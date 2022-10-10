马来西亚各州及联邦直辖区概况 马来西亚政治在2018年大选出现天翻地覆的改变，之后政局持续动荡，多个州属政权一再易手。



马国大选即将到来，《联合早报》为读者梳理了马国各州及联邦直辖区的概况。 更多报道 巫统

国盟

国阵

希盟

民兴党

伊党

土团党

国盟

柔佛州 Johor 26 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 18 国阵 8 概况：柔佛是巫统的发源地及国阵堡垒区，也是马国半岛国会议席数量最多的州属，因此在马来西亚素有“得柔佛者得天下”的说法。2018年大选，国阵首次输掉柔州政权及多个国会议席，但2020年喜来登事件土团党退出希盟后，在柔佛和国阵合作，令国阵得以再次执政柔佛。 今年3月柔佛州选，国阵赢得40席，可自己执政，不必再与土团党合作。由于州选才过不久，预计本届大选州议会不会同步解散，柔佛选民因此只须投选国会议员。 焦点人物：慕尤丁（可能最后一次上阵）、希山慕丁、魏家祥、刘镇东 看点： 国阵能否东山再起，在多个国会选区，特别是土团党竞选的选区胜出？ 华人及游子，尤其是在新加坡工作的柔佛选民还会积极回乡投票吗？

玻璃市 Perlis 3 国会议席 2018年大选成绩(席) 国阵 2 希盟 1 概况：马国最小的州，只有三个国会议席，向来由国阵掌控，是2018年大选中，国阵唯一没有丢失三分二多数席的州属，在政治上有重要指标意义。 看点：若伊党和土团党合作，国阵尤其是巫统是否还能毫无悬念赢得州政权及现有的两个国会议席，再下一城？

吉打 Kedah 15 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 10 和谐阵线 3 国阵 2 概况：2008年大选，国阵首次输掉州政权，由民联（希盟前身）执政。2013年大选，巫统以马哈迪儿子慕克力为州务大臣人选为号召，成功赢回州政权。可是到了2018年，马哈迪加盟希盟并在浮罗交怡国会选区上阵，与慕克力一起在吉打掀起“政治海啸”，横扫10个国会议席及赢得州政权。 2020年喜来登事件后，两名公正党州议员退出希盟、四名土团党州议员转投国盟，导致马哈迪派系组成的希盟州政府倒台，慕克力失去州务大臣职。 焦点人物：马哈迪、慕克力 看点：马哈迪是否会上阵捍卫原区及获胜？父子两人是否仍能吸票？

槟州 Penang 13 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 11 国阵 2 概况：自2008年大选开始，槟州连续三届由以民行党为主的希盟（2008年为民联）执政。安华的政治老巢峇东埔也在槟州，2018年由女儿努鲁依莎当选峇东埔区国会议员，因此槟州可谓希盟的堡垒州。 不过，希盟执政的槟州可能不会同步解散州议会。若是如此，意味着只有国会选区须选举。 焦点人物：林冠英、曹观友、努鲁依莎 看点： 林冠英卸任后，由曹观友首次以槟州首长身份领军，民行党和希盟能否继续以大比数获胜？ 2018年大选在槟州全军覆没的马华能否取得零的突破？

霹雳州 Perak 24 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 13 国阵 11 概况：2018年大选希盟以微差优势执政霹雳，但在2020年喜来登事件后倒台，由退出希盟的土团党联合巫统和伊党组成新的州政府，并由土团党的阿末法依沙出任州务大臣。不料巫统不久后通过议会不信任动议迫使阿末法依沙辞职，改由巫统人当大臣。霹雳三年内经历了三次的州务大臣宣誓（阿末法依沙先代表希盟，后代表国盟），突显州内政局充满变数，各阵营都没有绝对优势。 看点：阿末扎希、阿末法依沙、倪可敏 巫统主席阿末扎希的国会选区在霹雳峇眼拿督，他和纳吉的贪腐案会如何影响他和巫统在霹雳的选情？ 倪可敏的胜败及得票率将反映希盟及民行党是否已流失非马来选民，尤其是华族选民的支持。

雪兰莪州 Selangor 22 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 20 国阵 2 概况：雪州自2008年首次经历政权轮替后，由公正党代表出任州务大臣至今，而州内华族和印族选民对民联及后来的希盟政府的支持率一直处在相对稳定的高水平。2015年民联瓦解、希盟诞生，但失去伊党后希盟的马来支持率开始下滑。 来临大选，希盟执政的雪州可能不同步解散州议会，意味着可能只有国会选区须选举。 看点：阿兹敏、拉菲兹（可能参选） 阿兹敏是原任雪州鹅唛区国会议员，叛出公正党后，他在雪州还有影响力吗？选民会继续支持他吗？ 雪州是马国最富裕的先进州，选民普遍更关心经济议题。目前马国的经济情况、通货膨胀等会如何影响雪州的选情？

森美兰州 Negeri Sembilan 8 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 5 国阵 3 概况：2018年5月大选希盟首次赢得森州政权；同年10月，获特赦出狱的安华参加并赢得波德申补选，重返国会，巩固希盟在森州的地位。 不过，2020年希盟中央政府倒台，以及隔年凯利出任卫生部长，抗疫表现受到肯定后，为国阵和巫统赢回一些民心。 焦点人物：凯利、莫哈末哈山、陆兆福、安华 看点： 巫统将派署理主席莫哈末哈山到凯利原来的林茂国会选区上阵，一旦当选及国阵赢得大选，莫哈末哈山可能出任首相。这会否加剧巫统分裂？莫哈末哈山稳操胜券？凯利何去何从？ 陆兆福出任民行党秘书长后首次领军大选，能否在自己的芙蓉国会选区交出漂亮的成绩单？ 安华还会继续在目前的波德申国会选区上阵吗？若是，他能顺利连任吗？

马六甲州 Malacca 6 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 4 国阵 2 概况：2018年全马狂吹的反风令希盟首次赢得甲州政权，但2020年2月底发生喜来登事件后，国盟推翻希盟夺得州政权。随后甲州巫统发生内斗，有四名州议员撤销对巫统籍州首长的支持后，州元首随即宣布解散州议会举行州选。 以巫统为首的国阵在州选中赢得三分二多数席执政，不必再与国盟合组政府。由于去年才举行州选，因此甲州议会预计不与国会同步解散。 看点：国阵在甲州议会选举中狂胜，强势赢回州政权，大选时是否能同样拿下多数国会议席？

彭亨州 Pahang 14 国会议席 2018年大选成绩(席) 国阵 9 希盟 5 概况：彭亨是国阵在2018年大选中少数保住州政权的选区，当时主要是靠前首相纳吉的地方势力支持。现任首相依斯迈沙比里的百乐国会选区也在彭亨。 焦点人物：依斯迈沙比里、纳吉长子或代理人、赛夫丁 看点： 纳吉入狱后，盛传他的长子莫哈末尼查将代父出征，在纳吉原来的北根国会选区上阵。若传闻属实，莫哈末尼查能否成功捍卫这个家族的政治堡垒？ 依斯迈沙比里会否获巫统主席阿末扎希委派，在原来的百乐国会选区上阵？若继续上阵，能否以首相身份大胜？

登嘉楼州 Terengganu 8 国会议席 2018年大选成绩(席) 伊党 6 国阵 2 概况：伊党曾在1999年大选赢得登州政权，但在后来的三届大选中败给国阵，直到2018年大选才再次执政登州。换言之，伊党和巫统在登州势均力敌。不过，伊党此前曾说，登州不会在2023年3月之前解散州议会。 焦点人物：哈迪阿旺 看点：国阵若能在登州赢得更多议席，将反映出马来选票回流。

吉兰丹州 Kelantan 14 国会议席 2018年大选成绩(席) 伊党 9 国阵 5 概况：伊党自1990年大选赢得丹州政权后执政至今，一直是伊党的堡垒区。2018年大选伊党在全马赢得18个国会议席，其中丹州就贡献了一半。 焦点人物：拉沙里、安努亚慕沙、达基尤丁 看点：伊党在丹州地位难以撼动，就看它成为联邦政府一员后能不能加分，赢得更多国会议席。

沙巴 Sabah 25 国会议席 2018年大选成绩(席) 国阵 10 民兴党 8 民行党 3 公正党 3 沙团结党 1 概况：2018年大选时，沙巴州政权一度悬而未决，还发生首长闹双包问题，最终法庭裁决沙巴民兴党组成的政府合法。同年12月，沙巴巫统领导层集体退出巫统，成为亲沙菲益政府的无党籍议员，但2020年喜来登事件令联邦政权更迭后，多名巫统议员跳槽回巫统为首的新联盟，导致沙菲益政府失去州议会多数支持，被迫解散州议会举行州选。 2020年9月沙巴州选，由国阵、国盟和亲国盟的沙巴团结党组成的沙巴人民联盟胜出，重新执政沙巴。由于州选才过两年，预计沙巴州议会这次不会和国会同步解散。 焦点人物：沙菲益 看点：沙菲益领导的沙巴民兴党若能从国阵手中赢得更多国会议席，有机会和砂拉越政党联盟一起成为造王者，大选后在组建联邦政府上扮演关键角色。

砂拉越州 Sarawak 31 国会议席 2018年大选成绩(席) 砂国阵 19 民行党 6 公正党 4 独立人士 2 概况：砂拉越是全马国会议席最多的州属。尽管以土保党为首的砂国阵在2018年大选中赢得19席，但国阵输了联邦政权，促使由砂国阵四个主要成员党土保党、砂人联党、砂人民党与民进党退出国阵，成立新的砂州政党联盟（砂盟）。砂盟不仅执政砂州，也支持国盟，成为联邦政府成员。 焦点人物：张健仁、张庆信、旺祖乃迪 看点：上届大选，仍是砂国阵成员党的人联党在华人区全军覆没，这次以砂盟旗帜上阵，能否重获华社支持？

吉隆坡联邦直辖区 Kuala Lumpur 11 国会议席 2018年大选成绩(席) 希盟 11 无党籍人士 1 概况：吉隆坡作为首都，却一直是在野阵营的强区。2018年大选国阵在吉隆坡全军覆没，由希盟赢得11个国会议席中的10个，连唯一胜选的无党籍候选人也是亲希盟人士。 焦点人物：郭素沁、方贵伦、陈国伟、法米 看点：希盟执政22个月表现不尽如人意，不少选民失望不已，会否影响希盟选情，导致希盟在吉隆坡丢失一些选区？

布城联邦直辖区 Putrajaya 1 国会议席 2018年大选成绩(席) 国阵 1 概况：布城是2003年新增的国会选区，作为中央政府行政中心，这个选区一直由巫统代表当选。上届大选反风大吹，但巫统强人东姑安南依然成功守土。 看点：东姑安南和纳吉及阿末扎希一样被贪腐官司缠身，纳吉入狱及巫统分裂，会否冲击巫统选情？