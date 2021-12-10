细数新加坡的 独角兽

独角兽是传说中美好而稀有的一种动物，它也用来形容估值至少10亿美元（14亿新元）的未上市起步公司。

根据瑞士信贷（Credit Suisse）的定义，独角兽包括融资估值10亿美元的公司，或者上一轮融资至少8亿美元、业务势头强劲的公司，已经在上市过程中的公司如Kredivo不包括在内。目前，亚细安地区共有35家独角兽公司，其中15家在新加坡创立或把总部设在新加坡，主要来自金融科技、电子商务和物流领域。