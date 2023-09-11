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香港长寿乐团“温拿乐队”将来新为9月24日的电视慈善筹款节目《公益献爱心40周年》献唱。温拿五虎的成员8月初在香港红馆举办出道50周年演唱会，并在台上宣布即将解散，未来不再举办合体演唱会。这是他们宣布消息后，首次来新演出。