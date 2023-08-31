我国首届总统选举在1993年8月18日举行。时任副总理王鼎昌和时任会计总长的蔡锦耀获得候选人合格证书，王鼎昌最后以58.7%胜出。

不过，虽然王鼎昌是首位由民众投票选出的总统，但由于民选总统制在1991年生效时，仍属于时任总统黄金辉的任期内，因此，黄金辉被赋予民选总统所拥有的监护权。