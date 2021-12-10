行业

细数新加坡的独角兽

独角兽是传说中美好而稀有的一种动物，它也用来形容估值至少10亿美元（14亿新元）的未上市起步公司。

根据瑞士信贷（Credit Suisse）的定义，独角兽包括融资估值10亿美元的公司，或者上一轮融资至少8亿美元、业务势头强劲的公司，已经在上市过程中的公司如Kredivo不包括在内。目前，亚细安地区共有35家独角兽公司，其中15家在新加坡创立或把总部设在新加坡，主要来自金融科技、电子商务和物流领域。

估值
35亿美元
最新一轮融资
2亿6300万美元 (2020年5月)
成为独角兽
2020年5月
投资者
深圳光启集团

成立于2013年，是一家通信网络基础设施提供商，主要面向缅甸、柬埔寨等国家的电信公司、电视和网络服务供应商提供光纤网和其他基础设施。

海容国际通信在缅甸和柬埔寨分别有长达2万7480公里和2万1809公里的骨干网。缅甸的光纤网络进一步延伸到老挝、泰国、中国、孟加拉国和印度。柬埔寨的光纤网络则延伸到老挝、泰国和越南。

黄兴隆Huang Xinglong

在电信基础设施投资和营运方面已有超过20年经验。

估值
35亿美元
最新一轮融资
2亿6300万美元 (2020年5月)
成为独角兽
2020年5月
投资者
深圳光启集团

成立于2013年，是一家通信网络基础设施提供商，主要面向缅甸、柬埔寨等国家的电信公司、电视和网络服务供应商提供光纤网和其他基础设施。

海容国际通信在缅甸和柬埔寨分别有长达2万7480公里和2万1809公里的骨干网。缅甸的光纤网络进一步延伸到老挝、泰国、中国、孟加拉国和印度。柬埔寨的光纤网络则延伸到老挝、泰国和越南。

黄兴隆Huang Xinglong

在电信基础设施投资和营运方面已有超过20年经验。

估值
31亿5000万美元
最新一轮融资
2亿5400万美元（2014年11月）
成为独角兽
2013年
投资者
美国私募股权公司Summit Partners、Rocket Internet、德国风险投资公司HV Capital

Lazada创办于2012年，是由德国创业孵化器Rocket Internet打造的电商平台。它早期售卖书籍、家电用品、玩具、运动器材，它之后也提供电子市集，让其他卖家也能接触消费者。

Lazada在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南市场营运。截至2021年9月底的第三季，Lazada订单同比增长超过82％。

2020年，Lazada的活跃消费者超过1.1亿人，每月平均用户超过1.5亿人，线上交易量同比增长近100％。

比特纳Maximilian Bittner

2001年伦敦大学本科毕业后，比特纳曾在投行和麦肯锡服务。比特纳的父亲与Rocket Internet创始人奥利弗（Oliver Samwer）是老友，受后者之邀把亚马逊模式复制到东南亚。

中国电商巨头阿里巴巴在2016年4月宣布以10亿美元入股Lazada。接下来两年，阿里巴巴再注资30亿美元，并将持股权增加至91％。

估值
31亿5000万美元
最新一轮融资
2亿5400万美元（2014年11月）
成为独角兽
2013年
投资者
美国私募股权公司Summit Partners、Rocket Internet、德国风险投资公司HV Capital

Lazada创办于2012年，是由德国创业孵化器Rocket Internet打造的电商平台。它早期售卖书籍、家电用品、玩具、运动器材，它之后也提供电子市集，让其他卖家也能接触消费者。

Lazada在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南市场营运。截至2021年9月底的第三季，Lazada订单同比增长超过82％。

2020年，Lazada的活跃消费者超过1.1亿人，每月平均用户超过1.5亿人，线上交易量同比增长近100％。

比特纳Maximilian Bittner

2001年伦敦大学本科毕业后，比特纳曾在投行和麦肯锡服务。比特纳的父亲与Rocket Internet创始人奥利弗（Oliver Samwer）是老友，受后者之邀把亚马逊模式复制到东南亚。

中国电商巨头阿里巴巴在2016年4月宣布以10亿美元入股Lazada。接下来两年，阿里巴巴再注资30亿美元，并将持股权增加至91％。

估值
25亿美元
最新一轮融资
2亿5000万美元（2021年5月）
成为独角兽
2019年9月
投资者
私募股权公司CVC Capital Partners VII、高盛（Goldman Sachs）

2003年创立于新加坡，企业总部设在瑞士，是一家网络安全公司。

Acronis为超过50万家企业和逾550万名消费者提供数据保护和网络安全服务，在全球18个国家聘有超过1600名员工。

贝罗索夫Serguei Beloussov

来自俄罗斯的贝罗索夫拥有物理和电气工程硕士学位，以及计算机科学博士学位。然而，与移居美国的俄罗斯同学联络后，他看准软件领域的商机，决定转行加入软件行业，在新加坡成立软件解决方案公司Solomon Software和软件公司Parallels（前称SWsoft）。

Acronis原本是Parallels旗下业务，后来在2004年分拆出来。贝罗索夫就Acronis上市问题与管理层发生了很大的冲突，所以曾在2008年离开过公司，直到2013年才重新掌管公司。

估值
25亿美元
最新一轮融资
2亿5000万美元（2021年5月）
成为独角兽
2019年9月
投资者
私募股权公司CVC Capital Partners VII、高盛（Goldman Sachs）

2003年创立于新加坡，企业总部设在瑞士，是一家网络安全公司。

Acronis为超过50万家企业和逾550万名消费者提供数据保护和网络安全服务，在全球18个国家聘有超过1600名员工。

贝罗索夫Serguei Beloussov

来自俄罗斯的贝罗索夫拥有物理和电气工程硕士学位，以及计算机科学博士学位。然而，与移居美国的俄罗斯同学联络后，他看准软件领域的商机，决定转行加入软件行业，在新加坡成立软件解决方案公司Solomon Software和软件公司Parallels（前称SWsoft）。

Acronis原本是Parallels旗下业务，后来在2004年分拆出来。贝罗索夫就Acronis上市问题与管理层发生了很大的冲突，所以曾在2008年离开过公司，直到2013年才重新掌管公司。

估值
13亿美元
最新一轮融资
6亿4000万美元 (2020年5月)
成为独角兽
2019年7月
投资者
厚朴基金、博裕资本、DC Thomson Ventures

成立于2010年，从电脑视觉（computer-vision）平台起步。这家公司为可口可乐和雀巢等全球消费品公司推出图像识别技术，协助零售业者分析产品在个别商店的销售数据。

它提供每个SKU（最小存货单位）、货架和店面状况的完整视图，让品牌和零售商能够更好地规划、执行、衡量和分析他们的策略、自动化流程以及与消费者互动。全球总部位于新加坡，研发中心位于以色列，在中国、欧洲、中东、北美以及南美洲设有办事处，业务遍及全球90多个市场。

巴埃尔Joel Bar-El

巴埃尔是科技行业的企业家，他在大学就读物理学和天体物理学（astrophysics）。毕业后，他在软件公司SunGard工作，后来自己成立了可视化编程平台Tersus，也曾经拥有并经营财富管理平台SentryI。

费尔特海姆Dror Feldheim

费尔特海姆原本在瑞士私募股权基金eXpand工作，这家公司主要投资于包装消费品行业，所以费尔特海姆了解实体零售业所面对的挑战。因妻子的工作缘故，他和家人在2010年夏天搬去新加坡。

随着新学年的开始，费尔特海姆和巴埃尔各自的女儿在幼儿园相遇后成了朋友，两位创办人就是这样认识的。后来，巴埃尔便把SentryI卖给一家澳大利亚公司，决定与费尔特海姆一起创业。

估值
13亿美元
最新一轮融资
6亿4000万美元 (2020年5月)
成为独角兽
2019年7月
投资者
厚朴基金、博裕资本、DC Thomson Ventures

成立于2010年，从电脑视觉（computer-vision）平台起步。这家公司为可口可乐和雀巢等全球消费品公司推出图像识别技术，协助零售业者分析产品在个别商店的销售数据。

它提供每个SKU（最小存货单位）、货架和店面状况的完整视图，让品牌和零售商能够更好地规划、执行、衡量和分析他们的策略、自动化流程以及与消费者互动。全球总部位于新加坡，研发中心位于以色列，在中国、欧洲、中东、北美以及南美洲设有办事处，业务遍及全球90多个市场。

巴埃尔Joel Bar-El

巴埃尔是科技行业的企业家，他在大学就读物理学和天体物理学（astrophysics）。毕业后，他在软件公司SunGard工作，后来自己成立了可视化编程平台Tersus，也曾经拥有并经营财富管理平台SentryI。

费尔特海姆Dror Feldheim

费尔特海姆原本在瑞士私募股权基金eXpand工作，这家公司主要投资于包装消费品行业，所以费尔特海姆了解实体零售业所面对的挑战。因妻子的工作缘故，他和家人在2010年夏天搬去新加坡。

随着新学年的开始，费尔特海姆和巴埃尔各自的女儿在幼儿园相遇后成了朋友，两位创办人就是这样认识的。后来，巴埃尔便把SentryI卖给一家澳大利亚公司，决定与费尔特海姆一起创业。

估值
15亿美元
最新一轮融资
约2亿元至3亿元（2019年8月）
成为独角兽
2021年6月
投资者
淡马锡控股旗下海丽凯资本管理公司（Heliconia Capital Management）

创立于2014年，是一家电竞椅生产商。

公司目前每年生产100万张椅子，销售到全球约60个国家地区。Secretlab在新加坡有200多名员工，其中有九成是本地人。

朱维申Alaric Choo
洪正伟Ian Ang

朱维申和洪正伟自小爱打电玩，两人首次接触电玩的年龄均在六七岁时。朱维申和洪正伟于2011年在一场电竞比赛场上认识，当时互为竞争对手。

创业的起心动念源自洪正伟。当时家里正在装修，他想找一张符合人体工学，设计充满“电竞感”的椅子。由于还是一名学生，预算有限，洪正伟浏览了国内外的网站，都找不到理想的电竞椅。有的不具保用期，有的设计不理想，不然就是价格太昂贵，若从国外买入至少得花1000元。因此，他决定自己来研究怎么设计。

在电竞圈内的玩家协助下，朱维申和洪正伟于2014年开始筹划此事，隔年5月即有第一张以“Secretlab”为品牌的电竞椅子面世。

估值
15亿美元
最新一轮融资
约2亿元至3亿元（2019年8月）
成为独角兽
2021年6月
投资者
淡马锡控股旗下海丽凯资本管理公司（Heliconia Capital Management）

创立于2014年，是一家电竞椅生产商。

公司目前每年生产100万张椅子，销售到全球约60个国家地区。Secretlab在新加坡有200多名员工，其中有九成是本地人。

朱维申Alaric Choo
洪正伟Ian Ang

朱维申和洪正伟自小爱打电玩，两人首次接触电玩的年龄均在六七岁时。朱维申和洪正伟于2011年在一场电竞比赛场上认识，当时互为竞争对手。

创业的起心动念源自洪正伟。当时家里正在装修，他想找一张符合人体工学，设计充满“电竞感”的椅子。由于还是一名学生，预算有限，洪正伟浏览了国内外的网站，都找不到理想的电竞椅。有的不具保用期，有的设计不理想，不然就是价格太昂贵，若从国外买入至少得花1000元。因此，他决定自己来研究怎么设计。

在电竞圈内的玩家协助下，朱维申和洪正伟于2014年开始筹划此事，隔年5月即有第一张以“Secretlab”为品牌的电竞椅子面世。

估值
10亿美元
最新一轮融资
5亿7800万美元（2021年9月）
成为独角兽
2021年9月
投资者
阿里巴巴集团、Geopost、风险创投公司B Capital Group

创办于2014年4月，主要提供到户交付服务，除了通过使用先进算法优化递送路线，也与商店合作提供包裹自取服务，和商业车队合作提升递送能力。

公司目前拥有超过3万名员工，业务已拓展至东南亚六个国家，其中包括新加坡、马来西亚和印度尼西亚。

黎常文Lai Chang Wen
陈伯衔Boxian Tan
张仕威Shaun Chong

29岁的黎常文体内流淌着创业的血液。大学期间，一名友人因体型较大，很难买到衬衫，促使几个年轻人在2010年开设量身定制衬衫的“衬衫吧”——Marcella。为顾客量身和选材后，电脑会显示3D设计，并记录每位顾客的资料，方便他们日后上网定制，价格在100元内。衬衫吧一度拥有六家店面，甚至拓展到纽约。

经营衬衫吧时，黎常文发现送货上门是非常麻烦的事，例如要填写很多表格，也很难追踪包裹是否送到。于是，他在2014年6月以5000元买了一辆拥车证只剩半年的小货车，自己送货。他当时已注册“Ninja Van”物流公司。

估值
10亿美元
最新一轮融资
5亿7800万美元（2021年9月）
成为独角兽
2021年9月
投资者
阿里巴巴集团、Geopost、风险创投公司B Capital Group

创办于2014年4月，主要提供到户交付服务，除了通过使用先进算法优化递送路线，也与商店合作提供包裹自取服务，和商业车队合作提升递送能力。

公司目前拥有超过3万名员工，业务已拓展至东南亚六个国家，其中包括新加坡、马来西亚和印度尼西亚。

黎常文Lai Chang Wen
陈伯衔Boxian Tan
张仕威Shaun Chong

29岁的黎常文体内流淌着创业的血液。大学期间，一名友人因体型较大，很难买到衬衫，促使几个年轻人在2010年开设量身定制衬衫的“衬衫吧”——Marcella。为顾客量身和选材后，电脑会显示3D设计，并记录每位顾客的资料，方便他们日后上网定制，价格在100元内。衬衫吧一度拥有六家店面，甚至拓展到纽约。

经营衬衫吧时，黎常文发现送货上门是非常麻烦的事，例如要填写很多表格，也很难追踪包裹是否送到。于是，他在2014年6月以5000元买了一辆拥车证只剩半年的小货车，自己送货。他当时已注册“Ninja Van”物流公司。

估值
10亿美元
最新一轮融资
3亿6000万美元 (2021年6月)
成为独角兽
2021年6月
投资者
新电信Innov8、Alpha JWC Ventures、金门创投

二手车市场交易平台Carro成立于2016年，是东南亚最大的汽车线上零售商。它的业务分布于印度尼西亚、泰国、马来西亚和新加坡，聘有近2000名员工。公司最近从软银集团（SoftBank）的愿景基金（Vision Fund）和其他投资者那里筹集了4亿8000万元。在截至3月底的2021财年，Carro的营收增长了2.5倍，并且连续第二年取得息税折摊前盈利（EBITDA）。

陈𬀩程Aaron Tan

陈𬀩程有过买二手车的不好经历，才立志创立Carro。他认为二手车经销商往往会“死缠烂打”，而且未必清楚车辆的历史记录。他在美国风险投资行业工作的时候，曾接触过不少汽车行业的业者如二手汽车平台Beepi、优步（Uber）和DriveShift，当时的美国汽车转售市场发展蓬勃，欣欣向荣。

他从美国回来后发现市面上的汽车价格并不那么透明，所以开始编写程序算法（algorithm），为东南亚汽车买家和卖家提供最划算的价格。

陈𬀩程颠覆汽车销售模式，在数码科技方面的天赋可说从小就已展露。1990年代中他踏入少年时期，互联网才起步不久，最热门的搜索引擎是雅虎和Lycos，如今的巨擘谷歌甚至还没创立。那个年代初接触搜索引擎的用户，疯狂搜索浏览互联网无边际的大量信息并不出奇，陈𬀩程思考的却是：搜索引擎是怎么做出来的？

于是，他到邻里图书馆借阅编写程式的书籍，而且短时间内就自学成才。他中学时期先后创立了两家公司，一家是编写搜索程序售卖广告，另一家是帮人设立网站，提供网络寄存（web hosting）服务。为了精通科技，他曾在16岁时辍学，但后来还是按部就班在本地完成大学学业，并拿政府奖学金到美国修读电脑科学硕士。

估值
10亿美元
最新一轮融资
3亿6000万美元 (2021年6月)
成为独角兽
2021年6月
投资者
新电信Innov8、Alpha JWC Ventures、金门创投

二手车市场交易平台Carro成立于2016年，是东南亚最大的汽车线上零售商。它的业务分布于印度尼西亚、泰国、马来西亚和新加坡，聘有近2000名员工。公司最近从软银集团（SoftBank）的愿景基金（Vision Fund）和其他投资者那里筹集了4亿8000万元。在截至3月底的2021财年，Carro的营收增长了2.5倍，并且连续第二年取得息税折摊前盈利（EBITDA）。

陈𬀩程Aaron Tan

陈𬀩程有过买二手车的不好经历，才立志创立Carro。他认为二手车经销商往往会“死缠烂打”，而且未必清楚车辆的历史记录。他在美国风险投资行业工作的时候，曾接触过不少汽车行业的业者如二手汽车平台Beepi、优步（Uber）和DriveShift，当时的美国汽车转售市场发展蓬勃，欣欣向荣。

他从美国回来后发现市面上的汽车价格并不那么透明，所以开始编写程序算法（algorithm），为东南亚汽车买家和卖家提供最划算的价格。

陈𬀩程颠覆汽车销售模式，在数码科技方面的天赋可说从小就已展露。1990年代中他踏入少年时期，互联网才起步不久，最热门的搜索引擎是雅虎和Lycos，如今的巨擘谷歌甚至还没创立。那个年代初接触搜索引擎的用户，疯狂搜索浏览互联网无边际的大量信息并不出奇，陈𬀩程思考的却是：搜索引擎是怎么做出来的？

于是，他到邻里图书馆借阅编写程式的书籍，而且短时间内就自学成才。他中学时期先后创立了两家公司，一家是编写搜索程序售卖广告，另一家是帮人设立网站，提供网络寄存（web hosting）服务。为了精通科技，他曾在16岁时辍学，但后来还是按部就班在本地完成大学学业，并拿政府奖学金到美国修读电脑科学硕士。

估值
10亿美元
最新一轮融资
3亿美元 (2021年3月)
成为独角兽
2021年3月
投资者
红杉资本中国（Sequoia Capital China）、顺为资本、Qualgro

成立于2007年，初期在新加坡国立大学孵化，这个平台提供科技创新情报和知识产权信息服务。它通过机器学习、电脑视觉、自然语言处理（NLP）等人工智能技术，为全球大企业、环球品牌、大专学府和科研机构等，提供市场接达、科技和竞争情报以及专利洞察等情报服务，帮客户把产品从概念推向商业化。

公司在全球已有超过1万个客户，员工超过700人，分布于新加坡、伦敦和多伦多。它的客户包括戴森（Dyson）、声破天（Spotify）、牛津大学创新公司（Oxford University Innovation）以及陶氏化学公司（The Dow Chemical Company）。

张济徽Jeffrey Tiong
关典Guan Dian

张济徽与关典同样毕业于新加坡国立大学，大学时期都曾先后到美国大学学习、到美国公司实习。张济徽实习时参与专利权尽职调查（Due Diligence Investigation)，发现市场没有能够帮助他们做尽职调查的工具或服务，因此产生开发这个工具的念头，一毕业便付诸行动。关典两年后加入公司，成为公司创始之初的团队成员。

估值
10亿美元
最新一轮融资
3亿美元 (2021年3月)
成为独角兽
2021年3月
投资者
红杉资本中国（Sequoia Capital China）、顺为资本、Qualgro

成立于2007年，初期在新加坡国立大学孵化，这个平台提供科技创新情报和知识产权信息服务。它通过机器学习、电脑视觉、自然语言处理（NLP）等人工智能技术，为全球大企业、环球品牌、大专学府和科研机构等，提供市场接达、科技和竞争情报以及专利洞察等情报服务，帮客户把产品从概念推向商业化。

公司在全球已有超过1万个客户，员工超过700人，分布于新加坡、伦敦和多伦多。它的客户包括戴森（Dyson）、声破天（Spotify）、牛津大学创新公司（Oxford University Innovation）以及陶氏化学公司（The Dow Chemical Company）。

张济徽Jeffrey Tiong
关典Guan Dian

张济徽与关典新加坡国立大学，大学时期都曾先后到美国大学学习、到美国公司实习。张济徽实习时参与专利权尽职调查（Due Diligence Investigation)，发现市场没有能够帮助他们做尽职调查的工具或服务，因此产生开发这个工具的念头，一毕业便付诸行动。关典两年后加入公司，成为公司创始之初的团队成员。

估值
10亿美元
最新一轮融资
2亿美元 (2021年9月)
成为独角兽
2021年9月
投资者
GSR Ventures、元璟资本、真格基金

成立于2016年，致力于通过科技创新的本地化应用，改造和重塑金融和零售行业，以多元化的业务布局打造一个服务于消费者、企业和商户的生态圈。

旗下领创智信是亚洲领先的人工智能和大数据公司，为银行、金融服务、金融科技、支付、零售和电子商务领域的企业客户提供以人工智能技术为基础的身份验证、风险管理等解决方案。主要客户包括渣打银行、虾皮（Shopee）、GoJek、Tokopedia和印尼联昌国际银行等。

集团其他业务包括先享后付平台Atome，以及电商服务平台聚灵（Ginee）。

集团拥有超过1500名员工，业务遍及东南亚、南亚、大中华区和拉丁美洲等12个市场。

寿栋Dong Shou
陈斓杰Jefferson Chen Lanjie

陈斓杰和寿栋毕业于清华大学计算机系，寿栋是陈斓杰的学弟。2015年时，他们刚巧都在印度尼西亚出差，又开始有了联系，当时两人已经各自在金融投资和技术领域取得了一定的成绩。

让他们萌生共同创业的想法始于一个难忘的小故事。当时，一名在印尼负责接待他们的当地司机突然消失并且失联了整整三天，后来他们才知道这个导游的孩子需要动紧急手术，四处借钱寻求财务支援，不得已而为之。

在印尼，多达四分之三的人没有银行账户，获取储蓄账户、保险、贷款等金融服务的机会也十分有限。面对当时的情况，如何利用技术和人工智能让印尼的大众市场消费者获得金融服务成为两人的商业灵感。

2016年，两人在新加坡罗敏申路的金融科技中心租了一个小隔间开始公司的业务。

估值
10亿美元
最新一轮融资
2亿美元 (2021年9月)
成为独角兽
2021年9月
投资者
GSR Ventures、元璟资本、真格基金

成立于2016年，致力于通过科技创新的本地化应用，改造和重塑金融和零售行业，以多元化的业务布局打造一个服务于消费者、企业和商户的生态圈。

旗下领创智信是亚洲领先的人工智能和大数据公司，为银行、金融服务、金融科技、支付、零售和电子商务领域的企业客户提供以人工智能技术为基础的身份验证、风险管理等解决方案。主要客户包括渣打银行、虾皮（Shopee）、GoJek、Tokopedia和印尼联昌国际银行等。

集团其他业务包括先享后付平台Atome，以及电商服务平台聚灵（Ginee）。

集团拥有超过1500名员工，业务遍及东南亚、南亚、大中华区和拉丁美洲等12个市场。

寿栋Dong Shou
陈斓杰Jefferson Lanjie Chen

陈斓杰和寿栋毕业于清华大学计算机系，寿栋是陈斓杰的学弟。2015年时，他们刚巧都在印度尼西亚出差，又开始有了联系，当时两人已经各自在金融投资和技术领域取得了一定的成绩。

让他们萌生共同创业的想法始于一个难忘的小故事。当时，一名在印尼负责接待他们的当地司机突然消失并且失联了整整三天，后来他们才知道这个导游的孩子需要动紧急手术，四处借钱寻求财务支援，不得已而为之。

在印尼，多达四分之三的人没有银行账户，获取储蓄账户、保险、贷款等金融服务的机会也十分有限。面对当时的情况，如何利用技术和人工智能让印尼的大众市场消费者获得金融服务成为两人的商业灵感。

2016年，两人在新加坡罗敏申路的金融科技中心租了一个小隔间开始公司的业务。

估值
10亿美元
最新一轮融资
2亿美元 (2021年7月)
成为独角兽
2021年7月
投资者
Riverwood Capital、淡马锡、威士、祥峰投资、Beacon Venture Capital、Rocket Capital

Nium是一家金融科技公司，在2014年成立并推出Instarem，帮助商家接受网上付款，并允许商家汇款和发行实体和虚拟信用卡。它通过一个应用编程接口（API）为银行、付款服务供应商和企业提供全球汇款服务。

东南亚首个企业对企业（B2B）汇款平台独角兽。Nium去年处理总值超过80亿美元的汇款，以及发行超过3000万张虚拟卡，营收同比增长逾280％。发行实体和虚拟信用卡的业务分布于33个国家/地区，包括单一欧元支付区（SEPA）、英国、澳大利亚和新加坡。

纳努Prajit Nanu

多年前，纳努尝试在泰国预订和支付度假别墅的费用，但当地银行要求他填写一张又一张的跨境付款表格，他觉得这样很麻烦。

当时，纳努在泰国的一位朋友提出了一个简单的替代方案，那就是如果纳努可以在当地把钱汇给他，他就能够帮纳努付款，且无需承担额外费用。

在整个假期中，纳努一直在思考如何简化这个付款过程。他后来发现跨境汇款的成本效率有巨大差距，并决定自己开发方案来解决这个问题。

估值
10亿美元
最新一轮融资
2亿美元 (2021年7月)
成为独角兽
2021年7月
投资者
Riverwood Capital、淡马锡、威士、祥峰投资、Beacon Venture Capital、Rocket Capital

Nium是一家金融科技公司，在2014年成立并推出Instarem，帮助商家接受网上付款，并允许商家汇款和发行实体和虚拟信用卡。它通过一个应用编程接口（API）为银行、付款服务供应商和企业提供全球汇款服务。

东南亚首个企业对企业（B2B）汇款平台独角兽。Nium去年处理总值超过80亿美元的汇款，以及发行超过3000万张虚拟卡，营收同比增长逾280％。发行实体和虚拟信用卡的业务分布于33个国家/地区，包括单一欧元支付区（SEPA）、英国、澳大利亚和新加坡。

纳努Prajit Nanu

多年前，纳努尝试在泰国预订和支付度假别墅的费用，但当地银行要求他填写一张又一张的跨境付款表格，他觉得这样很麻烦。

当时，纳努在泰国的一位朋友提出了一个简单的替代方案，那就是如果纳努可以在当地把钱汇给他，他就能够帮纳努付款，且无需承担额外费用。

在整个假期中，纳努一直在思考如何简化这个付款过程。他后来发现跨境汇款的成本效率有巨大差距，并决定自己开发方案来解决这个问题。

估值
11亿美元
最新一轮融资
1亿美元 (2021年9月)
成为独角兽
2021年9月
投资者
500 Global、Rakuten Ventures、金门创投（Golden Gate Ventures）

成立于2012年，C2C和B2C的网络销售平台，在11个市场有业务，如新加坡、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大等。该平台允许用户购买和销售各种产品，包括汽车、生活方式、小工具、时尚配件，甚至清洁服务。该公司经营着几个在线市场，包括Carousell、越南的Chot.com、马来西亚的Mudah和缅甸的OneKyat。

陈翊伟Marcus Tan
郭修瑞Siu Rui Quek
吴承翰Lucas Ngoo

陈翊伟、郭修瑞和吴承翰是大学同窗。他们在新加坡国立大学求学时，前往美国硅谷浸濡一年，期间在当地科技公司实习和到美国斯坦福大学上课。在那里，他们“爱上”一个理念，那就是利用科技解决实际问题，并以科技扩大使用规模，对人们生活产生巨大影响。

他们回国后，对创业的好奇心大盛，想要开始着手解决他们所面对的问题。不久后，他们便觉察到许多人都碰到一个问题，那就是购买了物品之后，却往往不怎么去使用，造成留之无用，弃之可惜的情况。当时，尽管人们已在使用网上市场和论坛进行买卖物品，但搜索和罗列物品的过程并不方便。

不过，由于手机的使用情况刚好在那时大增，手机成为人们日常进行网上搜寻的平台，他们因而思索是否能利用手机的核心功能，即拍照和聊天来简化买卖活动。2012年5月，他们参与一项起步公司竞赛，在54个小时内制作了第一个Carousell的原型，解决他们想到的上述问题，结果成功胜出。

估值
11亿美元
最新一轮融资
1亿美元 (2021年9月)
成为独角兽
2021年9月
投资者
500 Global、Rakuten Ventures、金门创投（Golden Gate Ventures）

成立于2012年，C2C和B2C的网络销售平台，在11个市场有业务，如新加坡、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大等。该平台允许用户购买和销售各种产品，包括汽车、生活方式、小工具、时尚配件，甚至清洁服务。该公司经营着几个在线市场，包括Carousell、越南的Chot.com、马来西亚的Mudah和缅甸的OneKyat。

陈翊伟Marcus Tan
郭修瑞Siu Rui Quek
吴承翰Lucas Ngoo

陈翊伟、郭修瑞和吴承翰是大学同窗。他们在新加坡国立大学求学时，前往美国硅谷浸濡一年，期间在当地科技公司实习和到美国斯坦福大学上课。在那里，他们“爱上”一个理念，那就是利用科技解决实际问题，并以科技扩大使用规模，对人们生活产生巨大影响。

他们回国后，对创业的好奇心大盛，想要开始着手解决他们所面对的问题。不久后，他们便觉察到许多人都碰到一个问题，那就是购买了物品之后，却往往不怎么去使用，造成留之无用，弃之可惜的情况。当时，尽管人们已在使用网上市场和论坛进行买卖物品，但搜索和罗列物品的过程并不方便。

不过，由于手机的使用情况刚好在那时大增，手机成为人们日常进行网上搜寻的平台，他们因而思索是否能利用手机的核心功能，即拍照和聊天来简化买卖活动。2012年5月，他们参与一项起步公司竞赛，在54个小时内制作了第一个Carousell的原型，解决他们想到的上述问题，结果成功胜出。

估值
10亿美元
最新一轮融资
3200万美元（2021年7月
成为独角兽
2018年10月
投资者
私募股权投资公司德太投资（TPG Capital）和KKR、风险投资公司Square Peg Capital

房地产公司PropertyGuru创立于2007年，网站每月展示超过330万个房地产，活跃的房地产经纪有超过5万7000人。

2015年至2019年的营收复合年均增长率（CAGR）约为25％，2020年营收报8200万新元。

除了新加坡，PropertyGuru也在越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国运营。

2020年宣布获得私募股权公司TPG和KKR联手投资3亿元。公司进军房贷市集平台，推出PropertyGuru Finance房贷平台。

史蒂夫Steve Melhuish
劳塔宁Jani Rautiainen

在2005年，史蒂夫的妻子在新加坡找到一份工作，所以一家人移居新加坡。史蒂夫和他家人住在乌节路地区，但后来因为一项集体出售活动而被迫搬家，当时只能通过报纸找房。

2006年时，房地产是新加坡人的热门话题。史蒂夫便开始深入研究这个行业，然后再看美国、澳大利亚和欧洲房地产市场的发展。后来，他才了解到房地产平台市场的规模有多大，领先的公司市值介于10亿至20亿美元之间。

在创办PropertyGuru之前，史蒂夫经营一家上传和买卖手机漫画的起步公司ComiAsia。ComiAsia的一名投资者为史蒂夫和劳塔宁牵线，后者当时也在研究如何创建房地产门户网站。

估值
10亿美元
最新一轮融资
3200万美元（2021年7月
成为独角兽
2018年10月
投资者
私募股权投资公司德太投资（TPG Capital）和KKR、风险投资公司Square Peg Capital

房地产公司PropertyGuru创立于2007年，网站每月展示超过330万个房地产，活跃的房地产经纪有超过5万7000人。

2015年至2019年的营收复合年均增长率（CAGR）约为25％，2020年营收报8200万新元。

除了新加坡，PropertyGuru也在越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国运营。

2020年宣布获得私募股权公司TPG和KKR联手投资3亿元。公司进军房贷市集平台，推出PropertyGuru Finance房贷平台。

史蒂夫Steve Melhuish
劳塔宁Jani Rautiainen

在2005年，史蒂夫的妻子在新加坡找到一份工作，所以一家人移居新加坡。史蒂夫和他家人住在乌节路地区，但后来因为一项集体出售活动而被迫搬家，当时只能通过报纸找房。

2006年时，房地产是新加坡人的热门话题。史蒂夫便开始深入研究这个行业，然后再看美国、澳大利亚和欧洲房地产市场的发展。后来，他才了解到房地产平台市场的规模有多大，领先的公司市值介于10亿至20亿美元之间。

在创办PropertyGuru之前，史蒂夫经营一家上传和买卖手机漫画的起步公司ComiAsia。ComiAsia的一名投资者为史蒂夫和劳塔宁牵线，后者当时也在研究如何创建房地产门户网站。

估值
10亿美元
最新一轮融资
1亿2000万美元 (2021年8月)
成为独角兽
2021年6月
投资者
Dragonfly Captial、启明创投、数码天空科技（DST Global）

成立于2019年，是加密货币挖掘硬件制造商比特大陆（Bitmain）的衍生公司（spin-off）。它提供一站式数码平台，让用户通过柜台进行加密货币的交易、借贷和保管。

管理及托管资产规模达100亿美元，每月交易额50亿美元，全球有250名员工，为超过40个国家的机构和零售客户提供加密金融服务，在香港、瑞士两地持有金融服务牌照。

吴忌寒Wu Jihan

10年前的吴忌寒是一名金融系学生。2011年的某一天，有关加密货币的新闻报道立即引起了他的注意。从那天起，他就彻夜不眠地研究去中心化网络的金融架构，放弃考取“注册会计师”（CPA）认证的机会，后来开创了比特大陆。

继比特大陆面临现金短缺问题后，吴忌寒于2019年将Matrixport从比特大陆分拆出来。在今年1月，他辞去比特大陆主席兼总裁职位，平息了与公司联合创始人詹克团长达一年的内部权力斗争。

吴忌寒相信区块链、加密货币和科技可为社会做很多事情，包括加强人与人之间的合作，跨越地域、国籍和语言。随着创新进一步发展，吴忌寒预期区块链将成为“信任机器”，步入数码经济的下一个发展。

估值
10亿美元
最新一轮融资
1亿2000万美元 (2021年8月)
成为独角兽
2021年6月
投资者
Dragonfly Captial、启明创投、数码天空科技（DST Global）

成立于2019年，是加密货币挖掘硬件制造商比特大陆（Bitmain）的衍生公司（spin-off）。它提供一站式数码平台，让用户通过柜台进行加密货币的交易、借贷和保管。

管理及托管资产规模达100亿美元，每月交易额50亿美元，全球有250名员工，为超过40个国家的机构和零售客户提供加密金融服务，在香港、瑞士两地持有金融服务牌照。

吴忌寒Wu Jihan

10年前的吴忌寒是一名金融系学生。2011年的某一天，有关加密货币的新闻报道立即引起了他的注意。从那天起，他就彻夜不眠地研究去中心化网络的金融架构，放弃考取“注册会计师”（CPA）认证的机会，后来开创了比特大陆。

继比特大陆面临现金短缺问题后，吴忌寒于2019年将Matrixport从比特大陆分拆出来。在今年1月，他辞去比特大陆主席兼总裁职位，平息了与公司联合创始人詹克团长达一年的内部权力斗争。

吴忌寒相信区块链、加密货币和科技可为社会做很多事情，包括加强人与人之间的合作，跨越地域、国籍和语言。随着创新进一步发展，吴忌寒预期区块链将成为“信任机器”，步入数码经济的下一个发展。

估值
10亿美元
最新一轮融资
1亿2000万美元 (2021年5月)
成为独角兽
2021年6月
投资者
Jungle Ventures、阿克塞尔（Accel）、Venture Highway

成立于2015年，是以B2B工业供应为主的电商平台，包括维修、安全、电器、灯具等工业必需品。Moglix协助印度、新加坡、英国和阿联酋的50万多家中小企业和约3000家制造工厂采购工业品。该公司还提供资源规划和融资等端到端的采购解决方案。

Moglix提供一个单一窗口平台，在采购、合同、供应链、分销、供应链融资、制造即服务和物流方面提供以科技为优先的解决方案来带动印度制造业的转型。Moglix是印度工业最大的电商平台，拥有近70多万个库存量单位（SKU）。公司的客户来自汽车、制药、化工、基础设施、金属与采矿、油气、快速消费品等行业。

加尔格Rahul Garg

加尔格观察到科技在全球B2B商务市场的渗透率低于10%，发现该领域有很大的增长潜力。因此，他便创立Moglix，为商家提供电子商务平台，以及提高端到端供应链的效率。他的愿景是将工业商务和分销改头换面，先打入印度市场，然后再扩展至全世界。

加尔格是科技行业的领导者，他会花时间探讨商业、人、客户和生态系统等结构性课题。他也不断学习驱动因素和因果关系，以找到问题根源以及最有效的解决方案。

估值
10亿美元
最新一轮融资
1亿2000万美元 (2021年5月)
成为独角兽
2021年6月
投资者
Jungle Ventures、阿克塞尔（Accel）、Venture Highway

成立于2015年，是以B2B工业供应为主的电商平台，包括维修、安全、电器、灯具等工业必需品。Moglix协助印度、新加坡、英国和阿联酋的50万多家中小企业和约3000家制造工厂采购工业品。该公司还提供资源规划和融资等端到端的采购解决方案。

Moglix提供一个单一窗口平台，在采购、合同、供应链、分销、供应链融资、制造即服务和物流方面提供以科技为优先的解决方案来带动印度制造业的转型。Moglix是印度工业最大的电商平台，拥有近70多万个库存量单位（SKU）。公司的客户来自汽车、制药、化工、基础设施、金属与采矿、油气、快速消费品等行业。

加尔格Rahul Garg

加尔格观察到科技在全球B2B商务市场的渗透率低于10%，发现该领域有很大的增长潜力。因此，他便创立Moglix，为商家提供电子商务平台，以及提高端到端供应链的效率。他的愿景是将工业商务和分销改头换面，先打入印度市场，然后再扩展至全世界。

加尔格是科技行业的领导者，他会花时间探讨商业、人、客户和生态系统等结构性课题。他也不断学习驱动因素和因果关系，以找到问题根源以及最有效的解决方案。

估值
10亿美元
最新一轮融资
7400万美元（2019年11月）
成为独角兽
2020年11月
投资者
新加坡政府投资公司、星狮地产、大东建托

创立于2011年，是一名共享办公空间业者。

除了新加坡，公司在上海、雅加达、曼谷、首尔、墨尔本、悉尼与台北等多地也经营共享办公空间，公司旗下共有近40个共享办公空间。

龚万鑫Kong Wan Sing

41岁的龚万鑫一直在房地产界工作，他曾帮忙打理家族企业，也在本地房地产公司丰树产业担任过投资经理。在业内摸爬滚打十多年后，他开始琢磨一个问题：要怎么颠覆房地产行业？

那是2011年，龚万鑫目睹了数码相机的普及如何让摄影器材巨头柯达从辉煌走向破产。在各行各业都受新科技冲击时，房地产业却仍巍然不动。

受服务办公业者雷格斯（Regus）启发，龚万鑫在漆街（Church Street）的三星中心（Samsung Hub）开设第一个灵活办公室Just Office。这个小型办公室只有3000平方英尺，80个座位在一个月内就全部租出，让他信心大增。

不久后，他在大楼另一层租下另一个1万2000平方英尺的空间，也在三个月内顺利租出，为公司奠定快速发展的基础。两年后，龚万鑫把Just Office改名为JustCo，将灵活办公的界限进一步延伸。

估值
10亿美元
最新一轮融资
7400万美元（2019年11月）
成为独角兽
2020年11月
投资者
新加坡政府投资公司、星狮地产、大东建托

创立于2011年，是一名共享办公空间业者。

除了新加坡，公司在上海、雅加达、曼谷、首尔、墨尔本、悉尼与台北等多地也经营共享办公空间，公司旗下共有近40个共享办公空间。

龚万鑫Kong Wan Sing

41岁的龚万鑫一直在房地产界工作，他曾帮忙打理家族企业，也在本地房地产公司丰树产业担任过投资经理。在业内摸爬滚打十多年后，他开始琢磨一个问题：要怎么颠覆房地产行业？

那是2011年，龚万鑫目睹了数码相机的普及如何让摄影器材巨头柯达从辉煌走向破产。在各行各业都受新科技冲击时，房地产业却仍巍然不动。

受服务办公业者雷格斯（Regus）启发，龚万鑫在漆街（Church Street）的三星中心（Samsung Hub）开设第一个灵活办公室Just Office。这个小型办公室只有3000平方英尺，80个座位在一个月内就全部租出，让他信心大增。

不久后，他在大楼另一层租下另一个1万2000平方英尺的空间，也在三个月内顺利租出，为公司奠定快速发展的基础。两年后，龚万鑫把Just Office改名为JustCo，将灵活办公的界限进一步延伸。