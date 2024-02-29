人工智能我认为今天的AI，已经超越人了。
所以我觉得人类必须要脱离把自己当作金标准。
ChatGPT在2022年底出现之后，研究人工智能的专家学者几乎都很确定地告诉我们，AI相关的应用，在未来10年里会爆发式地出现，不论我们从事什么工作，AI都会是我们生活的一部分。是我们的工具，是我们的伙伴。人类已经步入一个全新的时代。
《联合早报》推出“未来365”系列，不是一个占卜式的预言系列，而是希望每年能邀请到各领域的专家学者，就下来的一年可能出现的变化，带我们预见未来五到10年的趋势。
这个系列第一篇访问的是国际闻名AI专家、创新工场董事长兼CEO李开复。
《时代》杂志去年底第一次推出在人工智能领域最具影响力的100人，李开复名列其中。62岁的李开复出生台北，在美国受教育，是最早研究AI的华人学者，堪称最懂AI的科学家之一，同时他也是做风险投资的趋势专家。
这次的访问是通过视讯进行，李开复在北京海淀区中关村的创新工场，我在大巴窑报业中心的办公室。访问之后，我用一个AI软件，把一小时带语音的画面，转换为文字，准确度很高，省去了没有AI的时候至少一整天的工作。
我想起李开复2007年的一句名言：“当一个工作是五秒内可以做出判断的，或者重复性的工作，这个工作将被完全取代。”
像哆啦Ａ梦一样有百宝袋的机器猫朋友还没出现，而AI已经在我们身边，我们该怎么理解这个新的时代？
AI进入2.0时刻
所有应用都须重写
从第一个战胜人类的下棋机器人AlphaGo到ChatGPT，AI与人的距离越来越近，未来一年到五年里，这个领域还会有什么重大发展和变化？
这个问题很有意思，背后的假设是：人比AI强、AI正在逼近人。但这是一个错误的假设。
李开复认为，20年前人能做的事，AI大概可以做其中1%，AlphaGo之后大概可以做5%，可是今天AI可以做太多不可思议的事，产出比人更有深度的内容，模仿人做非常逼真的对话，还可以发明新药和新的治疗。
人类过去是地球上最聪明的动物，现在人能做的事情，百分之六七十AI可以做得一样好或更好。如果看一个综合的通用智力来说，我认为今天的AI，已经超越人了。所以我觉得人类必须要脱离把自己当作金标准。”
打造AI First概念
让每一个应用对接一个AI大脑
当然，人还能做一些AI不能做的事情，AI也能做一些人类不能做的事情。这两个物种其实本来就是各有优势，但是今天人类已经不是这个地球上最聪明的物种。
虽然如此，AI可以给人类现有的应用赋能。人需要工作、娱乐、交友、沟通、学习等等，这些需要都有一个PC或移动互联网的应用来支撑，而李开复所谓的AI First概念，就是让每一个应用都对接一个AI的大脑。
比如说过去我们要写一份报告，就会打开一个文字处理软件，在空白文件上面一个字一个字地打。当我们有了AI这个助手，它的IQ等于100个博士，能够帮人把该读的资料读完。
人类狭窄的思维、非常低的带宽，不可能用短时间来学到这些知识或者论文里的精髓。我们人阅读，只能读比较简单的东西，因为我们脑子一下子读不了5000页的文章，无法达成一个非常精髓的结论。AI可以快速做一个PowerPoint来给我们解释。人把需要学习的东西让AI去学习，然后回来当我们的老师。
能做三件人类不会做的事
两年内网上交流AI会占一半
李开复预测，在两年之内，和我们在网上交流的，有一半会是AI，它会做三件人类不会做的事。
第一 它会针对每一个交流的对象去了解这个人，去满足这个人的需求，针对这个用户的特性去打造他喜欢的一个朋友。
第二 AI可以经过一个叫做“对齐”（alignment）的过程，让自己变得特别幽默可爱，善解人意等，它能懂你，能够成为你喜欢交流的对象和朋友。
第三 AI不像人有很多缺点。你可以要求它不发怒，不讲一些讽刺的不好听的话，它讲的一切都是善意的。
人类有史以来，最快能达到1亿用户的技术或者软件，一年前是TikTok，大概用九个月达到了1亿用户；ChatGPT面世后，两个月就达到1亿用户，Character AI在六个月内也达到1亿。现在全世界最好的技术应用第一、第二名都是AI了，只要两年的时间，首10名、20名，甚至100名可能都会是有AI的应用。如果你把AI拿掉，这个App就会失灵。
李开复笃定地说：“AI已经进入2.0时刻，所有应用都会被重写一遍，这是一个不可错过的革命。”
人要保持信任和爱
否则会很孤独
对人工智能的发展要充满热情，但不能影响人的感情。
我们心灵拷问一下，有什么是我们人类能，而AI不能的事？可能就只有两类。一是人与人之间的信任、爱和感情；另外就是人的创造力，还有处理复杂事物的能力。
2013年李开复罹患癌症，身上长了20多个肿瘤，17个月的抗癌成功后，不再复发。这段生病的经历，让他更能感受到跟家人的联系，是AI不能取代的。
他领悟到人与人之间的心灵沟通和信任，还有爱，是今天科学不能解释的。AI能帮人做好多现在人们做的事，同时AI也有可能有很多做不了的事，包括取代人与人之间的爱。
另外，AI可以让人类从重复性工作中解脱出来，让我们人类可以花更多的时间做我们更擅长，或者给我们带来真正的成长和喜悦的事情。
亚洲的传统是享受大家庭在一起的喜悦，或者每一个人有自己喜欢的嗜好，比如摄影、书法，哪怕做不到一个世界级的水平，能够花时间做自己爱做的事情，就会感受到生命的意义。
人在世界上很多不快乐，但是我们人不要逃避，不要逃避人。如果人与人之间有各种不快乐就去找AI，这样每个人可能就很孤独，这是极端不好的现象。
美国科技强中国应用好
AI之争未知鹿死谁手
现在大家比较关注地缘政治问题，中美之间的矛盾已经扩大到各领域，尤其是科技领域。去年底美国限制向中国出口更先进的GPU晶片，GPU决定了算力（computility），限制GPU出口等于掐住中国发展AI算力的脖子。而决定AI发展的，除了算力，还有数据和算法。
李开复说，美国在GPU方面领先，也用这个优势试着去巩固和保障领先的地位。但大家可能忽略了两件事，第一是数据的采集和优化，中国人口众多，在采集数据方面，勤奋努力可以把这个部分做好。第二是非常繁杂的软件的开发，要把AI的运算、学习和推理做好，不只是算法，很大程度还在于软件工程，包括网络的协议处理，还有怎么去搬运大量的数据。
在确保有效运用每一个GPU方面，中国并不输给任何国家。
李开复认为，中国已经毫无疑问是世界最强的“消费者应用开发者”，它不是所有的应用、所有的软件都领先，但是在常用的手机App上，中国是绝对领先的。
“微信要比WhatsApp好用很多倍，TikTok抖音要比Instagram好用很多倍，美团要比Door Dash好用很多倍。包括最近出海的Shein、拼多多的Temu，都是世界顶尖的。中国其实在过去的十几年，悄悄地成为世界上最好、最多的产品经理和开发者、创业者的地方。”
面向消费者的应用，永远是新平台和技术的重要推手，在移动互联网时代如此，AI时代李开复相信也是一样的，所以他认为，未来鹿死谁手还真的很难说。
小国如新加坡能扮演什么角色？
小国如新加坡，人才和数据与大国相比都是九牛一毛的，在未来AI世界里，能够扮演一个怎么样的角色？
李开复觉得新加坡其实机会也挺多的。
第一 新加坡整个科研相当靠前。
第二 新加坡本身市场不大，所以必须往外看，今天做得很好的公司，包括Sea（冬海）、Grab等等，都是面向东南亚甚至更大的市场。反而是一些市场规模较大的国家，比如说几千万人的市场里面，可能就会有很多创业者只做自己国家需要的东西，反而达不到像Grab和Sea这样的规模。
第三 新加坡是东南亚这个非常高速成长的地区里最具有技术竞争力的国家。还有非常聪明的政府，应有能力推动一些好的政策，解决一些重大的问题。这能吸引一些科技公司把新加坡作为试验田，再把产品推向全世界。
最后就是新加坡非常巧妙地维护了与中国和美国两个国家的关系。现在其实有不少中国人和美国人都愿意到新加坡，或者和新加坡合作。
李开复认为，新加坡的创业环境不错，但是不如中国和美国那么大、那么强。他认为新加坡应利用本身的几个独特优势。一个就是它非常明智的政府能够做一些比较胆大而且更具雄心的动作，让这个时代来临的时候，新加坡不但不落后，而且还可以成为世界前几名的国家。
AI的时代来得实在太快了。这两年已经从一个平均人的IQ到了超过所有人的IQ，如果现在用大量的政府资源去推动，让新加坡成为在AI时代的世界前五的国家，我觉得机会是存在的。新加坡是有能力、有优势的，但是需要尽快的去捕捉这样的一个机会。
李开复推荐书单
- 《AI科学家李飞飞的视界之旅》 / 李飞飞
The Worlds I See : Curiosity, Exploration, and Discovery at the Dawn of AI / Li Fei-Fei
- 《AI 2041 : 预见10个未来新世界》 / 李开复、陈楸帆
AI 2041 : Ten Visions for Our Future / Lee Kai Fu, Chen Qiufan
- 《原则》 / 瑞·达利欧
Principles / Ray Dalio
- 《零规则：网飞與其改造文化》 / 里德·哈斯廷斯, 艾琳·迈尔
No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention / Reed Hastings, Erin Meyer
- 《我的经验与教训》 / 苏世民
What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence / Stephen A. Schwarzman