ChatGPT在2022年底出现之后，研究人工智能的专家学者几乎都很确定地告诉我们，AI相关的应用，在未来10年里会爆发式地出现，不论我们从事什么工作，AI都会是我们生活的一部分。是我们的工具，是我们的伙伴。人类已经步入一个全新的时代。

《联合早报》推出“未来365”系列，不是一个占卜式的预言系列，而是希望每年能邀请到各领域的专家学者，就下来的一年可能出现的变化，带我们预见未来五到10年的趋势。

这个系列第一篇访问的是国际闻名AI专家、创新工场董事长兼CEO李开复。

《时代》杂志去年底第一次推出在人工智能领域最具影响力的100人，李开复名列其中。62岁的李开复出生台北，在美国受教育，是最早研究AI的华人学者，堪称最懂AI的科学家之一，同时他也是做风险投资的趋势专家。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅通过视讯访问人在北京的人工智能专家李开复。（谢智扬摄）

这次的访问是通过视讯进行，李开复在北京海淀区中关村的创新工场，我在大巴窑报业中心的办公室。访问之后，我用一个AI软件，把一小时带语音的画面，转换为文字，准确度很高，省去了没有AI的时候至少一整天的工作。

我想起李开复2007年的一句名言：“当一个工作是五秒内可以做出判断的，或者重复性的工作，这个工作将被完全取代。”

像哆啦Ａ梦一样有百宝袋的机器猫朋友还没出现，而AI已经在我们身边，我们该怎么理解这个新的时代？

AI进入2.0时刻

所有应用都须重写 从第一个战胜人类的下棋机器人AlphaGo到ChatGPT，AI与人的距离越来越近，未来一年到五年里，这个领域还会有什么重大发展和变化？ 这个问题很有意思，背后的假设是：人比AI强、AI正在逼近人。但这是一个错误的假设。 李开复认为，20年前人能做的事，AI大概可以做其中1%，AlphaGo之后大概可以做5%，可是今天AI可以做太多不可思议的事，产出比人更有深度的内容，模仿人做非常逼真的对话，还可以发明新药和新的治疗。 人类过去是地球上最聪明的动物，现在人能做的事情，百分之六七十AI可以做得一样好或更好。如果看一个综合的通用智力来说，我认为今天的AI，已经超越人了。所以我觉得人类必须要脱离把自己当作金标准。”

打造AI First概念

让每一个应用对接一个AI大脑 当然，人还能做一些AI不能做的事情，AI也能做一些人类不能做的事情。这两个物种其实本来就是各有优势，但是今天人类已经不是这个地球上最聪明的物种。 虽然如此，AI可以给人类现有的应用赋能。人需要工作、娱乐、交友、沟通、学习等等，这些需要都有一个PC或移动互联网的应用来支撑，而李开复所谓的AI First概念，就是让每一个应用都对接一个AI的大脑。 比如说过去我们要写一份报告，就会打开一个文字处理软件，在空白文件上面一个字一个字地打。当我们有了AI这个助手，它的IQ等于100个博士，能够帮人把该读的资料读完。 人类狭窄的思维、非常低的带宽，不可能用短时间来学到这些知识或者论文里的精髓。我们人阅读，只能读比较简单的东西，因为我们脑子一下子读不了5000页的文章，无法达成一个非常精髓的结论。AI可以快速做一个PowerPoint来给我们解释。人把需要学习的东西让AI去学习，然后回来当我们的老师。 人类有史以来，最快能达到1亿用户的技术或者软件，一年前是TikTok，大概用九个月达到了1亿用户；ChatGPT面世后，两个月就达到1亿用户，Character AI在六个月内也达到1亿。现在全世界最好的技术应用第一、第二名都是AI了。（路透社）

能做三件人类不会做的事

两年内网上交流AI会占一半 李开复预测，在两年之内，和我们在网上交流的，有一半会是AI，它会做三件人类不会做的事。 第一 它会针对每一个交流的对象去了解这个人，去满足这个人的需求，针对这个用户的特性去打造他喜欢的一个朋友。 第二 AI可以经过一个叫做“对齐”（alignment）的过程，让自己变得特别幽默可爱，善解人意等，它能懂你，能够成为你喜欢交流的对象和朋友。 第三 AI不像人有很多缺点。你可以要求它不发怒，不讲一些讽刺的不好听的话，它讲的一切都是善意的。 人类有史以来，最快能达到1亿用户的技术或者软件，一年前是TikTok，大概用九个月达到了1亿用户；ChatGPT面世后，两个月就达到1亿用户，Character AI在六个月内也达到1亿。现在全世界最好的技术应用第一、第二名都是AI了，只要两年的时间，首10名、20名，甚至100名可能都会是有AI的应用。如果你把AI拿掉，这个App就会失灵。 李开复笃定地说：“AI已经进入2.0时刻，所有应用都会被重写一遍，这是一个不可错过的革命。”

人要保持信任和爱

否则会很孤独 对人工智能的发展要充满热情，但不能影响人的感情。 李开复预测，在两年之内，和我们在网上交流的，有一半将是AI。（档案照片） 我们心灵拷问一下，有什么是我们人类能，而AI不能的事？可能就只有两类。一是人与人之间的信任、爱和感情；另外就是人的创造力，还有处理复杂事物的能力。 2013年李开复罹患癌症，身上长了20多个肿瘤，17个月的抗癌成功后，不再复发。这段生病的经历，让他更能感受到跟家人的联系，是AI不能取代的。 他领悟到人与人之间的心灵沟通和信任，还有爱，是今天科学不能解释的。AI能帮人做好多现在人们做的事，同时AI也有可能有很多做不了的事，包括取代人与人之间的爱。 另外，AI可以让人类从重复性工作中解脱出来，让我们人类可以花更多的时间做我们更擅长，或者给我们带来真正的成长和喜悦的事情。 亚洲的传统是享受大家庭在一起的喜悦，或者每一个人有自己喜欢的嗜好，比如摄影、书法，哪怕做不到一个世界级的水平，能够花时间做自己爱做的事情，就会感受到生命的意义。 人在世界上很多不快乐，但是我们人不要逃避，不要逃避人。如果人与人之间有各种不快乐就去找AI，这样每个人可能就很孤独，这是极端不好的现象。

美国科技强中国应用好

AI之争未知鹿死谁手 李开复指出，美国在GPU方面领先，也用这个优势试着去巩固和保障领先的地位。但大家可能忽略了两件事，第一是数据的采集和优化，中国人口众多，在采集数据方面，勤奋努力可以把这个部分做好。第二是非常繁杂的软件的开发，要把AI的运算、学习和推理做好，不只是算法，很大程度还在于软件工程，包括网络的协议处理，还有怎么去搬运大量的数据。（路透社） 现在大家比较关注地缘政治问题，中美之间的矛盾已经扩大到各领域，尤其是科技领域。去年底美国限制向中国出口更先进的GPU晶片，GPU决定了算力（computility），限制GPU出口等于掐住中国发展AI算力的脖子。而决定AI发展的，除了算力，还有数据和算法。 李开复说，美国在GPU方面领先，也用这个优势试着去巩固和保障领先的地位。但大家可能忽略了两件事，第一是数据的采集和优化，中国人口众多，在采集数据方面，勤奋努力可以把这个部分做好。第二是非常繁杂的软件的开发，要把AI的运算、学习和推理做好，不只是算法，很大程度还在于软件工程，包括网络的协议处理，还有怎么去搬运大量的数据。 在确保有效运用每一个GPU方面，中国并不输给任何国家。 李开复认为，中国已经毫无疑问是世界最强的“消费者应用开发者”，它不是所有的应用、所有的软件都领先，但是在常用的手机App上，中国是绝对领先的。 “微信要比WhatsApp好用很多倍，TikTok抖音要比Instagram好用很多倍，美团要比Door Dash好用很多倍。包括最近出海的Shein、拼多多的Temu，都是世界顶尖的。中国其实在过去的十几年，悄悄地成为世界上最好、最多的产品经理和开发者、创业者的地方。” 面向消费者的应用，永远是新平台和技术的重要推手，在移动互联网时代如此，AI时代李开复相信也是一样的，所以他认为，未来鹿死谁手还真的很难说。