年新加坡十大票房中列第10，也是唯一上榜的亚洲片。
方太在视讯访问中告诉《联合早报》，她多年来，累积收藏了约一百条围裙，有些是旅行时购买，有些是小女儿送她。大部分围裙已送出，她只留下喜欢的几件。她笑言：“现在没有一百条了，要这么多做什么？”
SM娱乐7月14日宣布Super Junior（SJ）成员银赫、东海和圭贤合约到期不续约，不过，三人仍会继续SJ的团体活动。声明中也表示，队长利特、希澈、艺声、神童、始源和厉旭都会续约。
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