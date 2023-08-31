我国第六任总统纳丹2016年去世，享年92岁，是我国前六任总统中最长寿的。第三任总统蒂凡那和第四任总统黄金辉分别在82岁和89岁高龄辞世。
蒂凡那出生于马六甲，10岁时随家人来到新加坡。我国首任总统尤索夫伊萨也不在新加坡出生，他出生于霹雳州，13岁时首次随父亲来到新加坡。其他的六任前总统则都是土生土长的新加坡人。
尤索夫伊萨在39岁时与当时16岁的妻子结婚，他们的年龄相差23岁。他的妻子现年90岁。
黄金辉和妻子育有一子六女七个孩子，哈莉玛总统则有五个孩子，陈庆炎有四个孩子：三个儿子和一个女儿。
我国首届总统选举在1993年8月18日举行。时任副总理王鼎昌和时任会计总长的蔡锦耀获得候选人合格证书，王鼎昌最后以58.7%胜出。
不过，虽然王鼎昌是首位由民众投票选出的总统，但由于民选总统制在1991年生效时，仍属于时任总统黄金辉的任期内，因此，黄金辉被赋予民选总统所拥有的监护权。
我国第二任总统薛尔思曾是享有盛誉的妇产科医生，也是首位被任命为新加坡马来亚大学妇产科教授的本地人。
陈庆炎在1969年加入华侨银行(OCBC)，后来升任总经理。1979年，他离开华侨银行从政。
哈莉玛总统在2017年出任我国第八任总统前，在位于义顺的组屋单位居住超过20年。就职初期她原本打算继续住在家里，但后来因为安保考量，不得不搬离。
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