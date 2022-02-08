夫妻档德仁·欧利维罗（Daren Oliveiro，41岁）和刘喜临（37岁）约五年前在达曼裕廊小贩中心开设自己的西餐摊位，开业至今，近一半的时间都在疫情中度过。

受疫情影响，摊位的营业额下跌超过一半，每月收入介于数百元至1000多元。为提高营业额，德仁和刘喜临掌握数码科技，运用社交媒体以及线上平台宣传和提供订餐与外送服务。

德仁说：“有时一天内有少过10个人到摊位光顾，我就会感到很担心，如果没有人来买，食物也会坏。”

政府减免小贩中心摊主的租金（Rental Waiver）以及发放500元的巴刹与熟食摊贩援助基金（Market and Hawker Centre Relief Fund），有助减少夫妻两人的成本与亏损。

德仁和刘喜临育有两个孩子，大儿子8岁，小儿子6岁，一家四口和德仁的父母同住在达曼裕廊一带的四房式组屋。孙子平时由祖父母轮流照顾，两个小朋友偶尔也会到摊位帮忙。

疫情期间，大儿子须居家学习，导致夫妻两人的生活更加忙碌。德仁通常会先到小贩中心开档，刘喜临则在家协助孩子登录居家学习的线上平台后，再到摊位帮忙。

儿子居家学习，再加上疫情期间大家较常待在家中，德仁一家每月的水电费和日常开销也上涨。

政府发放一次性消费税补助券—特别现金补助（GST Voucher – Cash Special Payment）和消费税补助券—水电费回扣特别补助金（GST Voucher – U-Save Special Payment）等家庭援助配套，有助减轻德仁一家的经济负担。

我主要是用来买菜和一些日常用品，与其花自己口袋里的钱，我有一个消费税补助券的‘钱包’可以用。

尽管疫情给一家四口带来许多挑战，他们仍对未来充满期盼。

德仁说：“我希望生意能越来越好，孩子们也可以好好上学，不需要居家学习。”