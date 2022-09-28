洪维恩曾走访多地了解行情，受访时带着些许自豪的语气说：“新加坡的三文鱼比香港，甚至荷兰超市卖得更便宜。”

虽然新加坡进口的海产价廉物美，但在吴添水看来，如果能加强硬件设施，本地鱼商其实“大有可为”。

建成53年，裕廊渔港没设电插座，也没有无线网络。设施条件所限，让大多数鱼商贩至今仍用纸笔记录订单。

鱼商贩向顾客收取现金，并记在账本上。（陈来福摄）

吴添水说：“我们三代鱼商服务五代新加坡人，已经习惯了。”

凌晨1时，几箱南美白虾刚好运到，箱里的大虾活蹦乱跳。吴添水随手抓起一把。