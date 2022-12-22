新加坡唯一煤炭发电厂 全面探讨替代技术

新加坡承诺到了2050年逐步淘汰煤炭发电，而本地唯一一座干净煤炭发电厂（cogeneration plant），近年来已使用更多的生物质如木屑来取代干净煤炭，进一步降低燃煤所产生的二氧化碳，同时也探讨如何在厂内落实碳捕集技术。

位于裕廊岛的登布苏多联产设施（Tembusu Multi-Utilities Complex）目前可满足我国约1%的能源需求。它由大士能源负责管理，涵盖发电厂、海水淡化和废水处理厂，可为岛上石化公司提供蒸汽、冷水和电力。这项耗资20亿元打造的项目在2013年正式开幕，有助保障裕廊岛的能源安全。

大士能源首席运营官黄浩明受访时指出，兴建电厂前，裕廊岛上的业者只能依靠进口天然气，而这具有一定风险。若供应紧张或出现阻断，这会影响岛上工业厂房的运作。因此，使用煤炭发电的电厂有助开拓岛上的能源供应。

考虑到燃烧煤炭对环境的影响，时任贸工部第二部长的易华仁2013年在国会说，电厂只允许使用低灰低硫的煤炭，同时也添加生物质（biomass），把温室气体排放降低至低于燃料油工厂的水平。

黄浩明说，为进一步降低电厂的碳排放量，公司采用更多生物质如木屑，从而减少所须燃烧的干净煤炭。生物质的使用率从五年前的约7%，提高至目前的13.7%左右。

工作人员将生物质装进料斗后，再运到循环流化床锅炉（Circulating Fluidized Bed）燃烧。（大士能源提供）

公司也正在探讨落实碳捕集、利用与封存技术。“我们找人做过研究，在电厂是可以落实这项技术的。但问题是我们捕捉了所排放的二氧化碳后，要怎么将这一气体储存起来。这是个很大的项目，我们必须跟相关机构进一步研究。”

公司目前也在考虑其他长期的减排方案，例如若低碳氢气（hydrogen）的技术发展迅速，日后或可把煤炭发电厂转化为氢气发电。

新加坡去年在第26届联合国气候变化大会（COP26）加入弃用煤炭发电联盟（Powering Past Coal Alliance），承诺在2050年前逐步停止使用未减排的煤炭发电。

贸工部长颜金勇今年2月在国会书面答复议员提问时指出，我国不会再兴建未减排的煤炭发电厂。在逐步淘汰煤炭发电厂的同时，也要考量设备的剩余使用寿命，以及发电厂客户是否能取得替代供应。政府会和业者合作，探讨及早淘汰这一设施，并尽可能减排。

政府今年宣布全国氢气策略，争取到了2050年，让氢气能满足本地约一半的能源需求。

大士能源也会通过进一步提升旗下天然气发电厂的配备、探讨低碳氢气的使用等方式，加大减排力度。

公司的天然气发电厂共有五个发电机，其中两台机组的燃气轮机经改装后，发电厂的总碳排放减少3%，即生产每千瓦时电力的碳排放量为0.39公斤左右。

黄浩明说，公司正探讨在明年、供电情况较为充裕时，再改良其他机组以进一步提高能源效率，减少排放量。

通过采用线上系统，员工能查看设备是否出现任何的异常数据，即时修正。（大士能源提供）

大士能源也在展开数个低碳氢气相关的试行计划与合作项目，以探讨日后如何大规模落实低碳氢气的使用。

“我们认为氢气在中期到长期发展是个很好的选项，若可以用氢气替代发电机组所使用的天然气，就可以减少碳排放。不过，当然在成本、安全、运作方面还需要进一步的考量。”