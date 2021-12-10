成立于2016年，致力于通过科技创新的本地化应用，改造和重塑金融和零售行业，以多元化的业务布局打造一个服务于消费者、企业和商户的生态圈。
旗下领创智信是亚洲领先的人工智能和大数据公司，为银行、金融服务、金融科技、支付、零售和电子商务领域的企业客户提供以人工智能技术为基础的身份验证、风险管理等解决方案。主要客户包括渣打银行、虾皮（Shopee）、GoJek、Tokopedia和印尼联昌国际银行等。
集团其他业务包括先享后付平台Atome，以及电商服务平台聚灵（Ginee）。
集团拥有超过1500名员工，业务遍及东南亚、南亚、大中华区和拉丁美洲等12个市场。
寿栋Dong Shou
陈斓杰Jefferson Chen Lanjie
陈斓杰和寿栋毕业于清华大学计算机系，寿栋是陈斓杰的学弟。2015年时，他们刚巧都在印度尼西亚出差，又开始有了联系，当时两人已经各自在金融投资和技术领域取得了一定的成绩。
让他们萌生共同创业的想法始于一个难忘的小故事。当时，一名在印尼负责接待他们的当地司机突然消失并且失联了整整三天，后来他们才知道这个导游的孩子需要动紧急手术，四处借钱寻求财务支援，不得已而为之。
在印尼，多达四分之三的人没有银行账户，获取储蓄账户、保险、贷款等金融服务的机会也十分有限。面对当时的情况，如何利用技术和人工智能让印尼的大众市场消费者获得金融服务成为两人的商业灵感。
2016年，两人在新加坡罗敏申路的金融科技中心租了一个小隔间开始公司的业务。