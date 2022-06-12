我们不怕雨，我们怕风。风一吹来，会弄坏很多东西。

郑益华忆述，几年前的一场水龙卷把奎笼的锌板屋顶一片片卷起，掉落大海；渔船也被卷飞的木片弄损，重新整修花了上万元。

闪电打雷是渔场的另一大忌，阿华奎笼曾被雷电击中，一星期停了两次电。

郑益华解释，渔场屋顶铺了多个太阳能板供电，若被雷电击中，太阳能板和逆变器（inverter）就无法使用，只能依赖备用的发电机。

他无奈笑说：“我们只能尽量安装避雷针，但有时也避不了，要看运气好坏。可以避免的，我们尽量避免；要是不能避免，也没办法。”