这样的寂寞，愈加重要

这样的寂寞

愈加重要

今年，我们在报社竖起一道记录历任总编辑和报社主管名单的历史墙，那是我们整理历史的工作之一，却不是全部。我们还有许多关于报社的故事没有细说，要“说”，还得先收集资料。早前有一些同事如区如柏区大姐做过老报人的访问，离开报社后从事学术研究的卓南生教授也有相关的著述，而过去报社逢五逢十大庆的时候出版特刊，同事也零星采访、刊登过一些。

《联合早报》在1993年庆祝创刊70周年出版的《我们的七十年》，或许算是整理出比较完整的大事记。但是对于久远的前尘往事，甚至没有那么久远的“黑色风暴”、《南洋商报》和《星洲日报》合并，都留下很多我们无从追溯的空白页。

当然，除了重要的历史事件外，还有报社中的日常，在生活中，轻易被忽略的就是日常，而日常的细微，有时正是支撑起整体架构的重要力量。不同岗位的同仁，当时的工作情况如何？他们的待遇如何？两报合并以前，有各自的广告、发行、人事、财务等部门，他们与编辑部之间有怎样的互动？在有竞争的年代，两报之间是如何竞争的？

我们平日报道社会上出现的新闻时，忠于发掘、书写、拍摄，很少聚焦自己。那些新闻室里同事们一起在采访线上的“革命情感”、那些曾经低人一等的苦闷、那些在文化道路上耕耘的失落与欣喜、那些采访对象给予的感动，那些见证国家克服困难的自豪，是华文报历史的一部分。它既是新加坡华人的历史，也是新加坡媒体政策、教育政策历史的一部分。因此，去年我趁着早报在2023年庆祝创刊百年出师有名，建议进行口述历史访问计划，寻求赞助，动员离退休同事拔刀相助，邀约在职同事利用自己的时间参与这个庞大的工程。

这个计划得到国家档案馆的鼎力支持。他们先前也已经访问了十几位新闻从业员，我们希望收纳他们的部分，把早报人的故事集中在一起。

我们内部也进行工作坊，之后，组成一个小顾问团，借助退休同事的记忆，讨论访问对象。除了编辑部之外，访问对象也包括其他部门的同仁。我们列下名字，再一一打听他们的联系方式。有些老同事欣然答应，有些谢绝访问。 庞大的工程，不可能这样就结束。因为时间紧迫，加上我们的认识不足，这一轮仍有很多老同事没有访到。希望这是一个开始，关于华文报业的故事还要继续往下说。把它放在线上的好处，是传播便捷，同时可以继续补充和添加新的受访者。

有同事认为《联合早报》百年报庆，我缅怀历史太多了，实际上，这么做更多是为了华文报业的未来。在往前奔驰之际，我们回望，知道脚下的路怎么走出来，能够更好地给未来增加深度。恰恰是因为大家几乎不由分说地奔向未来，人们不是遗忘，而是连一些基础的认识往往都没有了，做记录的工作显得更加寂寞。但是从事文化工作不能只在意耀眼的当下，因为文化事业从来就需要时间积累和沉淀。因此，处身各种喧闹之中，这样的寂寞，也愈加重要了。

希望第一个阶段把这个网站建立起来，让参与过这个事业的同仁更理解我们做的事，愿意把他们的经历、观察记录下来，和我们义起传承新加坡华文报业的价值，也为历史研究者提供资料。