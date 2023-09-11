新加坡艺人宗子杰与台湾女星郭书瑶传热恋?
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11.09.2023 蓝靖仪
  1. 宗子杰和郭书瑶共谱姐弟恋？
    台媒爆宗子杰（左）和郭书瑶（右）是热恋中的情侣。（取自宗子杰IG）

    33岁台湾女星郭书瑶（瑶瑶）日前遭台湾《镜周刊》爆料，指她与好友吃晚餐后凌晨1时散步回家，过程中与27岁新加坡艺人宗子杰视讯，两人聊了接近1小时，姐弟恋传闻喧嚣尘上。

    宗子杰的理想型对象是？
  2. 好友邀请黎沸挥填词，答应后却不见踪影？
    黎沸挥（左）为好友张艺妃（右）圆音乐梦。（受访者提供）

    黎沸挥为好友圆音乐梦，亲手挥刀担任专辑制作和编曲。好友张艺妃在邀请黎沸挥填词后，失联了一段时间。本以为没有后续，她50岁生日那天竟然收到了黎沸挥送来的歌词和demo，为此感动地哭了一整晚。

    为什么想邀请林俊杰担任主唱并不容易？
  3. 欢娱影视与新传媒签约，三位本地艺人有机会到中国拍戏？
    黄暄婷（左起）、洪凌和孙政将在欢娱影视的协助下，开拓中国市场。（新传媒提供）

    知名中国制作人于正创办的欢娱影视宣布与新传媒旗下艺人经纪公司新艺经纪（The Celebrity Agency）合作，为双方的艺人提供更多资源，开拓全球市场。本地艺人孙政、洪凌和黄暄婷将在欢娱影视的协助下，探索在中国发展的机会。

    许凯与吴谨言将进军新马市场？
  4. Selina任家萱生了儿子？
    任家萱产下儿子“小腰果” （取自艺人IG)

    Selina任家萱星期四（7日）中午在IG分享喜讯，她顺利产下宝宝“小腰果”！目前母子平安，Ella和Hebe也一同陪产，看到宝宝出来很开心和感动。

    儿子“小腰果”因肺积水住进保温箱？
  5. 早前宣布解散的温拿乐队，9月来新为慈善合体？
    温拿乐队（互联网）

    香港长寿乐团“温拿乐队”将来新为9月24日的电视慈善筹款节目《公益献爱心40周年》献唱。温拿五虎的成员8月初在香港红馆举办出道50周年演唱会，并在台上宣布即将解散，未来不再举办合体演唱会。这是他们宣布消息后，首次来新演出。

    钟琴是温拿乐队的粉丝？

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