危机变转机疫后再出发

受益了
德仁·欧利维罗（后排左）和刘喜临（后排右）在达曼裕廊小贩中心经营一家西餐摊位，两人育有两名儿子，八岁的欧康渝（前排左）和六岁的欧家安（前排右）。

夫妻档 - 小贩

德仁·欧利维罗Daren Oliveiro(41岁)
刘喜临(37岁)
德仁·欧利维罗（后排左）和刘喜临（后排右）在达曼裕廊小贩中心经营一家西餐摊位，两人育有两名儿子，八岁的欧康渝（前排左）和六岁的欧家安（前排右）。

受益于

减免小贩中心摊主的租金Rental Waiver 巴刹与熟食摊贩援助基金Market and Hawker Centre Relief Fund 消费税补助券－特别现金补助GST Voucher - Cash Special Payment 消费税补助券 - 水电费回扣特别补助金GST Voucher - U-Save Special Payment

夫妻档德仁·欧利维罗（Daren Oliveiro，41岁）和刘喜临（37岁）约五年前在达曼裕廊小贩中心开设自己的西餐摊位，开业至今，近一半的时间都在疫情中度过。

受疫情影响，摊位的营业额下跌超过一半，每月收入介于数百元至1000多元。为提高营业额，德仁和刘喜临掌握数码科技，运用社交媒体以及线上平台宣传和提供订餐与外送服务。

德仁说：“有时一天内有少过10个人到摊位光顾，我就会感到很担心，如果没有人来买，食物也会坏。”

政府减免小贩中心摊主的租金（Rental Waiver）以及发放500元的巴刹与熟食摊贩援助基金（Market and Hawker Centre Relief Fund），有助减少夫妻两人的成本与亏损。

德仁和刘喜临育有两个孩子，大儿子8岁，小儿子6岁，一家四口和德仁的父母同住在达曼裕廊一带的四房式组屋。孙子平时由祖父母轮流照顾，两个小朋友偶尔也会到摊位帮忙。

疫情期间，大儿子须居家学习，导致夫妻两人的生活更加忙碌。德仁通常会先到小贩中心开档，刘喜临则在家协助孩子登录居家学习的线上平台后，再到摊位帮忙。

儿子居家学习，再加上疫情期间大家较常待在家中，德仁一家每月的水电费和日常开销也上涨。

政府发放一次性消费税补助券—特别现金补助（GST Voucher – Cash Special Payment）和消费税补助券—水电费回扣特别补助金（GST Voucher – U-Save Special Payment）等家庭援助配套，有助减轻德仁一家的经济负担。

我主要是用来买菜和一些日常用品，与其花自己口袋里的钱，我有一个消费税补助券的‘钱包’可以用。

尽管疫情给一家四口带来许多挑战，他们仍对未来充满期盼。

德仁说：“我希望生意能越来越好，孩子们也可以好好上学，不需要居家学习。”

林慧敏
刘祖蔚在失业后开私召车补贴家用，同时也和朋友一起经营一家火锅店。

火锅外送生意

刘祖蔚(38岁)
刘祖蔚在失业后开私召车补贴家用，同时也和朋友一起经营一家火锅店。

受益于

冠病疫情司机援助基金COVID-19 Driver Relief Fund 减免租金Rental Waiver

疫情期间遭公司裁员，刘祖蔚将危机化为转机，失业后一边开私召车补贴家用，一边与友人经营自己的火锅店，展开自己精彩又充实的斜杠人生。

刘祖蔚（38岁）原本在一家德士公司担任营运主管，不料在2020年12月，公司将他所任职的部门关闭，他也因此被裁退。

考虑到家里还有两名年幼的孩子要照顾，刘祖蔚不想花太多时间寻找新工作，立即向私召车平台Grab申请当司机。

我每天都需要开车，一天要花大约12到14个小时在路上，才能赚取跟之前在公司上班时一样的收入。

每当社交人数限制收紧时，出门的人减少，刘祖蔚的收入就会受到波及，每天在路上跑的时间也就更长了。

获得政府的冠病疫情司机援助基金（COVID-19 Driver Relief Fund），对刘祖蔚来说宛如及时雨。

刘祖蔚说，除了车租以外，添油也是一笔不小的费用，每日获得介于5元至25元的援助，有助补贴他每个月的油费。

疫情期间，刘祖蔚不畏挑战，和喜爱吃火锅的朋友们一起创办火锅外送生意。

我们是一班很喜欢吃火锅的朋友，想到不能聚在一起，又很想吃火锅，就想说可以做外送，将火锅送到顾客家中。
　

当防疫措施逐步放宽后，他们也在去年设立实体店面。

但堂食限制反复，重创餐馆生意。刘祖蔚说，在禁止堂食和限制两人堂食期间，每个月的营业额下滑高达八成。“还好政府在那段时间减免租金（Rental Waiver），我们才没有损失那么多。”

刘祖蔚说，自己不幸在疫情期间失业，但这也为他带来人生的转机。

之前我在打工，现在也成为一个小老板。我觉得自己还蛮幸运的，在危机之中找到了转机。
林慧敏
经历过沙斯疫情，康泰旅行社副总经理钟美英率先提出“本地游”概念。

康泰旅行社

钟美英
经历过沙斯疫情，康泰旅行社副总经理钟美英率先提出“本地游”概念。

受益于

雇佣补贴计划Jobs Support Scheme 外籍劳工税豁免Foreign Worker Levy Waiver 旅游执照费豁免STB Licence Fee Waiver

2020年7月，新加坡旅游局允许旅游业者分阶段恢复营业时，本地旅行社基本面临同一个选择：继续关门还是重开。

在多数同行选择继续观望的时候，康泰旅行社副总经理钟美英做出一个大胆的决定——开门营业，并把重心从境外旅游转向国内。从业20余年，又经历过沙斯疫情，钟美英相信本地游会是打开市场的一个出口。

从外岛开始，康泰旅行社陆续开发出乌敏岛、圣约翰岛、龟屿岛等八个本地游行程，适逢政府推出“重新探索新加坡”消费券（SingapoRediscovers Vouchers），本地游在去年3月和4月迎来小高峰，每月发团30多个，平均团员超20人。

正当生意初见起色，疫情的反复，让康泰旅行社不得不再度暂停营业。

这样的暂停，康泰旅行社在2021年共经历三次。与数月内得到控制的沙斯疫情相比，冠病疫情似乎充满不确定性。

看不到这条路有多远，看不到未来是怎样，这是我们最担忧的。

然而，面对诸多变数，政府的“及时雨”，给了钟美英坚持下去的动力。

从雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）、外籍劳工税豁免（Foreign Worker Levy waiver）到旅游执照费豁免（STB Licence Fee ｗaiver）等，政府的各类补助都让康泰旅行社挺过严冬。

虽然政府的资助四方八面，但钟美英强调，业者本身也要“有一颗要生存下去的心”。

疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）开通后不久，钟美英的办公桌上就摆满了VTL行程。尽管奥密克戎变异毒株的出现又带来新变数，但这一次，康泰旅行社已经做好了重新出发的准备。

黎康
为生产绿色办公家具，吴淑雄掷重金引入两台家具自动化生产机器。

家具制造商

吴淑雄
为生产绿色办公家具，吴淑雄掷重金引入两台家具自动化生产机器。

受益于

设计创新计划Design Innovation Programme 生产力提升计划Productivity Solutions Grant 中小企业数码计划SMEs Go Digital 企业可持续发展计划Enterprise Sustainability Programme

成立不过25年，本地家具制造公司Office Planner主攻绿色办公家具已有11个年头。

2011年，当创办人吴淑雄最初有做环保家具的想法时，新加坡尚未有认证环保家具的专责机构。

为贯彻“绿色”理念，吴淑雄特别从澳大利亚请来专家，耗时九个月让工厂焕然一新。从板材到胶水，再到生产工艺，每个环节都力求环保。运输方面，吴淑雄同样要求减碳：“不找到本区域内的供应商，我们永远也不能减少碳足迹。”

吴淑雄也试图改变绿色家具在大众心中价格高昂的印象，一方面四处寻找价格更低的供应商，另一方面也通过拿下政府项目，以量制价。

11年过去，Office Planner不光拿下新加坡环境理事会颁发的三个绿色标签（Green Label）认证，更成为本地12家获得绿色基因（GreenDNA）认证的公司中，唯一一家家具公司。

多年积累，好不容易在绿色家具领域蹚出一条路来，Office Planner就碰上了冠病疫情。

建筑业受到重创，吴淑雄的多个项目延期，仓库货物堆积成山。随着居家办公模式愈加普及，疫后办公家具市场亦是充满未知。

面对双重打击，政府的资助，尤其是对可持续发展的支持，让吴淑雄重拾信心。

在设计创新计划 （Design Innovation Programme） 资助下，Office Planner在疫情期间设计出三款新产品，包括可调节高度的办公桌，既能放在办公室，也能用于居家办公，实现大人小孩一桌两用。设计创新计划是由新加坡家具工业理事会和新加坡企业发展局推出。

Office Planner也分别通过生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）和中小企业数码计划（SMEs Go Digital），购入笔记型电脑、温度检测仪和办公软件等配备，以及获得专业人员提供的IT解决方案。

目前，Office Planner正在申请去年10月推出的企业可持续发展计划 （Enterprise Sustainability Programme），以开发更多绿色产品。吴淑雄相信，这能让Office Planner的绿色办公家具之路，走得更有底气。

黎康

个人与家庭措施

  • 协助新加坡人，尤其是低收入家庭，在抗疫期间应付生活开销
  • 新加坡人；低收入家庭可获更多援助
消费税补助券—特别现金补助GST Voucher – Cash Special Payment
  • 一次性 : 200元
  • 符合条件的21岁及以上新加坡公民
消费税补助券—水电费回扣特别补助金GST Voucher – U-Save Special Payment
  • 120元至200元
  • 符合条件的政府组屋家庭；数额视所住房型而定
组屋杂费回扣S&CC Rebate
  • 延长一年，符合条件的政府组屋家庭可获1.5个月至3.5个月不等的回扣
填补儿童培育户头Child Development Account
教育储蓄户头Edusave Account
中学后延续教育户头Post-Secondary Education Account
  • 填补户头 : 200元
社理会邻里购物券CDC Voucher
  • 100元
  • 每户新加坡家庭可获得礼券，在参与的邻里商店和小贩中心使用

失业或收入锐减的员工或自雇者
  • 援助生计受到疫情影响的新加坡人
  • 每名符合条件员工可获2500元津贴
  • 津贴顶限为12万5000元

协助收入受疫情影响的德士与私召车司机
  • 从2021年1月至2022年1月，每辆车每月可获150元至750元，或每日5元至25元

协助生计受疫情影响的国家环境局管理或委任经营的小贩中心营业的所有熟食与巴刹摊位摊主
  • 一次性的500元现金补助

协助学生在抗疫期间应付学费
  • 向政府贷款就读公立大学和理工学院的毕业生
  • 求学时向政府申请学费贷款、助学贷款和海外游学计划贷款的高等教育学府毕业生，将自动获准暂缓偿还学贷和利息，直到2021年9月30日

减轻驾车人士因汽油税上涨所面对的经济负担
  • 驾驶各类汽油与汽油混合动力车的司机
  • 从2021年8月1日起，获长达一年的15％路税回扣

德士和私召车司机Taxi and Private Hire Car Drivers
协助德士和私召车司机应付汽油税上涨
  • 驾驶汽油与汽油混合动力车的德士和私召车司机
  • 在2021年5月至8月之间，获得共360元的回扣
电单车车主Motorcycle Owners
协助电单车车主应付汽油税上涨
  • 驾驶汽油与汽油混合动力电单车的车主
  • 引擎容量201cc至400cc的电单车车主可获50元回扣
  • 引擎容量200cc及以下的电单车车主可获80元回扣

企业措施

退休与重雇年龄率先调高津贴Senior Worker Early Adopter Grant
鼓励企业重雇年长员工
  • 每名符合条件员工可获2500元津贴
  • 津贴顶限为12万5000元
部分工时员工重新雇佣津贴Part-time Re-employment Grant
鼓励企业聘用年长部分工时员工
  • 每名符合条件员工可获2500元津贴
  • 津贴顶限为12万5000元
雇佣补贴计划Jobs Support Scheme
援助企业支付员工薪水，保住员工工作
  • 受影响企业去年可获得高达60%的本地员工薪金补助
  • 由2021年1月延长至12月19日，薪金补助介于10%至60%
租金援助计划Rental Support Scheme
助企业渡过高警戒解封第二阶段和稳定疫情阶段
  • 超4万名租户获租金援助
  • 津贴总值超过9亿元
招聘奖励计划Jobs Growth Incentive
支持企业聘请新加坡籍员工
  • 补贴员工15%月薪
  • 月薪顶限5000元
  • 单名员工津贴顶限为3万6000元
加薪补贴计划Wage Credit Scheme
助企业为本地员工加薪
  • 补贴员工首5000/6000元月薪15%至50%
  • 补贴期限6至18个月
  • 去年共补贴超9万8000名雇主9亿4000万元
年长员工就业补贴Senior Employment Credit
助企业聘请熟龄员工
  • 聘请55岁及以上本地员工，可获高达8%津贴
  • 去年已为8万6000名雇主提供近1亿5000万元资助
入职培训计划P-Max Grant
助企业聘请PMET员工
  • 获得培训课程多达90%津贴
  • 获得5000至1万元一次性补助
公积金抵消计划CPF Transition Offset
为企业提供过渡性工资补偿
  • 帮雇主抵消应缴金额增幅的一半
残障人士雇用补贴Enabling Employment Credit
助企业聘请残障员工
  • 补贴员工月薪多达20%
外劳税减免和回扣Waiver and Rebate of Foreign Worker Levy
减轻企业税收成本
  • 减免建筑、海事和加工业外籍劳工税250元，已延长至2022年3月

能力转移计划Capability Transfer Programme
加快引进外国专家传授技能给本地员工
  • 补贴员工薪水、机票、生活成本等
  • 补贴培训场地、器材相关费用
技能创前程培训补助SkillsFuture Credit
助本地员工提升职业技能
  • 符合条件国人享有500元补助
  • 截至2021年6月，共有72万5000名国人使用该补助

“首席科技官”数码咨询服务Chief Technology Officer as a Service
助企业获取专业数码资源
  • 快速访问数码资源
  • 获得“首席科技官”咨询服务
数码领袖培育计划Digital Leaders Programme
支持本地企业加速数码转型
  • 获得多达70%资助来设立一个核心数码团队、制定数码路线图
  • 为新市场和客户开发概念验证项目
开放式创新平台Open Innovation Platform
支持企业创新需求
  • 获得高质量解决方案，以满足企业创新需求
新兴科技计划Emerging Technology Programme
助企业实现高新科技商业化
  • 资助5G、人工智能等前沿技术的开发和实验

旅游执照费豁免STB Licence Fee ｗaiver
帮助本地旅行社度过难关
  • 豁免两年执照费400元
企业腾飞计划Scale-up SG
帮助高增长公司迅速发展，成为行业领头羊
  • 补贴高达80%参与成本
  • 将于2022年3月31日结束
生产力提升计划Productivity Solutions Grant
支持企业选用IT解决方案
  • 政府提供多达80%支持
  • 超过2万家本地企业受益
生产力提升计划—重新设计工作Productivity Solutions Grant – Job Redesign
助企业转型和创造新就业机会
  • 政府资助高达80%咨询费用
  • 单个企业最多可获3万元资助
市场进入协助计划Market Readiness Assistance
支持企业开拓海外市场
  • 企业每开拓一个海外市场，可获得多达10万元资助
  • 70%资助延长至2023年3月31日
  • 80%资助延长至2022年3月31日
企业发展计划Enterprise Development Grant
助企业创新和升级业务
  • 政府提供多达80%支持
  • 已延长至2022年3月31日
企业创新计划Corporate Venture Launchpad
助大型企业在本地快速启动
  • 政府提供多达50%资助
  • 项目资金高达1000万元

临时过渡性贷款计划Temporary Bridging Loan Programme
增强资金支持助企业过渡新常态
  • 政府贷款风险份额为70%
  • 贷款顶限为300万元
企业融资计划—贸易贷款Enterprise Financing Scheme – Trade Loan
加强企业贸易贷款支持
  • 政府贷款风险份额为70%
  • 贷款顶限为1000万元
企业融资计划—创投债务Enterprise Financing Scheme – Venture Debt
助起步公司和中小企业融资
  • 政府贷款风险份额为50%
  • 债务顶限提高至800万元

消费为公益补贴Change for Charity
鼓励企业慈善事业
  • 政府共拨款2000万元
  • 企业捐款所获250%税务回扣已延长至2023年
齐心分享计划SHARE as One
鼓励企业额外捐款
  • 政府一比一匹配企业捐款
  • 已延长至2023年
企业与公益机构合作计划Business and IPC Partnership Scheme
鼓励企业派遣员工参与义工服务
  • 员工担任义工期间，企业可针对所支付的相关开销，包括员工薪水，获得250％的扣税优惠
  • 延长至2023年底

企业可持续发展计划Enterprise Sustainability Programme
支持企业可持续发展
  • 政府共拨款1亿8000万元，计划有超过6000企业受益
新加坡生态基金SG Eco Fund
支持和促进环境永续发展
  • 政府共拨款5000万元，首批370万元已拨给37个环保项目
绿色和可持续挂钩贷款津贴计划Green and Sustainability-Linked Loan Grant Scheme
为企业绿色项目提供贷款支持
  • 政府共同出资60%至90%